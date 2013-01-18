Подработка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:12

Шерри Просмотров: 254 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 16:12 by

Года два назад я прочитала эту историю на одном из сайтов. Возможно, кто то из вас историю помнит. Хочу обратить ваше внимание, что в рассказе сущность слабого порядка.Во время учебы в универе я нашёл себе подработку сторожем. Ночной график и свобода действий. Делай, что хочешь, только не спи. Сторожил я офисное здание на окраине города.В мои обязанности входило следить, дабы никто не залез ночью и ничего не украл. Если с первым я мог справиться, то со вторым, в силу своего телосложения, я бы справился навряд ли и не хотел даже думать об этом. Утром я должен встречать начальство, которое приходило довольно рано. Должен следить, чтобы не заливало, т.к. очень много компьютерной техники и бумаг. Поначалу я думал, что это бессмысленное указание, но после двух случаев, когда сильно залило, я стал относиться к этому более ответственно. По субботам я должен был помогать уборщице мыть окна. В общем, работа как раз для меня. Мне даже выделили компьютер, чтобы я не скучал по ночам. Видимо, от предыдущего сторожа, так как на нём было установлено несколько игр и накачена целая куча фильмов. Мне этого очень даже хватало.Моё рабочее место находилось почти сразу около входной двери. В очередную субботу, когда я был на работе и смотрел очередной фильм, краем уха услышал, что кто-то копошится у входной двери с той стороны. Я поставил фильм на паузу. Звук повторился ещё раз. Я подошёл к двери и стал смотреть в глазок. За дверью было пусто. Решил, что это просто мне почудилось, и хотел вернуться обратно за компьютер. Как только я сел, звук повторился еще раз. Я снова подошёл к двери. Вдруг за дверью я услышал, как кто-то говорит. Мужской бас. Очень неразборчиво. В дверь настойчиво постучали. От неожиданности я даже отскочил от двери. Я подумал, что, возможно, это директор. Был готов открыть дверь. Посмотрел еще раз в глазок - никого. Тогда я спросил:— Василий Петрович, это вы?Ответом стала тишина. Я стоял и вслушивался в тишину. Буквально сразу за дверью послышался новый голос. Теперь уже что-то говорила женщина. Какое-то бормотание - тянущее и нечленораздельное. Я не понял ни слова. Я подумал, что кто-то ошибся адресом, и громко крикнул, что вызову полицию. К слову говоря, мне на этой работе не показали никакой "тревожной" кнопки. Поэтому я машинально потянулся за мобильником. Через несколько секунд постучали. Теперь стучали в окно. Я чуть не выронил мобильник. Сердце медленно стало уходить в пятки. Я подошёл к окну, приподнял жалюзи и офигел. Хотя нет. Я стоял в буквальном оцепенение. Мне стало очень страшно.Меня перестали держать ноги, и я упал на пол. А испугался я от того, что на решётках с той стороны висел человек. По крайней мере, мне хотелось так думать, что это был человек. Но абсолютно все в нём было лишено человеческого. Казалось, что это кто-то лишь надел на себя костюм человека. Я даже не понял, был это мужчина или это была женщина. Глаза светились ярко-желтым цветом. Мышцы лица сокращались с безумной скоростью. Как только оно увидело меня - из него стали исходить звуки. Как у чревовещателя. Откуда-то изнутри. Не открывая рта. Говорил то мужским, то женским голосом. Чередовал голос не от слова к слову, а от слога к слогу. Я потом долго пытался вспомнить, что говорило это существо, но я так и не смог. Одновременно с этим он стал бить руками и ногами по решётке. Мой мир внутри рушился. Я сидел и не знал, что делать. А существо по ту сторону окна махало всеми конечностями и издавало ужасные звуки. Если бы нас не разделяли решетки на окнах, я не знаю, что со мной стало бы сейчас. Все это происходило примерно с минуту, но мне казалось, что прошла целая вечность. Я сумел рассмотреть его во всех подробностях. Я так и не понял, как он висел. Может, он зацепился ногой за прутья и повис, но стучал он обеими руками. А я просто сидел и смотрел.Примерно через минуту я услышал очень громкий звук, похожий на футбольную дуделку. Существо застыло. Не изменив своего положения, повернуло голову на 180 градусов. В таком состоянии оно держалось секунд пять. После чего спрыгнуло. Говоря что-то совершенно новым, высоким, но снова неразборчивым голосом, существо скрылось. Я не видел, куда. Я все ещё сидел на полу. Внезапно все прекратилось. Ни звука. Я сидел на полу в абсолютной тишине и слышал, как гудят лампы на потолке, или это гудела голова. Потом пришло осознание того, что случилось, и я стал дрожать. Я попытался позвонить в полицию, но не смог выдавить из себя и слова. Там просто повесили трубку. После чего я разрыдался, как девочка. Я не помню, сколько я ревел. В таком состоянии я просидел на полу до 6 утра, пугаясь каждого случайного звука и ожидая повторения этой встречи, пока не пришёл Гена, второй сторож. Я смотрел на него в глазок, просил вначале отойти, потом подойти ближе и сказать что-нибудь.Когда же он зашёл, то сразу дал мне подзатыльник, а я истерично засмеялся. Он сказал, что это была плохая шутка. Когда пришёл домой, родители долго спрашивали, что случилось. Весь бледный, дерганный и круги под глазами. Из-за той ночи я очень плохо сплю. Мне кажется, что это существо снова придёт. Я никому ничего не рассказал, боялся, что упекут в психушку.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Существо работа голос

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