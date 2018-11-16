Мстительница поневоле

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мама Nelly Просмотров: 1 647 Комментарии: 17 +28 Вчера, 22:10 by

Ольга всегда была очень доброй девушкой. За дружбу со всякой живностью во дворе даже получила прозвище Белоснежка. Не только все окрестные кошки и собаки, но даже птицы были ею прикормлены и обласканы. И слетались на голос кормилицы. Всегда всем помогала и помогает, грубого слова от нее не услышишь - тихая нежная красавица.А вот с мужчинами ее - беда. Каждый, кто ее обидел, поплатился если не жизнью, то здоровьем или поломанной судьбой. Первый парень, с которым она встречалась больше двух лет, как-то признался ей, что никаких планов в отношении Оли он не имел, а просто спал с ней из-за удобства - точно не заразит, подарков не просит и живёт близко. И ушел в закат. Ольга плакала и не подпускала к себе никого больше года. Потом появился новый ухажёр - майор полиции. Он задаривал Олю букетами, делал неожиданные сюрпризы и дорогие подарки. А через три месяца девушка нашла в бардачке его машины фотографии жены и детей, о которых дядя милиционер "забыл предупредить". Следующий мужчина был тренер футбольной команды. Молчаливый, уверенный в себе боец. Они встречались недолго, до того момента, когда на Олиных глазах мужчина чуть не забил насмерть бездомного пса, который посмел зарычать на парочку в местном парке. С четвертым мужчиной Ольга прожила почти пять лет, зарегистрировала отношения, и все радовались за красивую пару. Парнишка работал инженером, Оля - учитель младших классов. Жили скромно и тихо. Но как только жена забеременела - папаша натурально сбежал, говоря, что не готов к ответственности. И это в 28 лет!Оля осталась одна, беременная и несчастная. Опустим страдания и безденежье... Через год после рождения малыша, она встретила второго мужа. Он полюбил сына и женился на Оле, и жили они дружно и счастливо 9 лет.Теперь, собственно, мистика.Первый парень - спился через полгода и побирается на вокзале, прося на бутылку. Майор полиции через пару месяцев попался на взятке и отсидел три года, за это время лишившись семьи и, конечно, должности. Тренер вообще разбился насмерть на мотоцикле. Сбежавший от беременной Ольги первый муж натурально сошел с ума. Запер дома мать, перерезал провода всем соседям и с ножом оборонял подъезд своего дома, откуда его и увезли в психиатрическую клинику, где он до сих пор и находится.Все беды с мужчинами произошли в течение максимум полгода после расставания с Олей.Недавно новая беда. Олин муж завел любовницу. Ольга, узнав об этом, рассталась с мужчиной, но вдруг он опять появился в нашем доме. На мой вопрос - как же так, простила, вернула? Оля рассказала, что если сейчас она его не вернёт, то мужа ждёт незавидная участь - он сильно заболеет и сляжет, останется неходячим инвалидом. На мой немой вопрос (я даже подумала, что девка свихнулась), Оля разрыдалась и рассказала: она знала, что с теми, кто ее обижает, случаются несчастья. Знает заранее, что произойдет. И мужа вернула, чтобы уберечь. И не знает, поможет ли это.- Я никогда никому из них не желала зла!!! И не делала ничего дурного, колдовать не умею, да и грех это. Это кто-то за меня мстит. И у меня в голове возникают картинки, что ждёт человека. И я не могу ничего изменить, просто знаю. Что мне сейчас делать? Как я его прогоню, он из-за меня сляжет....Уже больше года пара живёт вместе. Хорошо или плохо - Оля не распространяется. Но муж ее жив, здоров. Что посоветовать, я не знаю. Жду комментариев и консультаций.

Ключевые слова: Месть измена проклятие авторская история

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