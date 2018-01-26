Девочка за стеклом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:07

snowboa Просмотров: 197 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 05:07 by

А вот вы когда-нибудь встречались с потусторонним миром, верите ли вы во всякие привидения? Нет? Ну и я не верила, а тут во чего.Так вот. Отправили меня на практику в ВТК, девочки там с 14 до 18 перевоспитываются. Раньше в этом учреждении монастырь был, потом мужская колония, потом интернат, потом женская колония и, наконец, детская. Много всяких рассказов ходило об этом месте, и подземный ход я сама видела, вел он через речку, километров 10 в сторону от этого места. И был там такой барак, северным называли, страшное место, там всегда что-то выло и грохотало, и кто-то по потолку ходил. И в этом бараке был изолятор для провинившихся, штрафной то есть. И заключенные боялись в нем находиться.Вот я и попала туда на дежурство, и контролер (она только что из отпуска вышла). Вот все улеглись, спят, тишина вроде. Мы сидим, тихонько треплемся, я конспекты просматриваю... вдруг тук-тук-тук... мы головы поднимаем - глядь, девчонка стоит за стеклом, круглолицая, бровки домиком и волосы длинные русые, в косу заплетенные. Мы друг на дружку взглянули (я и контролерша) и кааааак заорем в один голос:- Ты что там делаешь?А там и нет никого... страх на нас напал, давай звонить начальству, прибежали... в дверь нам стучат, а мы с места сойти не можем... кое-как очухались. Дежурный спрашивает - что такое, где тут кто? А мы бээээ... мэээээ... Ну, объяснили кое-как, пошли девок считать, на месте все, спят. Пришлось объяснять ситуацию. Майор смекалистый был, говорит - сейчас я вам фотки покажу, может, и узнаете кого, и приносит штук. Мы пальцами в одну из фоток тычем - вот она, и косичка, и бровки домиком...Ничего не сказал майор, а посадил нас в дежурке и чаем поил с валерьянкой, а утром говорит:- Даааа, девоньки, девчонка эта три дня только как поступила сюда, и дня не пробыла, повесилась... Уж никак вы не могли ее видеть: ты в отпуске была, а ты вообще практикантка... Привидение это, я сам такое видел, иду посты проверять, а в бане женщина окно моет, я к ней... глядь, нет никого, и замок на бане амбарный висит... Все открыл, все просмотрел – нет, и не было. Потом только сказали мне, что да, место такое, ходят тут всякие.Короче, подумала я, прикинула и решила, что пельмени, они безопасней, и на людей страху ни напускают. Ну и ушла учиться на технолога, правда, через 2 года после того… а до сих пор боюсь привидений, никак не привыкну к ним.Автор: Нися Нисина.

Ключевые слова: Привидение призрак ночь быль

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