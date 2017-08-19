Водяной

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

TwiggyR Просмотров: 233 Комментарии: 1 +6 Вчера, 21:02 by

Реальность этой истории сложно оценить, она случилась со мной, когда мне было пять лет. Единственным свидетелем тех событий была моя бабушка, которой уже более двадцати лет как нет в живых. Возможно, детская фантазия, возможно, реальность, решать вам. Летом далёкого 88 года, я гостил у бабушки в маленьком селе на Алтае. Очень часто мы ходили купаться на местную речку. Так как мои родители оставляли меня одного полностью под бабушкину ответственность на все лето, она всячески пыталась меня обезопасить от необдуманных поступков, в том числе и хорошенько запугивая.Одной из таких страшилок на речке, была легенда о водяном, мол, не заходи, внучок, глубоко, водяной утащит. В один из таких купальный дней, на берегу речки я нашёл камешек, не простой, в виде гномика, то есть, это был камень, который словно чьими-то умелыми руками обработан, будто вырезал кто из камня маленького гнома. Я его, конечно же, взял с собой. Бабушка заметила мою новую игрушку только вечером и сказала, интересный камень, но лучше б ты его, внучок, не брал с речки, водяной придёт, это его вещь, оставь на улице, домой не носи.Так я и сделал, оставил на улице у дома. Была у меня в детстве дурная привычка, я любил ужинать ещё раз после основного ужина, да так сильно хотелось есть, что не мог уснуть (кстати, эта привычка и по сей день со мной) . Каждый божий вечер, когда со стола уже убрано и время отхода ко сну, я начинал канючить, выпрашивая у бабули парного молока с домашним хлебом. Бабушка на то и бабушка, поругает да нальет молочка, что для любимого внука, жалко что ль?Как обычно, в том самый вечер я сидел у окошка, лопал хлеб, запивая молоком, бабушка сидела рядом. И вдруг краем глаза я увидел какое-то движение в окне. Темень - глаз выколи, но все же, если что-то движется у окна, это невозможно не заметить, свет-то в доме горит, освещает. Я примкнул к окну, на меня из темноты, прямо вплотную, но со стороны улицы, смотрел человек, нет, это был не человек. Это было что-то похожее на мужчину, лицо его было такой же структуры, какую имеют подушечки пальцев после долгого нахождения в воде, волосы грязные, в глине. А белки глаз красные, очень красные, воспаленные. Я отпрыгнул от окна, как ошпаренный. Бабушка, увидев это, сказала странную фразу: «Ага, испугался!?» Я совершенно не помню, допил ли я молоко или нет, и вообще ничего не помню после этого. Помню лишь то, что камень на следующее утро я не нашёл...

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