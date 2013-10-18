«Месть нужна живым»

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 23:06 by

Расскажу так, как всё это произошло. С разрешения человека, который ко мне с этой историей пришел.Иногда ко мне приходят люди, чтобы узнать ответы на некоторые вопросы. И мы сидим в моей уютной маленькой кухне, пьем кофе, а потом я, рассматривая кофейную гущу, отвечаю на такие вопросы, которые задал человек. Если быть точнее, это не я отвечаю, а кофе.Язык кофе красив и аллегоричен. Энергии огня, воды, Земли, солнца, ветра скомпонованы в маленьком зернышке и могут дать информацию любого рода.На днях обратилась ко мне за помощью молодая женщина из другого города. За короткое время она потеряла сначала отца, потом малолетнего сына, потом мужа.Она просила просмотреть её ситуацию, и я пригласила вдову к себе. Многие вопросы можно просмотреть по фотографии, считать с голоса. Но есть вещи, которые лучше всё-таки смотреть при личном контакте.Обычным вечером мы начали беседу. Всё указывало на то, что у женщины присутствует негативная программа. Кто-то из тех людей, что рядом (чаще всего это близкая родственница или лучшая подруга) решил, что Светлана живёт слишком хорошо, и пришла пора поделиться счастьем. А лучше вообще всё у неё отнять, забрать себе.Поэтому кроме порчи, некто сделал приворот её мужу на смерть. Или ты со мной, или…Начала объяснять вдове, что я такие программы не снимаю. Ей нужно искать мастера или попытаться хоть что-то сделать самой, чтобы вернуть всё, что с ней произошло, тому, кто является автором.И только я собралась объяснить, что ей нужно сделать в первую очередь, чтобы «отзеркалить негатив», как вдруг услышала:– Не делай этого!Вот тут и начинается самое интересное. Да, я слышу покойников, да, иногда они приходят, чтобы передать некоторую информацию для своих живых родственников и друзей. Но с таким я столкнулась впервые. Обычно, умерший встает за спиной живого. Иногда я вижу только силуэт, иногда могу описать одежду, черты лица, передать манеру разговора. Иногда едва слышно, что говорит умерший – всё индивидуально, зависит от давности его «ухода», от уровня его нахождения.Я не утверждаю, что моя градация умерших единственно верная – я так вижу. Если люди сильно грешили при жизни, они находятся в низкочастотном диапазоне, где-то на нижнем уровне. Обычные люди, коих большинство – в среднем уровне.А тот, кто кричал мне, находился где-то в верхних слоях.Он не мог прийти, потому что ему нельзя. Я могла только слышать его голос. По определенным фразам, по ключевым словам вдова подтвердила, что это её покойный муж.– Не делай этого! – говорил мужчина. – Что хорошего в том, что в другой семье начнут умирать мужчины? Месть нужна живым. Тем, кто ушел, она ни к чему. Кто-то должен остановиться. Время само расставит всё по своим местам.Мужчина просил передать, что он в нужном месте. А если его жена будет мстить, то она никогда не сможет попасть к нему, подняться по вибрациям до его уровня, потому что её душа будет «тяжелой». Еще он просил передать, что его девочка сильная, и она справится с любыми трудностями в жизни. Он это знает. И когда придёт время, они смогут встретиться, но при определенных условиях.На вопрос, как он погиб, мужчина ответил, что всё произошло настолько быстро, что он не понял. Было темно, бах и всё. Смерть от несчастного случая произошла мгновенно.Еще он попросил меня немного поддержать его девочку. Изредка отслеживать её состояние я могу, но думаю, что он прав – Светлана сама со всем справится.На следующий день вдова мне написала сообщение – она приехала домой в 7 часов вечера, упала спать и проспала до утра. Впервые за долгое время она смогла уснуть без специальных средств, и сон её был лёгким.Вот такое послание с «той» стороны.Автор - Дефектолог.

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