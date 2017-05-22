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Истории из жизни

Умерший муж

Умерший муж


«Многих людей интересует, что происходит с душой человека после смерти. Многие религии утверждают, что дух вечен и незрим. В христианстве важными датами являются 3 день, 9 день, 40 день после смерти. Они несут в себе определенное сакральное значение.

После оставления тела, душа 40 дней после упокоения ещё тесно связана с миром живых. Часто случается, что даже после похорон умершего в доме ощущается чье-то незримое присутствие. Каждую ночь приходит и стоит у окна, а под утро становится «будто ватный» и испаряется...»

Так начала свой рассказ Ирина Михайловна из посёлка Норское.

Пенсионерка похоронила мужа ещё в начале двухтысячных, но об этом случае помнит до сих пор. Уже справили поминки, и минул третий день, атмосфера в квартире была тяжёлой, переполненной скорбью и болью вечной разлуки. Всё началось на четвёртую ночь.

- Я проснулась от того, что кто-то настойчиво зовёт меня по имени, - вспоминает Ирина Михайловна.

Стрелки замерли на половине второго, в комнату пробивался тусклый лунный свет, а у окна стоял он, её новопреставившийся Яша; весь бледный стоит, а костюм на мертвеце тот самый, в котором хоронили его.

Сознание будто вычеркнуло из памяти сам факт смерти. Сперва покойный просто стоял и смотрел на супругу, а потом тихо подошёл и лёг рядом. В это миг на пенсионерку навалилось непреодолимое чувство тяжести. Всё это происходило в полной тишине. А когда стрелки пересекли трёхчасовой рубеж, призрак стал бледнеть и распадаться.

- Будто ватный стал, - так описывает это сама пенсионерка.

Тоже повторилось и на вторую ночь, и на третью, и на четвёртую. Он просто приходил и стоял, иногда ложился рядом и ничего не говорил. Появлялся глубоко за полночь, а после трёх исчезал, безмолвно растворяясь. И пока стоял призрак в комнате, всякая мысль пропадала о том, что муж уже на «том свете». Всё, будто так и должно быть.

- А на девятую ночь Яша протянул руку, зовя меня за собой, - говорит Ирина Михайловна. - Я молча оделась и пошла за ним в ночной двор. И вот идём мы рядом, а на улице мгла, дворовые фонари не горят, только вдали мерцает отдалённый блик света. Идём, а куда?

И тут, говорит Ирина Михайловна, дошло до меня, что иду то я рядом с покойником. Поворачиваюсь я к нему и говорю: «Яша, так ты же уже девять дней, как умер».

Тут Яшу будто перекосило, засмеялся он, нехорошо так засмеялся и побежал в сторону кладбища. А кладбище недалеко находится. На этом визиты покойного и закончились. Заказала Ирина Михайловна панихиду по душе его, а квартиру освятила.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 278Комментарии: 1
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Ключевые слова: Посёлок Норское похороны мертвец призрак кладбище покойник

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:02
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Судя по количеству историй надо признать, что это происходит. Ну хорошо, что рога и копыта не показал.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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