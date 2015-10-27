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Истории из жизни

Печник

История печника. Далее от его лица.
Работал в начале 80-х годов прошлого столетия в одном АТП города Днепропетровска. Был конец апреля. Находилось оно на левом берегу, в районе улицы Журналистов. Нас после смены развозил по домам специальный автобус. Но в ту ночь после смены я уснул и на него благополучно (а может, и не очень?) опоздал.
Решил идти пешком домой. В принципе я жил на этом же берегу и не очень далеко от АТП. Но нужно было пройти через некоторые пустыри. Левый берег Днепра, кто знает, менее заселен и более индустриален, чем правый.
Дошел до одного пустыря . Вижу навстречу идут двое. Сразу в них показалась какая-то странность. Вроде издалека типа как люди, но уж больно высокого роста и очень тонкие, худые как бы. Плюс присутствовала какая-то странность в движениях и походке.
Чем ближе они подходили, тем это все явнее чувствовалось. И уже была видна странная серебристая одежда, типа как костюмы в облипку. Когда они проходили мимо меня, меня сковала какая-то тяжесть, я на секунду отвел взгляд. Увидел краем глаза вспышку и все. Они исчезли. Растворились в пространстве или типа того.

Пришел домой. Чувствуя невероятную усталость, сразу лег спать. Утром проснулся, в голове шумело. Смотрю, а подушка вся в крови, с ушей и с носа текло. Но как проснулся уже перестало.
С того момента, каждый год, а именно апрель и май, было очень плохо по здоровью, ночами текла кровь, тошнило, слабость до одури, отказывали ноги и т.д. Походы по врачам ничего не давали. Делал анализы, но никто ничего не знал. Было даже, что хотел повеситься на улице, но случайный (а может, и нет) прохожий отговорил, сказал, что тебе еще жить и жить.

Пришел 1986 год, начался апрель месяц, с апреля, как и прошлые года, стало хреновато, мягко говоря. Бахнул Чернобыль. На многих предприятиях набирали людей, типа добровольцев. Посылали одного женатого водилу Серегу туда, у него были дети. А я не женат и без детей. Подхожу к начальнику и говорю: "Пошли меня, жить-то мне если и осталось, то недолго, а у Сереги семья и дети". В общем, поехал я.

В Чернобыле пришлось ездить в камазах очень загрязненных радиацией, но я особо не парился, так как уже смерти не боялся, один раз, выезжая с зоны, после проверки дозиметром, человек боялся подходить ко мне, так как уровень был колоссально завышен.
И все. После этого года состояние здоровья нормализовалось, последующие года были без этих "приступов".
Немного позже, ехав с Одессы на поезде, попутчиком был врач военный какой-то, так он сказал, что тебя спас Чернобыль, что не получи ты в 86 дозу радиации, уже бы ласты склеил. Получилось, как клин клином вышибли.

Спасибо за внимание!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:51
Вчера, 11:51 by neststalinПросмотров: 1 212Комментарии: 11
+21

Ключевые слова: Чернобыль радиация странные люди авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fantom2015
Вчера, 13:41
+1
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Публикаций: 16
Комментариев: 643
Ого, мощно, конечно
Зарегистрирован: 27.10.2015
  
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:18
+1
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 414
Клин клином, а радиацией что вышибло? scream
Возможно был диссонанс с энергетикой или излучением тех самых существ
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Pmariam
Вчера, 15:24
+1
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Комментариев: 3 389
нифигасе...это он уже более 30 лет как живет...интересно семья есть?
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: ZelD
Вчера, 15:50
+3
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 507
Цитата: Pmariam
нифигасе...это он уже более 30 лет как живет...интересно семья есть?
+

При таком облучении, какая там семья?
Как в том анекдоте:
-Доктор, я смогу стать папой?
-Ну разве что только Римским!
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#5 написал: DRUID
Вчера, 16:14
+1
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Репутация: (250|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 245
Счетай в санатории отдохнул

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: МАСЯНЯ1808
Вчера, 16:45
+2
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 324
А, может, (не килайтесь тапками)- пожалел коллегу, пожертвовал собой, вот ему там и "простили". Излечили. Но....история с клином- тоже имеет право на жизнь. Радиация ведь природна. Она везде. Это лишь её передоз нам опасен. А животным- нет. Как и растениям. Недаром же сейчас там в отсутствие людей фауна просто кишит видами из красной книги. Интересная, захватывающая история. Плюсище!
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#7 написал: neststalin
Вчера, 18:54
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 110
спасибо за комменты. Насколько помню, вроде жена была и вроде сын но не известно от него или нет. Но семейный мужик.
Зарегистрирован: 18.06.2018
#8 написал: Летяга
Вчера, 22:06
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 798
Комментариев: 8 749
Если печник не завиральный болтун, то очень интересно всё у него получилось. Можно даже порассуждать о том, какой "подарочек" оставили ему серебристые, как его радиацией смыло и почему здоровье печника не пострадало.
Но я просто поставлю плюс)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#9 написал: Шахерезада
Вчера, 22:08
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 843
Цитата: МАСЯНЯ1808
А, может, (не килайтесь тапками)- пожалел коллегу, пожертвовал собой, вот ему там и "простили". Излечили.
Я тоже так думаю, что ВСилы послали ГГ исцеление как бонус за его благородный поступок. Хорошая история, плюс.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:42
+1
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Комментариев: 12 027
Да, благородство благородством, но чудо всё таки случилось. Дай бог, чтобы Гг и дальше чувствовал себя прекрасно. Долгих лет жизни ему! Хорошая история. +++
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#11 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 00:23
0
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Комментариев: 206
Жесть история. Бедный мужик. Плюсище, конечно. Худые "люди" в начале - инопланетяне, не иначе.
Зарегистрирован: 7.06.2018
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