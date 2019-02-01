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Истории из жизни

Недовольный хозяин

Наши родственники купили дом в захолустном хуторе Волгоградской области. От ближайшего райцентра - около 50 км по полям-степям. Покупка была вынужденной и временной - детей надо было прописать на время покупки нового жилья. Да и самим там пожить некоторое время. Дом продавали дети хозяев, бабушка скончалась, а дедушку они забрали в город. Дом продали дешево, т.к. место расположения неудобное - не доедешь-не дойдешь, особенно зимой. Наша родня переехала весной и рассчитывали к осени завершить дела с недвижимостью и вернуться в цивилизацию (так оно и вышло). Но речь пойдет как раз о летнем периоде.

Дом был расположен недалеко от реки Дон, поэтому в отпуск мы поехали к родственникам - отдохнуть от города, телефонов и порыбачить. Прежние хозяева, видно, дом любили и содержали в полном порядке. Добротная баня, ухоженный сад, хоздвор, антенна Триколор. Но наши родственники запустили хозяйство - ведь жить там не собирались - сараи для животных стояли пустые, огород не сажали. Нас поселили в бане, которая одновременно служила еще и летней кухней, и домиком для гостей. Отпуск удался - загорали, рыбачили, употребляли витамины в виде фруктов и солнца. А в ночь перед отъездом со мной случилась эта история.

Встала я ночью в туалет. Находился он на улице за углом бани, метрах в 10 от домика. Прекрасно помню время: 3-08. Подумала: "Скоро вставать, выезжать". На улице было светло - во дворе работали несколько лампочек с датчиками движения. Подошла к туалету и тут наткнулась на него. Стоит себе дед - пиджак, кепарик, сапоги -кирзачи. На актера из "Любовь и голуби" похож. Я молча уставилась на него, в голове мысли: "Блин, нажрался какой-то местный и прошел к нам как-то, значит, забыли ворота закрыть". А он как начал на меня ругаться:

- Почему двор не ухожен? Почему огород не садите? А на базу бардак, что в глаза соседям совестно смотреть! Куда скотину подевали? Забор со двора покосился!

Я не стала с ним спорить, а просто развернулась и быстро вернулась в нашу баню. Легла, мужа будить не стала - итак вставать через час. На тот момент сомнений не было - какой-то местный дедуля решил меня жизни поучить. Утром мы встали, попрощались с родней и уехали домой. О ночном происшествии я, естественно, рассказала. Все посмеялись и решили получше запирать двор.
На следующий день мне позвонила жена брата - та, к кому мы ездили в гости. Вся в слезах от страха. Потому что только что к ней приезжала дочь бывших хозяев. С поминальными конфетами, сказала, папе вчера 40 дней было, умер он в начале июня, скучал по деревне своей сильно и о доме беспокоился перед смертью.

В ночь нашего отъезда как раз и были сороковые сутки. Мы все решили, что дед был тот самый, попрощаться с домом приходил. А как на самом деле - кто знает.
До осени брат с женой прожили в доме без происшествий, потом купили нормальное жилье и переехали. Дом продали.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by Мама NellyПросмотров: 475Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Дед сорок дней прощание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:18
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Наверное, всё-таки хозяева волнуются и после смерти о своём доме, о родном жилище. Особенно если дом построен своими заботливыми руками. Верю! ++++
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
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