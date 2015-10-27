Печник

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:51

neststalin Просмотров: 1 212 Комментарии: 11 +21 Вчера, 11:51 by

История печника. Далее от его лица.Работал в начале 80-х годов прошлого столетия в одном АТП города Днепропетровска. Был конец апреля. Находилось оно на левом берегу, в районе улицы Журналистов. Нас после смены развозил по домам специальный автобус. Но в ту ночь после смены я уснул и на него благополучно (а может, и не очень?) опоздал.Решил идти пешком домой. В принципе я жил на этом же берегу и не очень далеко от АТП. Но нужно было пройти через некоторые пустыри. Левый берег Днепра, кто знает, менее заселен и более индустриален, чем правый.Дошел до одного пустыря . Вижу навстречу идут двое. Сразу в них показалась какая-то странность. Вроде издалека типа как люди, но уж больно высокого роста и очень тонкие, худые как бы. Плюс присутствовала какая-то странность в движениях и походке.Чем ближе они подходили, тем это все явнее чувствовалось. И уже была видна странная серебристая одежда, типа как костюмы в облипку. Когда они проходили мимо меня, меня сковала какая-то тяжесть, я на секунду отвел взгляд. Увидел краем глаза вспышку и все. Они исчезли. Растворились в пространстве или типа того.Пришел домой. Чувствуя невероятную усталость, сразу лег спать. Утром проснулся, в голове шумело. Смотрю, а подушка вся в крови, с ушей и с носа текло. Но как проснулся уже перестало.С того момента, каждый год, а именно апрель и май, было очень плохо по здоровью, ночами текла кровь, тошнило, слабость до одури, отказывали ноги и т.д. Походы по врачам ничего не давали. Делал анализы, но никто ничего не знал. Было даже, что хотел повеситься на улице, но случайный (а может, и нет) прохожий отговорил, сказал, что тебе еще жить и жить.Пришел 1986 год, начался апрель месяц, с апреля, как и прошлые года, стало хреновато, мягко говоря. Бахнул Чернобыль. На многих предприятиях набирали людей, типа добровольцев. Посылали одного женатого водилу Серегу туда, у него были дети. А я не женат и без детей. Подхожу к начальнику и говорю: "Пошли меня, жить-то мне если и осталось, то недолго, а у Сереги семья и дети". В общем, поехал я.В Чернобыле пришлось ездить в камазах очень загрязненных радиацией, но я особо не парился, так как уже смерти не боялся, один раз, выезжая с зоны, после проверки дозиметром, человек боялся подходить ко мне, так как уровень был колоссально завышен.И все. После этого года состояние здоровья нормализовалось, последующие года были без этих "приступов".Немного позже, ехав с Одессы на поезде, попутчиком был врач военный какой-то, так он сказал, что тебя спас Чернобыль, что не получи ты в 86 дозу радиации, уже бы ласты склеил. Получилось, как клин клином вышибли.Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Чернобыль радиация странные люди авторская история

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