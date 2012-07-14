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Истории из жизни

"Хатю попуайцика!"

Эту историю рассказала мне соседка по комнате Алла, с которой в студенческие годы мы снимали жильё.

Алла сама с Украины, а учились мы в Крыму. Её деревня расположена как раз на границе Украины и Крыма. Оставалась жить в деревне на тот момент и вся её родня: родители, братья (3 старших) и сестра (тоже старшая),

В один дождливый вечер за ужином Алла сказала, что говорила по телефону со старшим братом. Ему было около сорока, здоровый взрослый мужик, двое детей, звонил Алле редко и по делу.
А тут звонит, плачет, рассказывает про сон какой-то.
И рыдает, как ребёнок.

Я полюбопытничала, конечно, что приснилось там мужчине, и Аллочка рассказала свою историю... Хочу заметить, что верю каждому её слову, так как, зная её, понимаю, не стала бы такая девушка бросаться сказками про свою семью, да и тема там нешуточная.

Произошла эта трагедия ещё до рождения Аллочки. Её родители родили и воспитывали четверых детей, трое сыновей и дочку, и были счастливы. Оба работящие, любили друг друга, держали большое хозяйство (одно из самых крупных на селе) и пользовались уважением у односельчан.
Всё было замечательно, пока не повадился сыночек одной из соседок лазать к ним в сад и воровать фрукты. Родители Аллы заметили это спустя время, но ничего не говорили. Что там говорить, мелкий не особо много урона причинял саду. Но, когда начались пакости посерьёзнее, и парень начал наглеть, сделали ему замечание. Не подействовало, и пришлось идти к его матери и просить как-то повлиять на сына.
Той женщине это не понравилось, хотя просьбу они озвучили очень корректно. И мать пацана, вместо того, чтобы извиниться и принять меры по воспитанию сыночка, стала нападать в ответ, огрызаясь и хамя.

Репутация у неё была тоже под стать поведению, ходили слухи, что хороводит женщина с тёмными силами...

Спустя небольшое количество времени после этого скандала мама Аллы забеременела. Родила здоровую дочь, назвали её Алёнкой. Девочка была очень красивой - белокурые волосы, синие глаза, длинные реснички, вся прехорошенькая такая, словно куколка. В селе так и прозвали её - Куклой. Родители её оберегали, как драгоценный камушек.

Но произошло страшное. Однажды гуляло всё село на свадьбе, ели, пили, танцевали, дети игрались, ничто не предвещало беды. Была там и вся семья Аллы. Алёнка, а ей было на тот момент уже четыре года, выглядела как ангелочек, длинные вьющиеся волосы, белоснежные, и синие-синие глаза. И одела её мама красиво, в лёгкое ситцевое платье с оборками, длиной почти до пола...

И вот свадьба в разгаре, поздравления, песни и наливка льются рекой, как вдруг спохватывается мама Аллы, что Алёну не видно, не слышно. Кинулась к гурьбе детворы, нет её там. Заметалась она по двору, в дом, из дома по крыльцу, кричит, зовёт дочку, но той нигде нет, и не отзывается. И тут её внутреннее чутье потянуло на улицу, за ворота. Ещё до конца не выбежав за калитку, женщина увидела длинную тень на дороге, а проведя взглядом до начала тени, увидела старушку и Алёну. Старуха что-то ей шептала, а девочка просто смирно стояла рядышком.
Уж что она там ей нашёптывала, ничего не было понятно. Но когда старуха услышала маму Алёнки, она крикнула: "Ну, кукла!" и сильно толкнула девочку в плечо, ребёнок упал. Мать бросилась поднимать дочку. И пока на несколько секунд отвлеклась на ребёнка, чтобы проверить, всё ли цело, старуха ретировалась в неизвестность.

Когда вся семья пришла домой и все улеглись, девочка была в порядке. Но ночью всех разбудил страшный крик из кроватки Алёнки. И, когда мать подскочила и подбежала к кроватке, девочка была уже мертва.

Вот пишу и мурашки по коже.

Горевали тогда всем селом по маленькой куколке...
Через полгода узнает мать Аллочки о своей шестой беременности.

Рождается мальчик. Здоровый румяный карапуз. Назвали Серёженькой. Только начал Серёжа как-то очень быстро развиваться, рос не по дням, а по часам, как в сказке Пушкина...
В 2 месяца он выглядел, как двухлетний ребёнок, выросли все зубы, вытянулись ноги и руки. Но опорно-двигательный аппарат не тянул такое скорое развитие, и, видимо, такая аномалия причиняла малышу сильную боль, потому что мальчик кричал очень сильно дни и ночи напролёт.

Всех районных и областных врачей объездили родители с мальчиком, никто не мог сказать наверняка, что это за болезнь... и как её лечить.

Одни врачи крутили у виска и говорили, что, мол, мать просто прятала беременность и родила не 2 месяца назад, а два года точно. Что все документы просто подделка. Другие врачи советовали прибегнуть к нетрадиционной медицине, найти хорошую "бабку", ибо простая и привычная нам медицина здесь была бессильна.

К трём месяцам Серёжа уже говорил. Стал между криками повторять родителям одно и тоже выражение: "Хатю папуайцика, хатю папуайцика!". Просил попугайчика малыш... в уже практически третий полный месяц его рождения...

И заметила мать Аллы как-то ночью тень над кроваткой. Тогда Серёжа очень сильно закричал ночью, и она подскочила от страшного крика. Прибежала к кроватке, и от окна от света луны увидела четкую чёрную тень возле мальчика. Тень была в шляпе! Не помня себя от ужаса, она схватила ребёнка и выбежала в кухню. Проснувшийся отец Аллы тоже увидел тень и моментально включил свет. Никого и ничего. Снова выключил, но тени уже не было.

На следующий день они поехали в соседний посёлок городского типа к бабке-ведунье. Её все расхваливали, и родители решили, что она их последняя надежда. Бабуля сказала, что сильная порча на них, что это настоящее зло, что только обряды церковные могут здесь помочь. Написала на листочке, как и что делать, молитвы дала, и они уехали.

Наступила ночь. Сильнейший крик, посыпалась со звоном лампочка в комнате. Шокированная и оглушённая мать Аллы вскочила и видит, что эта тень в шляпе у кроватки уже не стоит рядом, а висит над малышом. Женщина стала читать молитвы, которые ей написала бабка, путаясь от страха, но всем сердцем желая, чтобы она убралась навсегда от её ребёнка. Тень медленно уползла в окно, а Серёжа успокоился.

Утром мальчик с пущей настойчивостью начал повторять: "Хатю папуайцика! Хатю папуайцика!". Отец собрался и поехал за птичкой. Ездил долго, но нигде в их селе попугайчика не было. Поехал в другое, но и там не нашёл, решил вернуться, чтобы не оставлять своих надолго в странных и страшных обстоятельствах, которые он не мог сам себе объяснить в последнее время...

Вернулся домой и понял, что опоздал... Горе, слёзы, люди плачут и разговаривают шёпотом... Умер мальчик днём во сне в возрасте трёх месяцев при внешности двухлетнего ребёночка..
Похоронили рядом с сестричкой Алёнкой.

После похорон мама Аллы всё равно совершила обряд церковный, хоть и было двумя смертями поздно...

Зато следом родилась и маленькая Аллочка, красивая и боевая девчонка. И всё стало потихоньку налаживаться.

А в тот день, когда звонил брат Аллы, оказалось вот что.
Приснилось ему, что стоит он в лесу, а перед ним девушка и юноша. Стоят, улыбаются. Девушка красавица с белыми длинными волосами и синими глазами, а паренёк крепкий и румяный. Смотрят на него, смеются, а потом и говорят: "Вань, братик наш любимый, приходи проведать, а?" Он проснулся, а отделаться от сильного и какого-то странного ощущения не может. В то утро он узнал, что повесился сын той ведьмы, тот, который в сад к ним повадился лазать.

Звонит Алле и повторяет сквозь слёзы: "Я после Серёжкиных похорон больше не ходил на их могилки, всё как-то страшно было, а потом и вовсе не видел смысла".

Вот такая вот история, Если передала нескладно, извините, я не мастер слова.
Всем спасибо за прочтение! Берегите близких и не забывайте тех, кого с нами уже нет в этом мире...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:12
Сегодня, 08:12 by Crow117Просмотров: 572Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Ведьма тень в шляпе кукла авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:16
+6
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 508
Очень интересная история. Страшная, если правда, конечно... +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#2 написал: ZelD
Сегодня, 08:18
-1
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Комментариев: 456
Граница Украины и Крыма. Занятненько. Без оценки.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: Марьюшка
Сегодня, 08:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Хорошая история. Страшно от осознания беспомощности перед такими колдуньями и иже с ними, которые могут жизнь отравить практически ни за что.
Зарегистрирован: 5.06.2019
#4 написал: Crow117
Сегодня, 08:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 34
Цитата: Марьюшка
Хорошая история. Страшно от осознания беспомощности перед такими колдуньями и иже с ними, которые могут жизнь отравить практически ни за что.

Но как показывает жизнь, ведьмы сами и страдают от своих злодеяний. Справедливость есть, это не может не радовать.
Зарегистрирован: 3.08.2019
#5 написал: FromSiberia
Сегодня, 09:52
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 14
Комментариев: 818
Попугайчика... ну вот к чему, а? Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: Crow117
Сегодня, 10:03
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 34
Особенно, откуда мог вообще знать трехмесячный малыш о попугаях sweat
Зарегистрирован: 3.08.2019
#7 написал: Estellan
Сегодня, 10:20
+3
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Комментариев: 2 076
Crow117
Как раз хотели вас спросить.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#8 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:13
+1
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Комментариев: 678
История необычная и страшная. Верю, что такое могло быть. Плюс.

Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#9 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:21
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 818
Цитата: Crow117
Особенно, откуда мог вообще знать трехмесячный малыш о попугаях sweat


Какой-то непростой был малыш... мне в голову вот такая ерунда приходит, не знаю, возможно ли это технически. Соседка ведьма, так? Что называется, на темной стороне силы. Поговаривают, что ребенок, убитый своей матерью или проклятый ею и вскоре умерший, становится вроде как неприкаянной душой, может стать темной сущностью или что-то вроде. Что если ведьмы изначально имеют или временно могут от своего хозяина, не вечером помянутого, получить власть над такими душами? Да и вселить ее в тело незащищенного ребеночка, никакой вере не предъявленного, еще в материнской утробе. Ну вдруг. Тогда Серёжка помнил все про попугаев, что помнила эта душа, и хотел попугайчика, как и тот неизвестный малыш. Собственно, он и был им. И внешне он дорос, возможно, именно до возраста, в котором тот мальчик умер или был убит.

А вот интересно, если бы отец нашел таки попугайчика, изменило бы это что-нибудь? Вряд ли, конечно, но все же жаль, что ему птичка не попалась нигде.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 12:33
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Верю в ситуацию. Но не верю в то, что в два месяца выглядел на два года. То, что зубы могут начать резаться в 2 месяца- допускаю, но чтобы вылезли все зубы - не верю.
Наверняка Алла приукрасила, ведь в то время она ещё не родилась чтобы лично это лицезреть.
Плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#11 написал: conjure one
Сегодня, 13:05
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Комментариев: 2 648
Реакция матери малолетнего воришки вполне современна - все вокруг дураки, кроме моего сыночка. Достучаться до подобных людей очень трудно и, вероятно, невозможно, - в своей мести вам они пойдут на всё. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
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