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Истории из жизни

Мстительница поневоле

Ольга всегда была очень доброй девушкой. За дружбу со всякой живностью во дворе даже получила прозвище Белоснежка. Не только все окрестные кошки и собаки, но даже птицы были ею прикормлены и обласканы. И слетались на голос кормилицы. Всегда всем помогала и помогает, грубого слова от нее не услышишь - тихая нежная красавица.
А вот с мужчинами ее - беда. Каждый, кто ее обидел, поплатился если не жизнью, то здоровьем или поломанной судьбой. Первый парень, с которым она встречалась больше двух лет, как-то признался ей, что никаких планов в отношении Оли он не имел, а просто спал с ней из-за удобства - точно не заразит, подарков не просит и живёт близко. И ушел в закат. Ольга плакала и не подпускала к себе никого больше года. Потом появился новый ухажёр - майор полиции. Он задаривал Олю букетами, делал неожиданные сюрпризы и дорогие подарки. А через три месяца девушка нашла в бардачке его машины фотографии жены и детей, о которых дядя милиционер "забыл предупредить". Следующий мужчина был тренер футбольной команды. Молчаливый, уверенный в себе боец. Они встречались недолго, до того момента, когда на Олиных глазах мужчина чуть не забил насмерть бездомного пса, который посмел зарычать на парочку в местном парке. С четвертым мужчиной Ольга прожила почти пять лет, зарегистрировала отношения, и все радовались за красивую пару. Парнишка работал инженером, Оля - учитель младших классов. Жили скромно и тихо. Но как только жена забеременела - папаша натурально сбежал, говоря, что не готов к ответственности. И это в 28 лет!

Оля осталась одна, беременная и несчастная. Опустим страдания и безденежье... Через год после рождения малыша, она встретила второго мужа. Он полюбил сына и женился на Оле, и жили они дружно и счастливо 9 лет.
Теперь, собственно, мистика.
Первый парень - спился через полгода и побирается на вокзале, прося на бутылку. Майор полиции через пару месяцев попался на взятке и отсидел три года, за это время лишившись семьи и, конечно, должности. Тренер вообще разбился насмерть на мотоцикле. Сбежавший от беременной Ольги первый муж натурально сошел с ума. Запер дома мать, перерезал провода всем соседям и с ножом оборонял подъезд своего дома, откуда его и увезли в психиатрическую клинику, где он до сих пор и находится.
Все беды с мужчинами произошли в течение максимум полгода после расставания с Олей.
Недавно новая беда. Олин муж завел любовницу. Ольга, узнав об этом, рассталась с мужчиной, но вдруг он опять появился в нашем доме. На мой вопрос - как же так, простила, вернула? Оля рассказала, что если сейчас она его не вернёт, то мужа ждёт незавидная участь - он сильно заболеет и сляжет, останется неходячим инвалидом. На мой немой вопрос (я даже подумала, что девка свихнулась), Оля разрыдалась и рассказала: она знала, что с теми, кто ее обижает, случаются несчастья. Знает заранее, что произойдет. И мужа вернула, чтобы уберечь. И не знает, поможет ли это.
- Я никогда никому из них не желала зла!!! И не делала ничего дурного, колдовать не умею, да и грех это. Это кто-то за меня мстит. И у меня в голове возникают картинки, что ждёт человека. И я не могу ничего изменить, просто знаю. Что мне сейчас делать? Как я его прогоню, он из-за меня сляжет....
Уже больше года пара живёт вместе. Хорошо или плохо - Оля не распространяется. Но муж ее жив, здоров. Что посоветовать, я не знаю. Жду комментариев и консультаций.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:10 by Мама NellyПросмотров: 1 647Комментарии: 17
+28

Ключевые слова: Месть измена проклятие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 387
Я так поняла дело не в обиде, а в общем в сильных негативных эмоциях. Футбольный тренер лично Оле то ничего не сделал, никак ее не обидел. Она просто испытала сильный негатив по отношению к нему. Если так, то возвращай не возвращай второго мужа - а ему тоже рано или поздно достанется, ежели все что происходит не чудовищное совпадение.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: npoxopova
Вчера, 22:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 252
Так может это реальная жизнь, а не мистика. Для меня мистика в другом: как можно через год после рождения ребёнка найти нового мужа. Весьма шустрая Оля.
И ещё : если кто-то эти все беды делает за неё, может ли она видеть картинки того, что произойдёт ?
Зарегистрирован: 8.03.2018
#3 написал: marzzz
Сегодня, 00:38
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (531|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 870
Припомнила историю, которую Ленок тут выкладывала о знакомой. Добрейшей души была барышня, не шаманила, не ворожила, не проклинала, просто огорчалась по всяким бытовым поводам, а оппонентам доставалось по первое число.

Я давно уже озадачилась этим вопросом. Если так себя грузить, то добрую половину наших женщин можно смело в ведьмы записывать. Вон, три моих мужика уже на кладбище лежат. Два первых обидели в свое время. Очень обидели. Но смерти я им не желала. И блажить на каждом углу о том, что это мои негативные флюиды так подействовали на несчастных, я не собираюсь. Так можно договориться до того, что нелепая смерть бывшего тяжким грузом ответственности ляжет на твои хрупкие плечи. А оно надо? Заниматься самобичеванием? Нет уж, дамы, в жизни других проблем полно. Положа руку на сердце, скажу: не мы, девочки, виноваты, а просто судьба-злодейка такая у парней.

И ещё. Что такое виденье? Показали картинку - и будет с тебя. А как избежать "наказания" за поруганную честь - не сказали. Значит, грошь цена таким видениям. Заболеть и слечь муж и при Ольге может. Ей бы научиться прощать искренне, а не из чувства долга или страха. Скажу про себя, я не умела прощать при жизни, а мертвым это прощенье уже не нужно!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#4 написал: ponchik
Сегодня, 01:05
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
История заинтересовала. А может, эта Оля человек "присмотренный". Есть такие люди, обидев которых, обязательно получишь, как бы "обратку", их называют присмотренными. Т.е. они сами, даже обидевшись на кого-либо, никому зла не желают, но обидчику, нанесенная обида, никогда не сходит с рук. У меня такая соседка по даче, человек очень добрый и справедливый. Она сама ужасно переживает, если с её обидчиками случаются неприятности, но поделать с этим ничего не может. Такие люди как индикаторы, проверяющие окружающих их людей. За историю+.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 08:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 300
Цитата: ponchik
История заинтересовала. А может, эта Оля человек "присмотренный". Есть такие люди, обидев которых, обязательно получишь, как бы "обратку", их называют присмотренными. Т.е. они сами, даже обидевшись на кого-либо, никому зла не желают, но обидчику, нанесенная обида, никогда не сходит с рук. У меня такая соседка по даче, человек очень добрый и справедливый. Она сама ужасно переживает, если с её обидчиками случаются неприятности, но поделать с этим ничего не может. Такие люди как индикаторы, проверяющие окружающих их людей. За историю+.
интересный комментарий. А кто именно за ними присматривает Вам известно? И наказывает соответственно
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: DRUID
Сегодня, 09:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 233
Птички и белочки мстят за свою "Белоснежку".

А вообще это мечта почти всех женщин , что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Как бы это страшно не звучало.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: daytaler
Сегодня, 10:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Цитата: DRUID
Птички и белочки мстят за свою "Белоснежку".

А вообще это мечта почти всех женщин , что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Как бы это страшно не звучало.

Мечта почти всех особей мужского пола(это те, кто лишь внешне выглядит мужчиной, а на самом деле, их внутренний образ отталкивается на информационное ядро, алгоритм поведения которого сформирован на образе — мальчика эгоиста, что во всём зависит от мамы, деструктивная гиперопека)что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#8 написал: daytaler
Сегодня, 11:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Цитата: daytaler
Цитата: DRUID
Птички и белочки мстят за свою "Белоснежку".

А вообще это мечта почти всех женщин , что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Как бы это страшно не звучало.

Мечта почти всех особей мужского пола(это те, кто лишь внешне выглядит мужчиной, а на самом деле, их внутренний образ отталкивается на информационное ядро, алгоритм поведения которого сформирован на образе — мальчика эгоиста, что во всём зависит от мамы, деструктивная гиперопека)что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.

Мужчина или женщина, когда после знакомства планируют совместное сожительство прежде всего, изучают кладовую памяти своего избранника и поведение в различных ситуациях.Если образы голограммы, что формируют поведение почти идентичны в информационной среде повседневности, то можно сожительствовать без страха манипуляции и паразитизма со стороны избранника сложившейся пары.
Человек — это личность, которая вторгается или входит в сферу коммуникабельности социума.Но, с какой целью?Это, как раз стоит выяснить тому, кто является "пропускным" в мир информации носителей сознания.Cоциум при каждом населённом пункте должен иметь карантинную зону, что бы выявлять социальных паразитов ещё до их вхождение к обмену информации между гражданами.Их мысли-желания преследуют только собственническую цель сформированную конченым эгоизмом материализованного сознания.В реалии это напоминает эндопаразитизм, при котором паразит живёт в теле хозяина.Примером послужит оса, что вкладывает свою личинку в тело гусеницы.Гусеница — труженик, личинка — мысль приказ к действию, что использует внимание доверчивого слушателя и тем самым приводит его сознание к реализации информации в коммуникативной среде.Вязень растрачивает свои жизненные силы даже не подозревая, что он всего лишь инструмент в сознании злоумышленника.
Знакомство или дружба — это всегда коммуникабельность, которая формирует информационный мост, что объединяет память и сознание для реализации совместной мыследеятельности.Вот, только цели зачастую у каждого разные.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 688
Цитата: ponchik
История заинтересовала. А может, эта Оля человек "присмотренный". Есть такие люди, обидев которых, обязательно получишь, как бы "обратку", их называют присмотренными. Т.е. они сами, даже обидевшись на кого-либо, никому зла не желают, но обидчику, нанесенная обида, никогда не сходит с рук. У меня такая соседка по даче, человек очень добрый и справедливый. Она сама ужасно переживает, если с её обидчиками случаются неприятности, но поделать с этим ничего не может. Такие люди как индикаторы, проверяющие окружающих их людей. За историю+.

интересно. Значит кто-то присматривает, и правильно делает.

Цитата: DRUID
Птички и белочки мстят за свою "Белоснежку".

А вообще это мечта почти всех женщин , что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Как бы это страшно не звучало.

О, да!!! А теперь посмотри, что ты потерял и не оценил, бросив меня girlred

Цитата: daytaler
Цитата: DRUID
Птички и белочки мстят за свою "Белоснежку".

А вообще это мечта почти всех женщин , что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.
Как бы это страшно не звучало.

Мечта почти всех особей мужского пола(это те, кто лишь внешне выглядит мужчиной, а на самом деле, их внутренний образ отталкивается на информационное ядро, алгоритм поведения которого сформирован на образе — мальчика эгоиста, что во всём зависит от мамы, деструктивная гиперопека)что-бы бывших плющило и таращило, или стерало с лица земли.

да, да, да. Работаю с недвижимостью и знаю кучу историй про таких мужчин. Естественно от первоисточников, т.к женщины обращаются к нам с проблемами жилищных условий. Иногда желание бросить все и уехать в голливуд или болливуд, раздавать сценарии из реальной жизни для мыльных опер и мелодрам.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#10 написал: Bosolaka
Сегодня, 13:02
+4
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Репутация: (6|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 90
Не очень понятно зачем портить себе жизнь всяким му*ачьем. Живи себе и радуйся, проблем не имей, нет, надо обязательно связаться с очередным кретином, а потом страдать..
Зарегистрирован: 8.06.2015
#11 написал: Asheera
Сегодня, 13:04
+3
Онлайн
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Репутация: (308|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 898
Цитата: Pmariam
Цитата: ponchik
История заинтересовала. А может, эта Оля человек "присмотренный". Есть такие люди, обидев которых, обязательно получишь, как бы "обратку", их называют присмотренными. Т.е. они сами, даже обидевшись на кого-либо, никому зла не желают, но обидчику, нанесенная обида, никогда не сходит с рук. У меня такая соседка по даче, человек очень добрый и справедливый. Она сама ужасно переживает, если с её обидчиками случаются неприятности, но поделать с этим ничего не может. Такие люди как индикаторы, проверяющие окружающих их людей. За историю+.
интересный комментарий. А кто именно за ними присматривает Вам известно? И наказывает соответственно

Хранители у людей разные бывают. Не всегда это светлые Ангелы, это лишь стереотип европейского мышления.
Есть люди-проводники определенной Силы. Героиня, возможно, как раз проводник, будущий Маг, не в этом, так в следующем воплощении. Таких обижать опасно для жизни, но это не вина человека- и наказывают не за душевную травму Белоснежки за пнутую на ее глазах собаку, причины лежат гораздо глубже.
История любопытная +++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 13:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 688
Цитата: Asheera
Цитата: Pmariam
Цитата: ponchik
История заинтересовала. А может, эта Оля человек "присмотренный". Есть такие люди, обидев которых, обязательно получишь, как бы "обратку", их называют присмотренными. Т.е. они сами, даже обидевшись на кого-либо, никому зла не желают, но обидчику, нанесенная обида, никогда не сходит с рук. У меня такая соседка по даче, человек очень добрый и справедливый. Она сама ужасно переживает, если с её обидчиками случаются неприятности, но поделать с этим ничего не может. Такие люди как индикаторы, проверяющие окружающих их людей. За историю+.
интересный комментарий. А кто именно за ними присматривает Вам известно? И наказывает соответственно

Хранители у людей разные бывают. Не всегда это светлые Ангелы, это лишь стереотип европейского мышления.
Есть люди-проводники определенной Силы. Героиня, возможно, как раз проводник, будущий Маг, не в этом, так в следующем воплощении. Таких обижать опасно для жизни, но это не вина человека- и наказывают не за душевную травму Белоснежки за пнутую на ее глазах собаку, причины лежат гораздо глубже.
История любопытная +++++

интересная версия good
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#13 написал: Летяга
Сегодня, 13:30
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 761
Комментариев: 8 634
Лучше бы то, что за Олей "присматривает", оберегало её от всяких-разных неадекватов.
Вышло бы не так расточительно по отношению к человеческому ресурсу.
Да нам их не понять))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#14 написал: daytaler
Сегодня, 14:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Цитата: Bosolaka
Не очень понятно зачем портить себе жизнь всяким му*ачьем. Живи себе и радуйся, проблем не имей, нет, надо обязательно связаться с очередным кретином, а потом страдать..

Возможно она представитель особой группы людей, того пласта населения именуемого нами - "приспособленецами".
Целенаправленно привязываются к кретинам, чтобы страдать.Натура у них мазохистная.Часто такие люди являются энергетическими вампирами.Постоянно ноют, что у них всё плохо, но когда указываешь им на корень зла, что пророс в их жизнь ветвями приспособленчества за счёт отнятия внимания и энергии в сожителя, то жди агрессивной атаки в свою сторону.Часто с виду милые, беззащитные вызывают только одно действие: подойти и пожалеть.Но стоит с такого существа сорвать маску-личину, тут же в одно мгновение перед тобой возникает безапелляционный хищник не терпящий ни какой критики в свою сторону.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#15 написал: Ju-Lia
Сегодня, 18:42
+1
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 143
А у меня такая версия: почти в любой ситуации, люди участвующие в ней, являются друг для друга учителем и учеником. Может не просто так к ней такие вот цепляются? Может это они у неё чему-то должны научиться?
Отработать, так сказать, какую-то свою кармическую задачу?
Зарегистрирован: 18.04.2016
#16 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 18:57
+2
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Репутация: (149|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 380
Ни одна душа, кроме Бога и нас, не может знать что у нас на уме. Так что никто не может поручиться за эту Олю. Сама она естественно не будет рассказывать, что она им желала зла!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#17 написал: Talisha
Сегодня, 19:18
+1
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Репутация: (1583|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 3 867
Олю просто однотипные мужчины притягивают - садисты, грубо говоря, и пользователи. Такие кончают плохо по любому. А уверенность Ольги в том, что после неё им не жить - ускоряет процесс. Девушке надо перестать быть инфантильной жертвой в первую очередь, от жертв убегают все.
Она сама создает им такую реальность. Сначала придумала от обиды в то, что за неё жизнь наказывает (может кто-то подсказал, что за тебя такую добрую и прекрасную жизнь накажет этого мерзавца), а потом поверила в это. Никто не мстит за неё, она сама это делает энергетически с ними. Когда не будет обид и за в её душе по отношению к "предателям" - не будет и с ними бед.
Зарегистрирован: 18.05.2015
          
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