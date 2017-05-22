Умерший муж

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:19 by

«Многих людей интересует, что происходит с душой человека после смерти. Многие религии утверждают, что дух вечен и незрим. В христианстве важными датами являются 3 день, 9 день, 40 день после смерти. Они несут в себе определенное сакральное значение.После оставления тела, душа 40 дней после упокоения ещё тесно связана с миром живых. Часто случается, что даже после похорон умершего в доме ощущается чье-то незримое присутствие. Каждую ночь приходит и стоит у окна, а под утро становится «будто ватный» и испаряется...»Так начала свой рассказ Ирина Михайловна из посёлка Норское.Пенсионерка похоронила мужа ещё в начале двухтысячных, но об этом случае помнит до сих пор. Уже справили поминки, и минул третий день, атмосфера в квартире была тяжёлой, переполненной скорбью и болью вечной разлуки. Всё началось на четвёртую ночь.- Я проснулась от того, что кто-то настойчиво зовёт меня по имени, - вспоминает Ирина Михайловна.Стрелки замерли на половине второго, в комнату пробивался тусклый лунный свет, а у окна стоял он, её новопреставившийся Яша; весь бледный стоит, а костюм на мертвеце тот самый, в котором хоронили его.Сознание будто вычеркнуло из памяти сам факт смерти. Сперва покойный просто стоял и смотрел на супругу, а потом тихо подошёл и лёг рядом. В это миг на пенсионерку навалилось непреодолимое чувство тяжести. Всё это происходило в полной тишине. А когда стрелки пересекли трёхчасовой рубеж, призрак стал бледнеть и распадаться.- Будто ватный стал, - так описывает это сама пенсионерка.Тоже повторилось и на вторую ночь, и на третью, и на четвёртую. Он просто приходил и стоял, иногда ложился рядом и ничего не говорил. Появлялся глубоко за полночь, а после трёх исчезал, безмолвно растворяясь. И пока стоял призрак в комнате, всякая мысль пропадала о том, что муж уже на «том свете». Всё, будто так и должно быть.- А на девятую ночь Яша протянул руку, зовя меня за собой, - говорит Ирина Михайловна. - Я молча оделась и пошла за ним в ночной двор. И вот идём мы рядом, а на улице мгла, дворовые фонари не горят, только вдали мерцает отдалённый блик света. Идём, а куда?И тут, говорит Ирина Михайловна, дошло до меня, что иду то я рядом с покойником. Поворачиваюсь я к нему и говорю: «Яша, так ты же уже девять дней, как умер».Тут Яшу будто перекосило, засмеялся он, нехорошо так засмеялся и побежал в сторону кладбища. А кладбище недалеко находится. На этом визиты покойного и закончились. Заказала Ирина Михайловна панихиду по душе его, а квартиру освятила.Автор - неизвестен.

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