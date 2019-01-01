Ничего так показалосьЕздили в прошлые выходные с другом в Челябинскую область. Проезжали мимо Касли, решили ноги размять, по лесу прогуляться. А лес такой — дикий, сильный, чуть от дороги отошел — легко можно потеряться.
Припарковалась я на обочине, завернули в лес. Идем по грунтовой дороге в сторону санатория, никого не трогаем. И тут вдруг стало как-то необычно тихо, и в ушах странно запищало. Поворачиваю голову и вижу тропинку, змейкой уходящую вглубь леса. Тропинка делает поворот, на повороте береза, на березе баба висит.
Висит деревенского вида баба, в темно-синей юбке, в кофте с длинными рукавами, на голове платок. Голова качается, ножки болтаются.
Друг заметил мой взгляд, тоже повернул голову и тихо спросил:
— Я один это вижу?
И мы свернули с дороги. Пошли до березы.
Идем, идем. До неё метров сто буквально, а мы идем и идем. Баба на березе никуда не девается.
Когда до висящей осталось метров десять, баба свернулась на наших глазах, и вместо неё оказалась… береза. Только согнутая.
В общем, развернулись мы и быстрёхонько обратно отчалили. Однако, обратно до грунтовой дороги с той тропинки шли гораздо дольше.
— Ничего так показалось, — тихо сказал друг.
— Угу, — ответила я. — Обоим сразу показалось. Местный леший, поди, егозит, забавляется.
Не стали мы дальше гулять, ноги разминать. Сели в машину и уехали.
Автор - Дефектолог.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:54
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 278Комментарии: 0
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