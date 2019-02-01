Родовик

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 442 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 17:56 by

Случай этот приключился лет 28 назад, сын совсем маленький был. Начать придется с предыстории. Жили мы с сыном на даче «для воздуха», и все родственники мне своих уже взросленьких детей-подростков тоже сосватали на отдых. Чувствовала себя пионервожатой и руку «с пульса» не спускала. Обращалась со своим отрядом строго и трудовую составляющую честно поделила вместе со всеми. За день управлялись со стиркой, уборкой дома и территории, приготовлением завтрака, обеда и ужина. А вечером развлекались, как могли. Надо сказать, что сынок мой мог проснуться, а у моих юных помощников был отработан график, в какой очередности они идут ребенка успокоить, водички дать или штаны переодеть.И вот в один из вечеров молодежь уселась в большой комнате играть в карты. А я расположилась на улице в гамаке, притащив торшер, опрыскавшись средством от комаров, и зачиталась. Время было одиннадцатый час вечера. Тишина, спокойствие, и вдруг из входных дверей высыпались шесть подростков, буквально, как горох. С дикими криками и девчачьим специфическим визгом. В дверь они все вместе не поместились сначала и на несколько секунд ее полностью заблокировали. Выскочили с выпученными глазами. Спрашиваю: "Что такое?"Рассказывают: "Сидим, играем в карты. Слышим, что пацан захныкал, потом расплакался. Пока выясняли чья очередь идти к нему, видим – ты прошла".А двери в большой комнате были двустворчатые с матовыми стеклами. Увидели они высокий силуэт, ребенок замолчал тут же. И в тот же момент они перевели взгляды на окно. И сквозь него было прекрасно видно, что я лежу в гамаке, читаю и грызу яблоко. Тут-то волосы у них дыбом и повставали, и помчали они из дому вон.А через два дома от нас жила бабушка, к ней целая очередь иногда стояла. Она грыжи заговаривала и бородавки, травы знала и всякие молитвы. Мы к ней так делегацией и отправились. А бабушка рукой махнула и говорит: "Чего переполошились? За ребенком присмотр есть. Везучий будет. Это, Лена, ваш родовик дитя успокоил".И хоть объяснение вроде бы было оптимистичным, молодежь просидела во дворе до рассвета. Перевпечатлились.Автор - Сагиттариус Альфа.

Ключевые слова: Дача сын игра силуэт страх бабушка родовик

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