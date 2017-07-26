Лозина-целительница

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Пирамидоголовый Просмотров: 755 Комментарии: 13 +26 Вчера, 20:22 by

Добрый день, дорогие обитатели данного сайта. На сайте я уже давно, интересовался еще со школы всякими смертельными файлами, уж очень все здесь было хорошо описано, да и редактора старались. В мистику и потустороннее откровенно не верил, считался, и до сих пор считаюсь, закоренелым атеистом. Но четыре года назад отец рассказал мне одну историю со слов деда. История повергла меня в шок, но не сразу, а после одного момента. История будет про моего деда Гришу, которого нет со мной уже 14 лет.Дело было в 60-х 70-х годах. Работал мой дед на Петровке - это очень мощный на то время завод металлов в Днепропетровске. Жил дед в пригороде - село Кировское (сейчас Обуховка) - 15 км от Днепропетровска. Туда ездил автобус, но дед Гриша предпочитал ездить домой теплоходом, по Днепру. От берега Днепра до дома в Кировском деду нужно было проделать еще около 3 км по дороге домой. Далее повествую со слов деда."В тот день я возвращался со смены, время было позднее, в 22:00 только сдал смену, а в 22:30 отправлялся последний теплоход. Был погожий летний день, чистое звездное небо, ничего не предвещало беды, ничего не тревожило, кроме того, что на большом пальце правой ноги был огромный нарыв с гноем, который жутко болел. На автобус идти далеко не хотел, думал - прокачусь по ночному Днепру на теплоходе, а там как-то до дома доковыляю. Ближе к полуночи я уже стоял на берегу Днепра в Кировском - конечная теплохода. Сойти с трапа я еле сумел - нарыв болел настолько, что нога практически немела, и, понимая то, что буду идти домой ковыляя, настроение вмиг пропало, и я почему-то начал будто весь мир ненавидеть, хотелось напрочь тот палец отрубить, дабы домой спокойно дойти. Сандалии, в которые я был обут, при каждом шаге на больную ногу, наполнялись гноем, я уже подумывал о гангрене или прочей пакости.На первом километре ходьбы в лунном свете отчетливо виднелась лозина, которая аккуратно была покладена на ровную дорогу, будто дети ею игрались да забыли. И только я хотел спокойно ее переступить, она как поднимется, да как хлестнет по больному пальцу! У меня аж слезы из глаз пошли, что за чертовщина, боль усилилась, но за болью особой мистики я не заметил. Иду себе дальше, тут за поворотом точно такая же лозина лежит. Я насторожился, на этот раз решил не переступить, а обойти ее. Не помогло. Опять - будто невидимая рука ту лозину подняла, опять хлестнула по пальцу, да еще сильнее. От боли и раздражения я разломал ее на несколько маленьких палочек и выбросил в кусты. Хотелось просто выть по-волчьи от боли.Пошел я дальше, уже думая о всяких бесах и чертах, которые издеваются надо мной, и я даже злорадствовал, что лозинку-то их сломал, закурил по дороге. Километра два прошел без инцидентов. Уже возле калитки своего двора обнаружил, что такая же лозина лежит. И тут уже не обойдешь, во двор зайти не дает. Понимаю я, что сейчас опять по пальцу врежет. Сцепив зубы, переступаю. На этот раз врезала так, что на все село будто закричал от боли, собаки соседские лаять начали, а из дома жена выбежала.- Чего орешь, Гриша, опять напился, поди? - прямо с порога жена крикнула.Я же всю ситуацию ей объяснил. Естественно, зная мою страсть к алкоголю после смены, никто мне не поверил. Но в тот день был трезв, да и нарыв тот мучил - не до самогона мне было. Жена моя врачом была еще на войне.- Ну, давай показывай свой нарыв, недотепа, - молвила жена, войдя в дом.Но, включив свет, мы оба увидели, что палец как новенький - даже следов никаких не осталось. Да и животная нетерпимая боль внезапно прошла.- Ну точно нажрался, Гриша, ей богу, спать ложись, тьфу на тебя! - с этими словами и недовольным лицом ушла спать моя жена.А я до утра так и не уснул. Как такое могло произойти - не понимал никогда. Друзьям на заводе рассказал - только посмеялись. Но я точно помню все в подробностях, и как лозина эта поднималась, и как гной с кровью из пальца текли. То ли черт, то ли Бог, то ли что-то другое следовало за мной той ночью".***Когда от отца услышал эту историю лично я (автор), сразу же зарегистрировался на вашем сайте и начал ее писать. Но то ли позвонил мне кто-то, то ли отвлек, помню, что вкладку свернул, думал, что потом допишу. А время позднее было, как дела свои тогда решил, вкладку так и оставил на включенном ноуте, да и спать лег от усталости. А ночью мне сон снится, как будто я к деду приезжаю в гости, а он говорит мне :- И зачем всем знать, что меня черти мучили? Дай мне покой, провинился я тогда перед ними, и это только наше дело, не твое.Проснулся в холодном поту, поле с недописанной историей очистил, вкладку закрыл. Мало ли, даже в паранормальное поверил. А сегодня, сидя на работе, вспомнил об этой истории. 4 года прошло, страх весь пропал, решил-таки опубликовать. Да и не случалось со мной ничего подобного больше.Прости меня, дедушка, если я сейчас не прав.

Ключевые слова: Боль рана лозина исцеление сон авторская история

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