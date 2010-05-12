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Истории из жизни

Дача на болоте

Из рассказа бабушкиной знакомой.

Тетя Нина продала свою квартиру и переехала жить к детям в город. С моей бабушкой они встретились в городской больнице и тетя Нина рассказала, что ей скучно все лето сидеть в городе, тянет на природу, поэтому она купила себе дачу. Покупка была очень удачной. Дача представляла собой маленький, но очень ладный домик с ухоженным участком, добираться тоже было очень удобно на электричке. Продали быстро и очень дешево. Купила она дачу осенью, зимой там практически не бывала, а весной решила перебраться туда на все лето. Планы были грандиозные.

В следующий раз они встретились через месяц. Бабушка сразу начала расспрашивать про дачу: какие цветы выращивает тетя Нина, не скучно ли одной живется и т.д. Но сразу стало понятно, что особой радости эта тема тете Нине не доставляет. Выяснилось, что дачу она выставила на продажу. На вопрос: почему? - тетя Нина отвечала уклончиво, но потом все же решилась рассказать. Далее с ее слов:

Bроде старческим маразмом не страдаю, да и в чертовщину всякую в жизни не верила а тут... по-другому-то и не назвать. Переехала на дачу, первая ночь: шорохи и стуки по всему дому, ну думаю: понятно - мыши. Уже составила план, как буду бороться с этой напастью. Вдруг стук в окно... Встаю, отодвигаю занавеску - никого. Ранняя весна, дачников мало, выйти посмотреть не решилась. Весь следующий день провела за борьбой с грызунами, хотя никаких видимых признаков их наличия так и не обнаружила. На всякий случай расставила мышеловки, раскидала отраву. Следующая ночь - все то же самое. Шум стал даже сильнее, пару раз стучали в окно, взяла кочергу, вышла на улицу - никого. И так каждую ночь. Стук в окно стал повторяться все чаще, как-то раз на стекле остался след мокрой детской ладошки, еще пару раз находила болотный мох на крыльце и под окном. Дачи построены на месте старых болот, поэтому подобная растительность не была редкостью.

Звонила сыну, он посоветовал обратиться к участковому, чтобы тот разобрался с этими хулиганами. Участковый ничуть не удивился, когда его вызвали на этот адрес, но доходчиво объяснил, что сидеть по ночам в засаде он не будет. Работу с соседями проведет, как только что-то выяснит - даст знать. Время шло, а ситуация не менялась, спать приходилось днем. Так прошла неделя. Постепенно стали подтягиваться другие дачники и за разговором, выяснилось, что никого, кроме меня эти хулиганы не беспокоят. Женщина с соседнего участка, лишь с сочувствием посмотрела и заявила, что дом нечистый.

Окончательно напугала ситуация с погребом. Заготовок еще не было, и в погребе я была всего раз - открывала для просушки и осматривала полки. Достаточно тяжелая дверь погреба выходила на кухню и была прикрыта ковриком. Другого входа в погреб не было. В эту ночь пыталась уснуть, не обращая внимание на привычные шорохи, но тут внимание переключилось на отчетливый стук в дверь погреба изнутри. Затем дверь погреба начала тихонько приподниматься, собирая половик в кучу. В дом пахнуло какой-то сыростью, послышались хлюпающие звуки. Выйдя из оцепенения, я выскочила из дома в чем была и побежала к соседке. В дом вернулась только утром. Дверь погреба была полностью открыта, пол заляпан какой-то тиной, кое где попадался болотный мох. Из вещей ничего не пропало. В этот же вечер уехала обратно в город.

Если в данном случае пытаться рассуждать логически, то все события действительно можно списать на обычных хулиганов, а случай с погребом - на очень очень крупную ондатру, которая смогла полностью открыть дверь погреба.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:02 by Юлия РысьПросмотров: 998Комментарии: 13
+14

Ключевые слова: Дача болото шум тина погреб авторская история

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Комментарии

#1 написал: M717
Сегодня, 07:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 820
Женщина с соседнего участка, лишь с сочувствием посмотрела и заявила, что дом нечистый

Какая-то недосказанность в истории - если у дома была нечистая история, почему соседи не озвучили?
Участковый ничуть не удивился, когда его вызвали на этот адрес, но доходчиво объяснил, что сидеть по ночам в засаде он не будет. Работу с соседями проведет, как только что-то выяснит - даст знать.

Так если участковый знал, что там нечисть шалит, какой смысл в работе с соседями? Посоветовал бы лучше освятить домишко, что ли.
а случай с погребом - на очень очень крупную ондатру, которая смогла полностью открыть дверь погреба

Ну очень крупную. С бабу Нину примерно величиной). То есть, осматривая погреб, б. Нина этого звероящера не увидела?
Читая историю, подумал, что тина и болото намекают на водяного, который обрадовался новой хозяйке женского полу и вылез подружить heart_eyes
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#2 написал: Talisha
Сегодня, 07:26
+2
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 257
Да, жутко... Интересна история этого домика, о которой продавцы умолчали
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:34
+2
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 288
Комментариев: 8 828
Интересная у знакомой дача, живёт своей жизнью, стуки, шорохи, скребки и прочие необъяснимые звуки. Спокойному человеку конечно всё это на нервы действует. И правильно делает, что продаёт. НЕ смогла видимо ужиться нечисть разная с бабулькой, вот и продолжает шуметь, пугать. +++ Эх, сейчас бы на дачу рвануть, да работа мешает.))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:20
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 505
Кикимора болатная какая-то прям ходит... Может утопленника душа?
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: Лайма
Сегодня, 09:41
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Комментариев: 19
Скорее всего, кто то из бывших жильцов утонул в болоте и теперь навещает свой дом.
Зарегистрирован: 10.09.2017
#6 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 135
Цитата: M717

Так если участковый знал, что там нечисть шалит, какой смысл в работе с соседями? Посоветовал бы лучше освятить домишко, что ли.
:

Это его работа. Когда сам там "лямку тянул", так у одной бабульки зимой, в огороде, "снежного человека" ночью караулить приходилось в засаде laughing
Зарегистрирован: 11.05.2018
#7 написал: Joss
Сегодня, 10:39
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Комментариев: 1 063
Похоже неупокоенная душа которая утопла на том болоте.
Стра-а-а-а-а-шно!
Я бы то-же не стала заморачиваться и избавилась от такой дачи.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:53
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Комментариев: 327
Да-а-а-а... У меня тоже дача на болоте. Тоже непонятки, но не до такой степени.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#9 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 12:40
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Комментариев: 18
Цитата: M717
Так если участковый знал, что там нечисть шалит, какой смысл в работе с соседями?

Обычная отмазка и имитация бурной деятельности. Не факт, что работа вообще проводилась. Если есть сигнал, то сот рудник правоохранительных органов должен отреагировать, а если он советы по освящению начнет давать, а старушка начальству пожалуется, то прилетит товарищу.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#10 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:56
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Репутация: (657|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 135
А вот интересно. Собраться бы несколько человек, взять волю в кулак и дождаться- посмотреть всё таки-кто же покажется из погреба то? +++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#11 написал: Replay
Сегодня, 12:58
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Если правда, то крутая история! Надо было всё же разобраться, что это такое было. Прям захотелось там переночевать!
И ещё - интересно, а всё это происходило только когда бабуля одна в домике была? Или двое-трое тоже феномен наблюдали?Меня тут после моей истории психом назвали, может и бабуля видела, чего нет. Дом то на болоте, мало ли газы какие нибудь в дом проникали и глюки провоцировали?
Зарегистрирован: 1.11.2018
#12 написал: АЛЬКА
Сегодня, 13:28
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Комментариев: 5
У меня дома такая хрень творится ничего уже живу там 4 года ..нас не трогает.Даже спало меня и сына моего ..
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#13 написал: Pmariam
Сегодня, 13:41
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Цитата: АЛЬКА
Даже спало меня и сына моего ..
а расскажите пож
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
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