Необычные случаи

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 564 Комментарии: 5 +5 Вчера, 18:14 by

Мне знакомый мужик, дядя Миша, рассказывал историю. Ему лет 50 с небольшим, и его сын — владелец туристического лагеря где-то в глуши леса (уже не помню область). И вот после очередной смены он там жил 2 недели в палатке, заготавливал дрова и т.д.Как-то раз ночью он вышел из палатки нужду справить. Луна полная, светит ярко, ночь светлая. И, постояв немного, он почувствовал взгляд в спину. Обернувшись, он увидел огромную чудилу под 2 с лишним метра, с серой, как у волка, шерстью и со светящимися глазами (если память не изменяет) красного оттенка. Он стоял и смотрел на него, не отводя глаз минуты 3. Дядь Миша не мог шевельнуться. У него самого очень большая энергетика, но у Йети куда больше. Потом, развернувшись, чудило абсолютно бесшумно (!) пошло в лес и растворилось в темноте. Потом дядь Миша пошел, лёг, и тогда его стало трясти и подкидывать. До утра так и пролежал, не смыкая глаз. Утром пошел посмотреть и (!) не увидел ни следов, ни чего-то другого. Не было слышно даже шагов!Вот такая вот история. Мужику верю на 200%.2001 год, август. Река Серьга на территории нац. парка Оленьи ручьи, Урал. Место глухим не назовёшь, особенно сейчас — туристы, сплавщики, школьники отрядами. Но тогда потише было. Шли с товарищем вдоль русла реки в надежде к концу дня выйти на низину, где место для стоянки просто отличное. Но замешкались за сбором душицы и прочего. Пришлось остановиться на ночь напротив высокой серповидной скалы, нависающей над рекой. На другом берегу мы с палаткой, поляна метров 30, и за ней стеной кустарник с высокой травой.Особенность места такова, что если хлопнуть в ладоши или сломать палку на нашем берегу, с другого скала тебе вернёт многократное усиленное эхо — вроде как ты в акустическом фокусе. Побаловались с этим явлением и сели кашеварить. Скажу сразу — не пили, берегли на основную стоянку. Около полуночи слышим характерный звук в траве за нашими спинами — неспешно и очень ровно идёт двуногий. Только аккуратно идёт — ветки кустов не ломаются и не шевелятся. Не заметить этого было невозможно, скала как усилитель возвращала нам каждый шорох, происходивший позади. Ну спокойно к этому относимся, ждём гостей, вроде как даже веселее будет в компании. А никто не выходит... Тишина минут десять, и вновь хождение — будто рыскает гад в тёмной траве, а на освещённую костром поляну не выходит. Тут уж мы насторожились — раз человек на контакт не идёт и мимо не проходит, значит, недоброе может иметь.Подкинули дров в костёр, я взял фонарь и забрался на останец (метра три высотой), сверху начал шарить лучом по кустарнику. Не видно никого. Кричать начал, мол, давай сюда иди. Ничего. Спустился вниз — друг уже нож достал и дрын под ноги положил. Колбасит нас — ждём, когда скала опять вещать начнёт, прямо акустики на дежурстве. А больше ни звука. Если он ушёл, то бесшумно. Короче, спать легли, только когда небо засерело...Потом на следующей стоянке карты почитали, как та скала зовётся. Камень Утопленник.Новгородская область, Батецкий район, деревня Хрипле. Недалеко от деревни есть озерцо, небольшое такое. Но не всякому удается найти его. Долго я просил одного местного дедка провести на это озеро, но он только ругался и крестился... Наконец, по совету его соседки, я нашёл добровольца.Шли не больше часа по лесу. Сначала лес, как лес, но чем дальше, тем гуще становился мох, больше на деревьях лишайника. Потом пришлось вообще идти по тоннелю между мхов. Местами моховые стены поднимались вровень с головой. А деревья встречались всё более матёрые...День был довольно серый, поднимался сильный ветер. Над головой гудели деревья. Казалось, что вот-вот наступит ночь. Деревья выставляли на тропу свои корявые лапы, извивали их змеями, развешивали арками. Как в старых сказочных фильмах... Поневоле ожидалось появление леших.Но леших мы так и не увидели — подошли к озеру. Выходили к нему на яркий свет — оказалось, что над озером чистое небо. И ни ветерка. Пока шли, постоянно какая-то летающая мелюзга кусала, лезла в рот, глаза, пищала и гудела... Вокруг же озера стояла гробовая тишина. Ощущения, как будто рассматриваю цветную фотографию, только слишком контрастную, причём делаю это в сурдокамере. Вокруг озера — а оно идеально круглое, ровное, как искусственное покрытие — все затянуто клюквой. Такой крупной я и не видел никогда.Оказалось, что к озеру можно пройти только по гати, кругом трясина. И на этой трясине, тем не менее, растут деревья. Очень не по себе стало, когда я наступил на корень дерева, и 10-тиметровое дерево начало медленно клониться на сторону.Подошли к самой воде — чёрная, как смола, и такая же густая. Ни ряби, ни букарах каких-нибудь — ничего. Такая вот картинка — темно-синее небо, чёрная вода и ярко-зелёная трава. Но самое главное - то, что в душе творилось. А творилось там некое беспокойство, как будто очутился я с завязанными глазами и связанными руками и ногами на тонком первом льду. Знаю только, что и до берега, и до дна одинаково далеко. В общем, жуть! И в то же самое время ловлю себя на том, что и восторг испытываю — аж дух захватывает.Недалеко от гати — метрах в 20 — замечаю старую деревянную коробочку. Рискую слазить за ней. Чуть не проваливаюсь, но достаю. В ней несколько блесен, якоря давно сгнили. Решаю их прихватить с собой, как сувенир.Казалось, что у озера мы были недолго, минут 20-25. Но оказалось, что выйдя утром, вернулись только вечером. Жаль, ни у кого с собой не было часов — что бы они показали?Когда вернулись в деревню и проходили мимо дома дедка, дедок нас окликнул. Мы зашли к нему. Дедок, помявшись, стал расспрашивать нас, как мы сходили да что видели. Я показал ему коробку. Дед побледнел, перекрестился и стал рассказывать.Лет 15 назад он решил сходить на это озеро и попробовать поблеснить. Оно тоже поразило его своей необычностью. Но не в этом дело. Просто для наживки у него были прихвачены лягушки. И вот одна из них удрала, уселась на самом краю и стала — вот зараза какая — квакать! И так деду стало обидно, что не только удрала, но еще и издевается, что он не выдержал, выбрал клок травы со мхом, скатал все и кинул в лягушку.Сбил её в воду. Внезапно воды разошлись, вывернулась необъятная спинища, и лягушке настал конец. А затем неведома зверюга, подняв холм воды, ринулась в сторону берега. Но берега как такового не оказалось, такое часто на заросших водоемах бывает. Но не это дедка испугало, а то, что волной и его на топи подняло. Да так, что и на ногах не удержался. И покачало несколько минут. Он, бросив все свое барахло, еле жив до дому добрался.Местные потом сказали, что пацаны из деревни на надувнушке плавали по этому озеру и пытались глубину измерить кирпичом на верёвке. 50-тиметровой веревки не хватило, зато в центре озера, на глубине около метра, разглядели песчаную макушку. Островок такой подводный. Примечательно, что крутизна склонов, если верить кирпичу и веревке, около 45%.Уже много лет прошло с тех пор, но до сих пор живо ощущение жути и восторга. Самое интересное, что много лет меня тянуло на это озеро. Тянуло со страшной силой. И останавливал только страх, животный страх перед озером. Мои спутники испытывают те же самые эмоции. После прогулки мы ни разу не говорили об озере, об ощущениях — не могли... Только лет 5 назад поговорили, удивились, ужаснулись...Я сам троглодита (тролля по-фински, или лешего по-русски) видел в горах на Кавказе... с тех пор подсел на эту тему, охочусь, но не в смысле замочить, а так — душа требует...Дело было так: ночевали в лесу в районе обилия карстовых пещер, осень — тепло, спали без костра и крыши. Часа в 4 слышу: кто-то идёт по другой стороне ручья — метров 30 от нас. Глаз не открывая, думаю — охотник, но как-то жутко стало, и сомневаюсь я... Жду, пока пройдёт, чтобы посмотреть, сам не дышу даже, и други мои тоже притаились... Когда прошёл нас, я медленно поднял голову и гляжу на него — идёт сквозь подлесок здоровенная чёрная фигура человека без одежды, идет, как кот, мягко так, подлеском не шумит, осечек в ходьбе не делает, идёт спокойно себе, нас не замечает (наверное). Короче, так и проводил его взглядом. Как рассвело, облазили весь склон - ни одного следа, сами же натоптали каблуками сапогов!Автор - не указан.

Ключевые слова: Йети озеро необъяснимое

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