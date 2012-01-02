Две любящие души

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никита Меньков Просмотров: 870 Комментарии: 8 +16 Вчера, 19:51 by

Моя подруга детства Виола собралась ехать в гости к своей двоюродной тёте Тамаре, с которой они были очень дружны. Тётя пригласила её по телефону и сказала, чтоб взяла с собой друзей, а то вдруг со взрослыми — с ней и с дядей — заскучает, да и на прогулки лучше ходить в компании, а в их селе остались почти одни старики… Виола взяла с собой нас с другом - Валеркой.До села тёти Тамары было сто пятьдесят километров, хорошо, что прямиком к нему вела большая автотрасса, мы без проблем доехали на автобусе. Тётя Тамара с мужем Семёном жили почти на краю села. Когда мы прибыли к ним, оказалось, что у них уже были другие гости — какие-то дальние родственники. Нас встретили очень тепло, усадили со всеми за стол. За разговорами мы не заметили, как пролетел вечер.Пришло время ложиться спать. Тётя Тамара была обеспокоена тем, что мы все не поместимся в доме — спальных мест было не очень много. Их с дядей – Семёном, сын жил с женой по соседству, но они приезжали в село только на выходные, а всё остальное время проживали в городе, на съёмной квартире, и работали там. Их дом пустовал, и тётя Тамара решила отправить туда ночевать компанию родственников, приехавших внезапно, без предупреждения. Но нам троим стало неудобно, и Валерка предложил нам самим переночевать там — дескать, что с нами случится?— А и правда, — согласилась тётя Тамара. — Там вам никто мешать не будет, спите утром сколько хотите! Вы уж простите, мои хорошие, что так получилось… Родня приехала всего на день, завтра они уедут.Она дала нам ключ от того дома. Мы прошли в соседний двор, отгороженный от этого калиточкой, отперли дом и зашли. Там было уютно, хозяева не очень давно сделали ремонт, поклеили новые обои. И в кухне, и в комнатах было убрано, чисто, всюду порядок.Мы обошли дом. В одной из комнат стояли рядом, спинками друг к другу, две кровати, и мы решили, что здесь лягут Виола и Валерка: Виоле было страшновато ночевать одной в комнате. Мы заперли входную дверь дома. И, пожелав друзьям спокойной ночи, я ушёл в другой конец дома, где был удобный, мягкий диван. Лёг на него, укрылся пледом, стал думать о том, о сём и незаметно начал проваливаться в сон…И сквозь сон я услышал чей-то тихий вздох. Затем послышался такой же тихий шёпот: «Севушка, осторожно, не разбуди…» Это был женский голос. Потом скрипнула половица…Очнувшись, я вскочил с дивана, зажёг свет в комнате. Сердце стучало, как отбойный молоток. Кроме меня никого в комнате не было. Я осторожно выглянул в другую комнату. Там тоже никого не было. На всякий случай я вновь обошёл дом, заглянул во все комнаты, в кухню… Ничего подозрительного не заметил. Виола и Валерка спокойно спали. И я вернулся на прежнее место, решив, что мне всё приснилось. Выключил свет, лёг на диван, долго ворочался с боку на бок, привставал, оглядывал комнату, но всё было тихо и спокойно. И я, уставший, утомлённый, в конце концов заснул…Утром меня разбудили Валерка с Виолой. Они только что проснулись, услышали шаги в соседней комнате и подумали, что это я хожу по дому. Но я ещё спал. Валерка рассказал, как ночью ему стало холодно, и он сквозь сон почувствовал, что кто-то хорошо укрыл его одеялом. Теперь он стал благодарить Виолу, но она сказала, что не укрывала его. Оба были в недоумении. А когда я рассказал им о женском голосе ночью, то вообще ужаснулись.— Что-то в этом доме не так, — сказал Валерка. — Пойдёмте, что ли, к тёте Тамаре…Когда мы пришли к тёте Тамаре, она была занята готовкой еды, и родственники помогали ей. Мы тоже включились в работу.— Со всеми заботами и хлопотами я бы и не вспомнила, что завтра будет сорок дней нашим сватам, — сказала тётя Тамара. — Сын сегодня позвонил, напомнил об этом. Время быстро бежит, казалось, вот только вчера было девять дней…Она рассказала нам о своих сватах — Всеволоде и Татьяне. Они и были хозяевами того дома, в котором мы ночевали. Тридцать лет прожили они душа в душу, любили и уважали друг друга, заботились друг о друге, все проблемы, неурядицы решали мирно, без ссор. Часто ходили в гости к сватам, и те ходили к ним. Тётя Тамара по-хорошему завидовала им: совместная жизнь, быт не отдалили их друг от друга, наоборот, они всё сильнее привязывались друг к другу, всё делали вместе, сообща… Они были людьми добрыми, отзывчивыми, бескорыстными, любили принимать гостей, общаться, много раз выручали сельчан из беды. Оба работали в городе. И однажды вечером, возвращаясь домой на машине, попали в аварию и погибли…Мы сидели, словно громом поражённые, пока тётя Тамара рассказывала нам это. Прежде мы чувствовали, что кроме нас кто-то ещё есть в доме. Теперь стало ясно, что души супругов всё ещё находятся в доме, что все странности, замеченные нами, были связаны с ними. И они остались такими же добрыми, как при жизни: не попытались напугать, выгнать нас из дома, наоборот, хотели, чтобы мы хорошо отдохнули.Нас с Валеркой вновь отправили в тот дом — вернуть на место некоторые кухонные принадлежности, которые брала у невестки тётя Тамара. Хотя я чувствовал, что хозяева не сердятся на нас, всё же, вновь войдя в их дом, про себя попросил у них прощения за то, что нам пришлось переночевать здесь в такое время…Родственники тёти Тамары задержались у неё на день из-за поминок, к ней приехали сын Андрей и невестка Юлия, мы вместе приготовили поминальный обед, и на следующий день здесь собралось всё село, чтобы вспомнить умерших добрым словом…У меня было на сердце так легко, светло оттого, что две любящие души встретились и после смерти в родном доме… После поминок, как рассказывал Андрей, в том доме было тихо — две души покинули этот мир навсегда. Но я надеюсь, что они по-прежнему вместе, и что им хорошо там, в другом мире...

Ключевые слова: Дом ночь призраки души авторская история

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