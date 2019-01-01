Ничего так показалось

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:54

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 10:54 by

Ездили в прошлые выходные с другом в Челябинскую область. Проезжали мимо Касли, решили ноги размять, по лесу прогуляться. А лес такой — дикий, сильный, чуть от дороги отошел — легко можно потеряться.Припарковалась я на обочине, завернули в лес. Идем по грунтовой дороге в сторону санатория, никого не трогаем. И тут вдруг стало как-то необычно тихо, и в ушах странно запищало. Поворачиваю голову и вижу тропинку, змейкой уходящую вглубь леса. Тропинка делает поворот, на повороте береза, на березе баба висит.Висит деревенского вида баба, в темно-синей юбке, в кофте с длинными рукавами, на голове платок. Голова качается, ножки болтаются.Друг заметил мой взгляд, тоже повернул голову и тихо спросил:— Я один это вижу?И мы свернули с дороги. Пошли до березы.Идем, идем. До неё метров сто буквально, а мы идем и идем. Баба на березе никуда не девается.Когда до висящей осталось метров десять, баба свернулась на наших глазах, и вместо неё оказалась… береза. Только согнутая.В общем, развернулись мы и быстрёхонько обратно отчалили. Однако, обратно до грунтовой дороги с той тропинки шли гораздо дольше.— Ничего так показалось, — тихо сказал друг.— Угу, — ответила я. — Обоим сразу показалось. Местный леший, поди, егозит, забавляется.Не стали мы дальше гулять, ноги разминать. Сели в машину и уехали.Автор - Дефектолог.

Ключевые слова: Выходные дикий лес береза баба леший

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