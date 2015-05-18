Случай в парке Коломенское

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 505 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 07:24 by

Недавно я с подругой гуляла по Коломенскому парку, в нем прошла большая часть моей юности, раньше я жила недалеко и бывала тут часто, а потом переехала, жизнь круто изменилась. А тут, неожиданно вернулась в забытые места и вспомнила одну мистическую историю, которую давным-давно забыла за давностью лет.Однажды, будучи подростками, мы с девчонками, гуляя в парке, решили подняться к старой церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, возле которой находится древнее кладбище, где захоронения датируются с 1800 годов. К церкви ведёт высокая лестница, вот на ней-то нас и застал сильный дождь. Ничего не предвещало непогоды, небо было ясное, светило солнце, и вдруг дождь стеной. У меня в сумке нашёлся зонтик, и, так как куда-либо бежать было поздно, мы втроём решили переждать дождь прямо на лестнице. Вдруг одна из подруг говорит: “Девочки, смотрите…” Мы оглянулись. Рядом с кладбищем стоял человек в коричневом плаще, в высоких резиновых сапогах и держал в руках фонарь на керосине, такой, какие были в 19 веке. Мы во все глаза уставились на мужчину. Казалось, он тоже на нас смотрит, а потом вдруг повернулся к нам спиной и растворился в воздухе. Тогда мы испугались, а сейчас я понимаю, что, наверное, это был некий временной портал или хранитель кладбища, который охраняет его уже две сотни лет?Когда уже появился интернет, я решила почитать про Парк Коломенское, и мои догадки подтвердились. Рядом с церковью есть “Голосовой овраг”, аномальное место, и люди видели там зеленоватый туман. Кто в туман попадал, тот пропадал и мог появиться вновь, спустя 20 лет, а мог и не вернуться вовсе. И у самого кладбища дурная слава, по словам очевидцев, над гробами ночью наблюдается странное свечение, и слышны голоса, плач, смех. Наша вселенная многогранна, и если кто-то во что-то не верит, не значит, что этого нет…Автор - Анна.

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