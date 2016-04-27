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Истории из жизни

Игра в Бабу-Ягу

Мне было тогда около семи лет, так что этот случай помню хорошо. У родителей был отпуск, и мы, как всегда, поехали к бабушке и дедушке. Они жили тогда в селе, и в усадьбе на два дома в сезон отпусков всегда собирались родственники со всех концов страны, с детьми, конечно же. Наша мелкая толпа двоюродных-троюродных сестер и братьев была примерно одного возраста, только юный дядюшка Андрей уже закончил четвертый класс. Он был нашим предводителем, во главе с Андрюшкой мы облазили баню, чердаки обоих домов, все сараи с кучей разных прекрасных вещей - в общем, отлично проводили время.

Именно Андрей и придумал игру в Бабу-Ягу. Баба-Яга, обув старые дедушкины рыбацкие сапоги и закутавшись с головой в рыбацкий же плащ, пряталась, а мы ее искали. Обычно Андрюха издали слышал нас, выскакивал из засады с жутким криком, а мы, визжа от ужаса и восторга, шустро разбегались кто куда.

И вот как-то мы уж очень долго искали Бабу-Ягу: облазили баню, сараи и старый курятник, а Андрюхи нигде не было. Кто-то из нас зашел в сени и на цыпочках вылетел оттуда, радостно шепча: "Он в кладовке сидит, я видел, давайте его напугаем".

В старую кладовку, как и в огород, нам ходить особо не разрешали. Там всегда было темно: маленькое окошечко почти не пропускало света, к тому же, считалось, что в кладовке живут крысы.

Но случай был особый. Мы на цыпочках подкрались и заглянули в полуоткрытую дверь. И точно - в углу сидела фигура, как обычно, укрытая с головой плащом. Из-под плаща был виден носок дедушкиного сапога.

Мы тихонько вышли во двор, чтобы посовещаться, что сделать: подкрасться и заорать хором или сначала захлопнуть дверь чулана, а заорать потом. И тут из огородной калитки вышел наш дядюшка с какой-то зеленью в руках:
- Меня ищете? А я за укропом ходил, мама сказала.

Мы взахлеб рассказали Андрею, как только что видели его в кладовке, конечно же, наш героический дядюшка пошел проверить, кто там сидит. Через минуту мы услышали его голос: "Ну и че врете, никого тут нет!"

Угол, где мы видели непонятную фигуру, был пуст, плащ и сапоги висели и стояли на своих местах, в сенях. В Бабу-Ягу мы продолжали играть, Андрюха все так же играл эту роль, но ничего странного больше не происходило.

И еще: вряд ли это имеет отношение к рассказу, но Андрей - единственный из нас, кто очень рано ушел из жизни, в 30 лет, когда на пустом утреннем шоссе его сбил вылетевший неизвестно откуда грузовик.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:27
Вчера, 17:27 by SniffПросмотров: 815Комментарии: 12
+19

Ключевые слова: Баба- Яга дети игра кладовка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Вчера, 17:42
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 472
Историю плюсану. Интересно. Смерть Андрея вряд ли связана с этим случаем. Просто с вами решил "поиграть" кто-то ещё. Тут я скажу, всякое бывает.
У меня есть одна история из детства со странностями. Надо не полениться написать.
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:46
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1547|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 704
Может просто воображение нарисовало "бабу- ягу"? Антураж запретной кладовки сыграл роль
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 568
Вряд ли воображение, я же туда тоже не раз заглядывала, помню, что там лежало и стояло.



Историю из детства со странностями обязательно надо написать, тема интересная)

Вряд ли воображение, я же туда тоже не раз заглядывала, помню, что там лежало и стояло.



Историю из детства со странностями обязательно надо написать, тема интересная)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 18:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 712
Цитата: Бозкурт
У меня есть одна история из детства со странностями. Надо не полениться написать.

Да, да, обязательно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#5 написал: conjure one
Вчера, 19:04
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6163|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 509
В романе "Петр Первый" есть эпизод, когда царевна Наталья, сестра будущего императора, и её приближенные бояре искали приключения в старом Измайловском дворце.

"Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверец, осторожно открывали чуланы под лестницами, заглядывали во все подпечья – от страха не дышали… И добились, – в одном темном месте, затянутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем… Без памяти кинулись бежать…"

Очень напоминает игру в бабу-ягу) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#6 написал: Sniff
Вчера, 19:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 568
Ой, я читала, конечно, но давно, этот эпизод не помнила)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 712
Цитата: conjure one
В романе "Петр Первый" есть эпизод, когда царевна Наталья, сестра будущего императора, и её приближенные бояре искали приключения в старом Измайловском дворце.

Не из царской я семьи, но навеяло.
Играли в прятки в подвале 5 этажного панельного дома образца 1968 года. Моя очередь была всех искать. По условиям игры поиски должны были проходить в полной темноте. Спустилась по лестнице, руки выставила вперёд, чтобы лбом не врезаться во что - нибудь и иду мелким шагом. План подвала приблизительно все знали, и закутки, где спрятаться можно тоже. Свернула в один из углов, зная наверняка, что там кого-то найду, и вопреки ожиданиям уткнуться руками в кого-то мягкого и теплого я натыкаюсь на что-то омерзительно скользкое и холодное. В моем мозгу возник образ голого разложившегося трупа, который стоит привязанный к трубе! Я так заорала от ужаса, что все прятавшиеся повылетали из подвала ещё до того, как я закрыла свой рот. Я покидала подвал последней, оторавшись так, что в горле защипало. Отдышавшись мы включили свет в подвале и пошли посмотреть, что так меня напугало.
Это была всего лишь труба канализации! Холодная, скользкая и противная. А какую ужасную картину нарисовал мой мозг. А все любовь к Эдгару По.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 960
Это мог быть как домовой, так и двойники или какие другие сущности.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:45
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 226
Может и связана ранняя смерть Андрея с тем случаем. Кто знает? За историю +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:26
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Комментариев: 9 743
Доигрались ребятки, в тёмной кладовке уже Баба-яга укрытая с головой плащом привиделась.) Впрочем, всё может быть.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#11 написал: Sniff
Вчера, 23:30
+1
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Комментариев: 568
Подумаешь, Баба-Яга, у людей вон колобок со стола убегает, и то ничего))
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#12 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:32
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2536|-1)
Публикаций: 92
Комментариев: 5 850
Конечно с игрой это не связано, просто лучшие почему-то уходят первыми. В рассказе чувствуется задушевность Андрея, у нас так же со всех концов страны к дедушке съежались в деревню родственики с детьми, но старшие от нас убегали.
Двойник вроде не хорошая примета, хоть и не всегда, порой в форме друзей нас кто-то предупреждает об опасности. Но не в истории, двойник здесь просто появился и исчез. Вот это наверно не к добру. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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