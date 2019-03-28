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Истории из жизни

Садись - поиграем

- Всегда думал, что малой мой будет футболистом, ну или там - самбистом каким-нибудь. А тут вот оно, как вышло... - с этими словами мой старый знакомый достал картонный лист, на котором красивыми буквами сияла надпись: "Грамота в областных шахматных соревнованиях. За первое место". - Шахматист он - понимаешь? Всего год прошёл и вот, - продолжил мой собеседник с улыбкой. Слушая своего рассказчика, я вспомнил, как сам когда-то увлекался шахматами, но потом благополучно быстро забросил это мимолётное хобби за неимением результатов. А здесь пацану его всего одиннадцать лет, и такие впечатляющие достижения за год.

Мои мысли были перебиты его дальнейшим повествованием, с заметно изменившимся голосом. Мой собеседник стал серьёзным и немного напряжённым.
- Я хочу рассказать тебе о том, во что трудно поверить. Ты же поверишь? - спросил он, глядя на меня с какой-то надеждой в глазах. Я лишь кивнул головой, давая понять, что жду продолжения. Во что верить, а во что нет - выбор каждого из нас. Кто-то верит только ушам и глазам, кто-то - научным фактам, а кто-то уповает на Бога. Я верю людям...

"- Папа, папа, а давай в шахматы поиграем!? - с этими словами мой сын прибежал ко мне год назад. Конечно, я был несколько удивлён. Какие шахматы? Откуда? В нашей семье никто этим не увлекался.
- Так нет шахмат у нас.
- Купи, пожалуйста!
«Вот оно как. Откуда такое стремление», - думаю.
- А ты умеешь в шахматы то играть? - спрашиваю его.
- Умею! Меня дядя научил! Шахматы - это стратегия для сильных умом. Шахматы - это постоянное развитие.
«Нифига себе цитатки выдаёт», - думаю. Дядя научил... Какой дядя? У нас во дворе никто не играет. У нас во дворе-то даже скамейки поставить не могут, ни то что стола. Тааааак.
- А ну-ка рассказывай, - говорю, - Какой дядя тебя научил и где?
Смотрю, малой насупился так, взгляд в пол опустил и замолчал.
- Чего молчишь? Ну.
- В доме...
- В каком ещё доме? - молчит. - Ну.
- Тут рядом...
- Ну, пошли, показывать дом будешь, - говорю ему.

Когда он привёл меня к "дому", мне поплохело даже. Это было заброшенное двухэтажное строение без окон и дверей, недалеко от нашего района. Я помнил этот дом из детства - дом творчества юных. ДТЮ. Помнил, как в детстве ходил туда на радиокружок, помнил и другие кружки того времени. Помнил и шахматистов в отдельном помещении... Сын повёл меня именно туда. В здании было практически пусто. Уже давно всё вынесли, сломали и разграбили. Даже трубы отопления были распилены и сданы в металлолом. Но в "шахматной" стоял одинокий стол с двумя стульями рядом.
- Здесь дядя тебя учил?
- Да.
- Как ты здесь оказался вообще? Что ты здесь делал!?
- С друзьями лазили здесь... Потом все разбежались, а я сюда зашёл. Здесь дядя Саша с шахматами сидел. Меня увидел и сказал: "Садись - поиграем". Ну я и сел...
- И сколько ты так "играешь" уже?
- Месяца два, наверное, - отвечает виновато.
- А дядя где живёт?
- Не знаю.
Внутри всё холодело, я старался не выдать паники. Получается, что какой-то непонятный "дядя Саша" играет с моим ребёнком в шахматы в заброшке, а я об этом ни сном, ни духом!

Сына я, конечно, отчитал тогда сильно и строго настрого запретил даже близко приближаться к тому месту. Но от шахмат его уже было не оторвать... Пришлось купить ему доску с набором фигур. Пришлось и записать его в шахматный клуб, в который ехать надо было через весь город. Через несколько месяцев он уже был разрядником и щёлкал задачки, как семечки. Через полгода он занимал призовые места по городу, обыгрывая даже не своих сверстников, а парней гораздо старше него. На одном из турниров, сын, потянув меня за рукав, сказал: "Пойдём, покажу дядю Сашу, только не бойся..." Он подвёл меня к небольшому стенду в дальнем углу и указал пальцем на бородатого дяденьку. Надпись под фото гласила: "******** Александр. Международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный мастер спорта Республики ********, тренерский стаж – 12 лет". Ну а ниже годы жизни..."

- Он умер?
- Он умер пятнадцать лет назад....

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:27 by MyTaПросмотров: 1 053Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Заброшка шахматы сын авторская история

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Комментарии

#1 написал: BullDozeR
Сегодня, 15:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Гроссмейстер передал свой талант.
Зарегистрирован: 28.03.2019
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 15:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 632
Изящно, простите, творчески написано.
Однако, лишний раз заставляет задуматься- а где и с кем гуляет мой ребенок прямо сейчас?
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:00
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 110
Это ииж? Мертвец обучающий.шахматам…
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Шерри
Сегодня, 17:52
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Как бы плохого не вышло в будущем. Такое мастерство не спроста. Как бы не бес это был принявший облик мастера. А просто так они ничего не дают, ни дар, ни деньги… ни любовь. Душу бы мальчишка не продал. Ведь маленький может и не понял, как продал(.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:03
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 586
Плюс поставила, всякое может быть. Может душа этого ******* Александра привязана к бывшему ДТЮ и сидит там, ожидаючи новых юных гроссмейстеров. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: DRUID
Сегодня, 18:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (206|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 090
А моя младшая всё бумеранги запускает и делает сама. Сколько раз мне прилетало, поймать бы призрак того аборигена, который её на это надоумил.


Наверное стори выдумка disappointed
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:42
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Свеженько. Страшненько. Что еще нужно? +
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:59
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Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 700
Комментариев: 10 966
Надпись под фото гласила: "******** Александр. Международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный мастер спорта Республики ********, тренерский стаж – 12 лет". - если это история из жизни, то вот те звёздочки можно было и заменить, раз Авторская история. А так, творчество с призраком-тренером. Тем более человек умер, чего уж тут скрывать?!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#9 написал: FromSiberia
Сегодня, 21:36
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Репутация: (64|0)
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Фигасики. Все-таки хотелось бы узнать, что за Александр и что за республика.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:56
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 305
Вот в жизни всякой фигни необяснимой бывает, но не верю я в истории где призраки ходят, мебель двигают, в шахматы играют, руки жмут, болтают о том о сём. Прям живее всех живых. Мы видели отца в течении 40 дней со смерти пару раз , но простите песни он не пел, анекдоты не рассказывал, обнимать не кидался. Хотя умер в 51 год идя домой из гаража. Не болел, планы были грандиозные. Молодой военный пенсионер.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#11 написал: Elena-lvs
Сегодня, 22:49
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Спасибо автор за отличную историю...От меня +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#12 написал: Ольга 1981
Сегодня, 23:55
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 323
Цитата: Мария Сайгина
Вот в жизни всякой фигни необяснимой бывает, но не верю я в истории где призраки ходят, мебель двигают, в шахматы играют, руки жмут, болтают о том о сём. Прям живее всех живых. Мы видели отца в течении 40 дней со смерти пару раз , но простите песни он не пел, анекдоты не рассказывал, обнимать не кидался. Хотя умер в 51 год идя домой из гаража. Не болел, планы были грандиозные. Молодой военный пенсионер.

Мария, а не могли бы рассказать как вы видели папу? Очень заинтересовали. Если, конечно, это не личное.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
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