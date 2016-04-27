Игра в Бабу-Ягу

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:27

Sniff Просмотров: 815 Комментарии: 12 +19 Вчера, 17:27 by

Мне было тогда около семи лет, так что этот случай помню хорошо. У родителей был отпуск, и мы, как всегда, поехали к бабушке и дедушке. Они жили тогда в селе, и в усадьбе на два дома в сезон отпусков всегда собирались родственники со всех концов страны, с детьми, конечно же. Наша мелкая толпа двоюродных-троюродных сестер и братьев была примерно одного возраста, только юный дядюшка Андрей уже закончил четвертый класс. Он был нашим предводителем, во главе с Андрюшкой мы облазили баню, чердаки обоих домов, все сараи с кучей разных прекрасных вещей - в общем, отлично проводили время.Именно Андрей и придумал игру в Бабу-Ягу. Баба-Яга, обув старые дедушкины рыбацкие сапоги и закутавшись с головой в рыбацкий же плащ, пряталась, а мы ее искали. Обычно Андрюха издали слышал нас, выскакивал из засады с жутким криком, а мы, визжа от ужаса и восторга, шустро разбегались кто куда.И вот как-то мы уж очень долго искали Бабу-Ягу: облазили баню, сараи и старый курятник, а Андрюхи нигде не было. Кто-то из нас зашел в сени и на цыпочках вылетел оттуда, радостно шепча: "Он в кладовке сидит, я видел, давайте его напугаем".В старую кладовку, как и в огород, нам ходить особо не разрешали. Там всегда было темно: маленькое окошечко почти не пропускало света, к тому же, считалось, что в кладовке живут крысы.Но случай был особый. Мы на цыпочках подкрались и заглянули в полуоткрытую дверь. И точно - в углу сидела фигура, как обычно, укрытая с головой плащом. Из-под плаща был виден носок дедушкиного сапога.Мы тихонько вышли во двор, чтобы посовещаться, что сделать: подкрасться и заорать хором или сначала захлопнуть дверь чулана, а заорать потом. И тут из огородной калитки вышел наш дядюшка с какой-то зеленью в руках:- Меня ищете? А я за укропом ходил, мама сказала.Мы взахлеб рассказали Андрею, как только что видели его в кладовке, конечно же, наш героический дядюшка пошел проверить, кто там сидит. Через минуту мы услышали его голос: "Ну и че врете, никого тут нет!"Угол, где мы видели непонятную фигуру, был пуст, плащ и сапоги висели и стояли на своих местах, в сенях. В Бабу-Ягу мы продолжали играть, Андрюха все так же играл эту роль, но ничего странного больше не происходило.И еще: вряд ли это имеет отношение к рассказу, но Андрей - единственный из нас, кто очень рано ушел из жизни, в 30 лет, когда на пустом утреннем шоссе его сбил вылетевший неизвестно откуда грузовик.

Ключевые слова: Баба- Яга дети игра кладовка авторская история

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