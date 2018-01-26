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Истории из жизни

Это был не сон

Всем доброго времени суток! Долго не решалась рассказать никому эту историю, но, видно, время пришло. Пишу впервые, не судите строго.

У меня двое детей с разницей в 4 года. Когда сынуля был маленький, его просто невозможно было разбудить ночью. Хоть в барабаны бей, всё нипочем. Так что плачь маленькой сестрёнки ему никак не мешал. Выражение "спит, как сурок" - это про него. Наши комнаты смежные, сынуля тогда спал один в своей комнате, а дочка у меня в спальне. Её кроватка была вплотную прижата к моей, в боку не хватало нескольких прутьев, так что она всегда могла приползти ко мне. Что каждую ночь и делала. Эта ночь не была исключением... Сквозь сон чувствую как ползет моя крошка через меня и, добравшись до подушки, тут же засыпает. Открываю глаза, приподнимаюсь на локте, хочу укрыть ребёнка. В этот момент, без объявления войны, в комнате появляется сын. Со словами: "Я к тебе"! - быстро забирается на постель, отворачивается к стенке и отрубается. Ну всё, пришлось сесть на кровати, чтобы расправить одеяло. Кровать двуспальная - места хватит всем. Пусть спят, мне даже приятно, что они рядом со мной.

Поправив одеяло, поворачиваю голову и вижу копию своего сына в дверном проёме. Стоит в пижаме, опершись о дверной косяк.
- А мне можно с вами? - произносит ОНО.
- Нет, ты не мой сын, - отвечаю я. - Посмотри, вот он. А ты не мой сын, уходи.
И перекрестила ЕГО в воздухе. В туже секунду он растворился. Страха я при этом не чувствовала, будто каждую ночь его видела. Даже не знаю, как правильно описать то, что я почувствовала у себя за спиной, т.к. продолжала сидеть в кровати. Как будто кожей ощущаешь взгляд. Повернув голову, я увидела свою дочь, она сидела и смотрела на меня. И только тут я осознала, что это не моя кровиночка. Абсолютно чёрные миндалевидные глаза и взгляд, о, что это был за взгляд... Злоба и ненависть - цветочки по сравнению с этим взором. Нижняя челюсть выдвинулась вперед и стала опускаться вниз, обнажив острые, как иглы, зубы.

Что характерно, зубов было много, в несколько рядов, как у акулы. Я ЕГО не боялась и уже занесла руку для того, чтобы перекрестить эту нечисть, как ОНО со мной заговорило. Слова звучали у меня в голове. Со злорадством мне сообщили, чтобы я не смела этого делать, иначе они заберут мою дочь.
- Ты меня уже пустила. Теперь я её заберу. Она моя! - как кипятком окатила меня эта мысль. Я вдруг отчетливо осознала, что если сейчас перекрещу ЕГО, с дочкой случится беда. Я была в этом уверенна. Допустить этого я не могла. В голове зазвучал ЕГО противный смех. И тут, ни с того ни с сего, я ЕГО обняла крепко-крепко. Прижала к себе и, со всей материнской нежностью и любовью, произнесла:
- Доченька моя, любимая, я тебя никому не отдам!!!
Я так крепко ещё никогда никого в объятьях не сжимала. И главное, с такой всеобъемлющей любовью... Зажмурилась.

Открываю глаза - утро. За окном весна: ласковое солнышко пробивается сквозь жалюзи, звонко щебечут воробышки. Как же хорошо!!! Можно, конечно, списать это на сон, переутомляемость, недосыпы и т.д. Просто сон, почудилось, показалось, если бы не одно но. Проснулась я, крепко сжимая в объятиях свою дочь. Странность ещё была в том, что должно было пройти несколько часов, а, по моим ощущениям, я только зажмурилась. За несколько часов лежания в такой неудобной позе затекли бы и руки, и ноги, и спина. Но нет, никакого дискомфорта я не ощущала. Настроение было отличное. Детки сладко сопели рядышком.

С тех пор прошло 10 лет, с нами всё хорошо. Что это был не сон я уверенна на 100%. С самого раннего детства я видела ИХ в разных проявлениях. Не часто, но всё же. Взрослые мне не верили, смеялись. Так я поняла, что нужно помалкивать... После той ночи мне, как будто, выключили возможность ИХ видеть. Как мы выключаем свет или громкость в телефоне, чтоб не беспокоил. Не то, чтобы я скучала за ними. Меня уже 10 лет мучает один вопрос: это было сделано для меня (чтобы не сошла с ума от увиденного) или для НИХ (ведь не каждый день к НИМ люди лезут обниматься )?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:53 by Ксения84Просмотров: 720Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Дочь сын существа авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:42
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (246|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 232
Одна из тех редких историй , когда внутри у меня всё сжимается , а потом переворачивается.
Да ещё на ночь и дочь под боком.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:10
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 84
Комментариев: 5 352
Что-то не верится. Описание такое этого, как в крипи.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 409
Сон, обычный сон. Иногда такое пригородится, что от реальности не отличишь.
Мне вот тоже недавно приснилось, будто под личиной мужа нечисть в дом вошла. Сон был настолько реален, что когда проснулась, увидела , что лучи солнца в комнату падали как во сне да и дверь также как во сне полуоткрыта.
Видимо интуитивный страх потери детей вылился в вот такой кошмар.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: Летяга
Вчера, 20:50
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 776
Комментариев: 8 701
История жуткая. Сон там или нет, а переживания у Автора вполне реальные были.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 22:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 120
У моих хороших знакомых, семейной пары, была частично похожая история, когда они ночью увидели двойник своего маленького сына в тот момент, когда настоящий ребенок спал вместе с ними.

Возможно в той ситуации, Вы отреагировали самым лучшим образом. Плюс за историю, ждём ещё!
Зарегистрирован: 11.02.2016
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