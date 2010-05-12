Дача на болоте

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 998 Комментарии: 13 +14 Сегодня, 07:02 by

Из рассказа бабушкиной знакомой.Тетя Нина продала свою квартиру и переехала жить к детям в город. С моей бабушкой они встретились в городской больнице и тетя Нина рассказала, что ей скучно все лето сидеть в городе, тянет на природу, поэтому она купила себе дачу. Покупка была очень удачной. Дача представляла собой маленький, но очень ладный домик с ухоженным участком, добираться тоже было очень удобно на электричке. Продали быстро и очень дешево. Купила она дачу осенью, зимой там практически не бывала, а весной решила перебраться туда на все лето. Планы были грандиозные.В следующий раз они встретились через месяц. Бабушка сразу начала расспрашивать про дачу: какие цветы выращивает тетя Нина, не скучно ли одной живется и т.д. Но сразу стало понятно, что особой радости эта тема тете Нине не доставляет. Выяснилось, что дачу она выставила на продажу. На вопрос: почему? - тетя Нина отвечала уклончиво, но потом все же решилась рассказать. Далее с ее слов:Bроде старческим маразмом не страдаю, да и в чертовщину всякую в жизни не верила а тут... по-другому-то и не назвать. Переехала на дачу, первая ночь: шорохи и стуки по всему дому, ну думаю: понятно - мыши. Уже составила план, как буду бороться с этой напастью. Вдруг стук в окно... Встаю, отодвигаю занавеску - никого. Ранняя весна, дачников мало, выйти посмотреть не решилась. Весь следующий день провела за борьбой с грызунами, хотя никаких видимых признаков их наличия так и не обнаружила. На всякий случай расставила мышеловки, раскидала отраву. Следующая ночь - все то же самое. Шум стал даже сильнее, пару раз стучали в окно, взяла кочергу, вышла на улицу - никого. И так каждую ночь. Стук в окно стал повторяться все чаще, как-то раз на стекле остался след мокрой детской ладошки, еще пару раз находила болотный мох на крыльце и под окном. Дачи построены на месте старых болот, поэтому подобная растительность не была редкостью.Звонила сыну, он посоветовал обратиться к участковому, чтобы тот разобрался с этими хулиганами. Участковый ничуть не удивился, когда его вызвали на этот адрес, но доходчиво объяснил, что сидеть по ночам в засаде он не будет. Работу с соседями проведет, как только что-то выяснит - даст знать. Время шло, а ситуация не менялась, спать приходилось днем. Так прошла неделя. Постепенно стали подтягиваться другие дачники и за разговором, выяснилось, что никого, кроме меня эти хулиганы не беспокоят. Женщина с соседнего участка, лишь с сочувствием посмотрела и заявила, что дом нечистый.Окончательно напугала ситуация с погребом. Заготовок еще не было, и в погребе я была всего раз - открывала для просушки и осматривала полки. Достаточно тяжелая дверь погреба выходила на кухню и была прикрыта ковриком. Другого входа в погреб не было. В эту ночь пыталась уснуть, не обращая внимание на привычные шорохи, но тут внимание переключилось на отчетливый стук в дверь погреба изнутри. Затем дверь погреба начала тихонько приподниматься, собирая половик в кучу. В дом пахнуло какой-то сыростью, послышались хлюпающие звуки. Выйдя из оцепенения, я выскочила из дома в чем была и побежала к соседке. В дом вернулась только утром. Дверь погреба была полностью открыта, пол заляпан какой-то тиной, кое где попадался болотный мох. Из вещей ничего не пропало. В этот же вечер уехала обратно в город.Если в данном случае пытаться рассуждать логически, то все события действительно можно списать на обычных хулиганов, а случай с погребом - на очень очень крупную ондатру, которая смогла полностью открыть дверь погреба.

Ключевые слова: Дача болото шум тина погреб авторская история

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