Сбои реальности?Пользователи сайта Reddit рассказывают о непонятных случаях, произошедших с ними дома, на работе или во время прогулки на улице.
Лучше всего для их объяснения подходит термин сбоя в Матрице или глюка в Матрице. Это если принять за условие, что мы все-таки живем в компьютерной симуляции.
* * *
Я шел домой и мимо меня прошла женщина, на вид лет 30-ти. От нее ужасно пахло чем-то приторно сладким, настолько сладким, что от этого запаха может затошнить. Я прошел вперед метров на десять, а потом оглянулся и... этой женщины нигде не было.
Она просто исчезла. При этом за эти прошедшие секунд 10 она физически не могла никуда свернуть так, чтобы совсем исчезнуть из вида. От этого я просто стоял там некоторое время в шоке .
* * *
Я собирался сделать себе вкусный жареный сыр и все ингредиенты были у меня в руках: хлеб, масло и сыр Проволоне. Но когда я положил их на стол, сыра там не оказалось. Я искал сыр в холодильнике, за холодильником, по всей кухне и даже в спальне. И нигде не было сыра.
Таким образом я не смог приготовить себе жареный сыр, потому что сыр исчез. Он был у меня в руках и пропал. Я схожу с ума по этому поводу и я так запутался. Наверное, мне стоит подождать "обновления программы", и тогда сыр ко мне вернется.
* * *
Моя коллега, которая является единственной блондинкой в нашем офисе и единственной, которая носит на голове берет, вышла из двери обеденной комнаты, чтобы подойти к автомату с содовой, стоящему сбоку, чтобы наполнить свой стакан. Я со своего рабочего места отлично видел ее и наблюдал за ее действиями.
И вдруг дверь обеденной комнаты снова открылась, и из нее снова со стаканом в руке вышла именно она. Блондинка в берете. Меня это тут же озадачило, и тогда я посмотрел, кто там сейчас находится у автомата с содовой. А там, у автомата, была совсем другая девушка, с темными волосами и без головного убора.
Я думал, что может быть перепутал их, но они совсем не выглядят похожими, и я клянусь, что видел, как первой выходила именно блондинка. И, когда, во второй раз она вышла, та, первая блондинка, все еще какое-то мгновение находилась у автомата со стаканом, я хорошо в этом уверен.
* * *
Когда мне было 6 лет, я бродила во время перемены по школе и зашла в спортивный зал, где старшие дети занимались с обручами. Возле двери лежали на полу два обруча и я подняла их и надела на себя. И каким-то непонятным образом я их соединила один с другим.
Когда рядом оказался учитель физкультуры, он был очень озадачен, увидев соединенные обручи. Он не понимал, каким образом мне удалось это сделать. Я тогда просто скинула обручи с себя и убежала из спортзала.
* * *
Я живу в доме через дорогу от школы, куда ходят мои дочери. Однажды утром я сидел на крыльце с кружкой кофе и увидел, как из школы вышла женщина-уборщик. Она подошла достаточно близко к ограде, чтобы можно было хорошо ее рассмотреть. У нее были длинные каштановые волосы, схваченные в хвост и хорошо заметные под бейсболкой, а из одежды серая футболка и черные шорты с высокими белыми носками под колено.
Она несла в руке мешок для мусора и собирала в него мусор. На 5-6 секунд я отвлекся и смотрел в другую строну, а когда повернул голову к школе, то там мусор убирала уже не женщина, а мужчина! Он был одет в ту же серую футболку и черные шорты, и даже в такие же белые носки под колено, только теперь там вместо симпатичных женских ног были две тощие и волосатые мужские ноги.
Просто невозможно, чтобы за такое короткое время этот мужчина вышел из школы, подошел к женщине и они поменялись местами, а она ушла. Все это был какой-то сюрреализм.
* * *
Вчера вечером я решил закрыть своего кота в соседней спальне, потому что он по ночам надоел мне своей беготней по всей квартире. Но проснулся я от мяуканья за закрытой дверью своей спальни и когда я открыл дверь, кот сидел на пороге. А дверь в соседнюю спальню была все также закрыта.
Я подумал "Какого черта?", взял кота и снова запер его в той же соседней спальне. Но спустя два часа я проснулся от того, что кот сидел рядом с моей кроватью. Дверь в мою спальню была также закрыта. Все это конечно не страшно, но это так странно.
* * *
Я уже три раза замечаю, что моя одежда каким-то образом изменяется. У меня есть три большие футболки с надписью American Eagle, которые я ношу по ночам вместо ночных рубашек. И вот однажды, когда я принесла их из прачечной, я заметила, что их рукава какие-то другие, теперь там по другому был оформлен край.
И строчки шли как-то по другому. Я подумала, что это странно, но может я просто не заметила эти детали, хотя использовала их уже два года. Но потом я надела футболку на ночь и поняла, что она куда длиннее, чем была раньше. Теперь она почти доходила до колен. Я опять подумала, что это необычно, но списала все на вытягивание в стиральной машине.
А сегодня вечером я надела другую рубашку и поняла. что она сделана теперь из другого материала. Вместо тонкой эластичной ткани, привычной для футболок American Eagle, там была куда более плотная ткань и менее тянущаяся. При этом, когда я покупала их, я специально искала такие, чтобы были из мягкой ткани, именно поэтому я и купила American Eagle.
Я не понимаю, что это такое. Какой-то глюк? Прачечную я не меняла, все одна и та же. И порошок с кондиционером тоже все тот же.
* * *
Если в моем доме я уроню из рук на пол какие-нибудь мелкие предметы, то они пропадают бесследно. Это может быть что угодно, от 10-центовой монетки до карандаша. До недавнего времени меня это не заботило, но потом я уронила монетку на ковер и хотя искала ее, нигде не смогла найти.
Тогда я провела эксперимент и с высоты своего роста уронила в то же место другую монетку. И когда я начала искать ее, то вдруг заметила первую монетку, однако стоило мне кинуть взгляд в сторону, а потом обратно, ее на это месте уже не было!
Лишь спустя 2 минуты я снова нашла первую монетку, при этом она лежала совсем не там, где я увидела ее. А вторую монетку я до сих пор так и не нашла.
* * *
Этот глюк повторяется со мной уже несколько лет, он случается не часто, но интенсивно. Он заключается в том, что какие-то вещи я делаю невероятно быстро для окружающих, мгновенно быстро. К примеру я иду в другую комнату, чтобы что-то принести, а когда возвращаюсь, людям кажется, что я обернулся буквально за секунду "Ничего себе, как ты сделал это так быстро?!", - удивляются они.
Что касается меня, то я никаких ускорений не замечаю никогда. Я иду в обычном ритме по лестнице, в гараж, копошусь с ключами, а когда выезжаю, на меня смотрят с удивлением. Для них я проделал все это за пару секунд!
Это случается с разными компаниями в разных обстоятельствах. Иногда это замечала моя жена. А иногда у меня были ощущения, что я занимаюсь каким-то делом очень долго, минимум несколько часов, а по факту выходило, что я был занят от силы час-два.
Авторы - пользователи Reddit.
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Вчера, 09:39 by TalishaПросмотров: 791Комментарии: 10
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