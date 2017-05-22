Избавиться от гостя с того света помогла заговоренная соль

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:19

Nik_dk Просмотров: 475 Комментарии: 3 +4 Вчера, 16:19 by

Читаю разные мистические истории, и мне вспомнился рассказ моей тети, правда, ее тоже уже нет с нами, но данная история мне запомнилась надолго.Она рано овдовела (первый брак) и очень переживала из-за этого: остаться с двумя детьми, да еще в сложные времена, а одной в квартире морально очень сложно. После 40 дней ее умерший муж стал наносить ей визиты. Диван, на котором она спала, стоял у стены рядом с дверным проемом. Он приходил каждую ночь и причем очень сильно ее пугал.Однажды она услышала, как открылся замок входной двери и кто-то зашел в квартиру ночью. Испугавшись за себя и детей, она хотела вскочить и взять что-нибудь тяжелое, но в этот момент в дверном проеме появилось лицо мужа, и оно ехидно ей улыбалось, сам он не входил, но его шея вытягивалась, и лицо приближалось, она очень испугалась, но кричать боялась, чтобы не напугать детей. У нее появилась мысль включить свет, но, как назло, выключатель был у дверного проема в ногах, и ей просто не хватало духа дотянуться до него. Она шептала ему: «Сгинь, уходи», и он так же и пропал, захлопнув за собой дверь. Она долго не могла уснуть, лишь задремала на полчаса. Утром, собирая детей в детский сад, она все списала на стресс и усталость и пыталась больше не вспоминать об этом инциденте. Но на следующую ночь все повторилось, и она решила, что пойдет в церковь, поставит свечку за упокой и окропит святой водой все.В эту ночь он не пришел и не приходил еще несколько дней. Но вскоре все стало повторяться, только стало еще хуже: теперь он пытался ко всему прочему стащить с нее одеяло, и его лицо было от ее лица на несколько сантиметров, и она чувствовала от него ледяной холод. Сказать, что ей было страшно, — это ничего не сказать! На работе ей посоветовали обратиться к одной бабушке, и она ей помогла, снабдила ее заговоренной солью и дала какие-то заклинания. В эту ночь дверь открылась и тут же захлопнулась, и с тех пор он больше ее не тревожил.Автор: Маруся.

Ключевые слова: Ночь муж призрак соль

Другие, подобные истории: