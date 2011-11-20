Подбросьте меня домой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Evan Cold Просмотров: 894 Комментарии: 12 +3 Сегодня, 10:01 by

У моей бабушки есть брат, данная история и случилась с ним и его женой, а связана она с их сыном (моим двоюродным дядей).Сергей, так зовут их сына, жил довольно насыщенной жизнью и ни в чем себе не отказывал. До 30 лет работал стриптизером в клубе, так как был довольно симпатичным молодым человеком с подкачанным телом. Танцевал на шесте и зарабатывал немаленькие деньги. Погряз по уши, можно так сказать, в разврате и праздной жизни.В 30 лет женился на своей двоюродной сестре Вике и до сорока лет работал телеведущим на крупном телеканале.Детей у них не было, и, помимо жены, Сергей продолжал прелюбодействовать (у них с супругой было что-то вроде договорённости) и так же "разбрасывать" деньги налево и направо. Жили они тогда в кошерном 3-этажном доме за столичным городом.И вот с Сергеем произошла беда. Выяснилось, что он заболел раком мозга.Тут я подробностей не особо уловил, но, как мне известно, операцию либо невозможно было сделать по некоторым причинам, либо делали, но результат остался безуспешным.Дело шло ко дну. Сергей сидел на химии. Из-за этого он полностью облысел, хотя имел длинные шикарные волосы, и истощал. Из всего привлекательного от него осталось его симпатичное лицо, но уже побледневшее и с чёрными синяками под глазами. Взгляд у него стал поникшим и усталым.Последние дни он безвылазно досиживал на своём роскошном диване перед плазмой, а Вика прислуживала ему. То что-нибудь подаст, то принесёт. Любила его и жалела.Моя бабушка, как и многие мои родственники по маминой стороне - религиозные люди. Тогда они советовали Сергею обратиться к Богу перед неминуемой смертью и покаяться за свою грешную жизнь. Но Сергей отказывался этого делать до последнего. Верующим он, понятное дело, не был.Однажды моя бабушка посоветовала его отцу (её брату) Виктору посетить Почаевский Монастырь. По сей день это место является одним из самых святых мест в странах СНГ, где регулярно собираются многие верующие люди и также посещают туристы всех стран. Коль Сергей не имел желания иметь что-то общее с церковью, было принято решение от безысходности посетить это святое место хотя бы его родителям. Виктор и его жена Тоня - тоже не были знакомы с православием и ничего об этом не знали, но посетить Почаев все же согласились.Когда приехали, то обошли все святые места монастыря, приложились к иконам, поставили свечи, замолвили словечко о своём сыне у священнослужителей, и те помолились за него. Перекрестились и отправились к машине.Внезапно, когда они уже сели, к ним подошла, как им тогда показалось, довольно странно разодетая дама средних лет. Одета она была в монашеском облачении, но как будто более прошлого времени, в серо-черную скромную робу. Лицо её, как отметил для себя Виктор, было ему очень знакомо, но он не мог вспомнить откуда."Не подвезёте меня до дома, пожалуйста? Мне не далеко отсюда..." Мягким и добрым голосом сказала женщина, немного, как бы от прошения, наклонив голову набок.Виктор с удивлением посмотрел на супругу и, как бы не понимая, почему из стольких людей эта женщина подошла именно к ним, спросил:- А вам в какую сторону?Женщина указала, и это был абсолютно противоположный путь от их дома, ведь ехать нужно в другую сторону.Виктор уже немного помялся и хотел отказать, но Тоня тут же уговорила его помочь монахине, за которую они её приняли, и все же посадили её на заднее сидение машины за передним пассажирским, а супруга Виктора села спереди, рядом с мужем.- Сколько-то ехать хоть? - спросил Виктор, глядя в зеркало заднего вида на "попутчицу".Та, как будто слегка задумавшись, ответила, что приблизительно 4 часа. На вопрос в какое поселение они будут направляться - она ответила, что скажет где нужно будет её высадить. Виктор пожал плечами, переглянулся с Тоней и завёл мотор.Тронулись.Всю дорогу все трое молчали. Виктор то и дело поглядывал в зеркало заднего вида и смотрел на женщину. А она все время, облокотившись локтем об ручку двери, смотрела в боковое стекло и, немного опершись лицом об ладонь, немного улыбалась и зорко что-то рассматривала в проезжающих мимо деревьях и кустарниках.Спустя 2 часа такой езды, тишину нарушил уверенный и спокойный голос на заднем сидении:- Остановитесь здесь. Я сойду, мне пора.- Как здесь? Здесь же сплошной лес и нету ничего... Вы уверены? - озадачились супруги.- Уверена, - улыбчиво ответила женщина и намеревалась уже выйти. Виктор тут же подскочил из машины и обошёл на другую сторону, дабы помочь женщине открыть дверь. И как только он открыл - обнаружил, что её там нет, как будто исчезла. Он не сразу сообразив о произошедшем, оторопело посмотрел на жену, она тоже с ужасом смотрела то на него, то на абсолютно пустое место заднего сидения.Вокруг была абсолютная пустота. Только лес по обе стороны дороги, автомобиль и они двое. Больше ни души.Попятившись в автомобиль, Виктор, а также Тоня, ещё как бы не отходя от впечатлений посещенного ими места - сразу поняли, что это было ничто иное как чудо. И все же до боли знакомо им было лицо данной подобранной ими женщины, которая растворилась у них в машине, не выходя из неё.Всю дорогу назад они ехали счастливыми, и, в связи с этим, их путь домой прошёл для них очень быстро.По прибытии они рассказали эту историю своим родственникам.Забегая наперед, приблизительно через месяц произошло ещё одно чудо: Сергей стал идти на поправку. Вскоре, ещё через 4 месяца, у него не обнаружили никакого рака - как будто исчез сам по себе. Врачи разводили руками. Мужчина стал поправляться, отращивать волосы. Возвращалась былая красота и физическая активность. Стал задумываться об иконах в доме и ношении крестика.Но самое главное, что после прибытия из монастыря, они сразу окрестили этот случай испытанием, и на следующий день моя бабушка сводила брата и его жену в храм. Там Виктор едва не остолбенел, увидев, откуда он мог помнить лицо их попутчицы. В храме висела, схожая с монастырской, икона Пресвятой Богородицы.

Ключевые слова: Монастырь икона попутчица авторская история

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