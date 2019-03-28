Садись - поиграем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

MyTa Просмотров: 1 053 Комментарии: 12 +15 Сегодня, 14:27 by

- Всегда думал, что малой мой будет футболистом, ну или там - самбистом каким-нибудь. А тут вот оно, как вышло... - с этими словами мой старый знакомый достал картонный лист, на котором красивыми буквами сияла надпись: "Грамота в областных шахматных соревнованиях. За первое место". - Шахматист он - понимаешь? Всего год прошёл и вот, - продолжил мой собеседник с улыбкой. Слушая своего рассказчика, я вспомнил, как сам когда-то увлекался шахматами, но потом благополучно быстро забросил это мимолётное хобби за неимением результатов. А здесь пацану его всего одиннадцать лет, и такие впечатляющие достижения за год.Мои мысли были перебиты его дальнейшим повествованием, с заметно изменившимся голосом. Мой собеседник стал серьёзным и немного напряжённым.- Я хочу рассказать тебе о том, во что трудно поверить. Ты же поверишь? - спросил он, глядя на меня с какой-то надеждой в глазах. Я лишь кивнул головой, давая понять, что жду продолжения. Во что верить, а во что нет - выбор каждого из нас. Кто-то верит только ушам и глазам, кто-то - научным фактам, а кто-то уповает на Бога. Я верю людям..."- Папа, папа, а давай в шахматы поиграем!? - с этими словами мой сын прибежал ко мне год назад. Конечно, я был несколько удивлён. Какие шахматы? Откуда? В нашей семье никто этим не увлекался.- Так нет шахмат у нас.- Купи, пожалуйста!«Вот оно как. Откуда такое стремление», - думаю.- А ты умеешь в шахматы то играть? - спрашиваю его.- Умею! Меня дядя научил! Шахматы - это стратегия для сильных умом. Шахматы - это постоянное развитие.«Нифига себе цитатки выдаёт», - думаю. Дядя научил... Какой дядя? У нас во дворе никто не играет. У нас во дворе-то даже скамейки поставить не могут, ни то что стола. Тааааак.- А ну-ка рассказывай, - говорю, - Какой дядя тебя научил и где?Смотрю, малой насупился так, взгляд в пол опустил и замолчал.- Чего молчишь? Ну.- В доме...- В каком ещё доме? - молчит. - Ну.- Тут рядом...- Ну, пошли, показывать дом будешь, - говорю ему.Когда он привёл меня к "дому", мне поплохело даже. Это было заброшенное двухэтажное строение без окон и дверей, недалеко от нашего района. Я помнил этот дом из детства - дом творчества юных. ДТЮ. Помнил, как в детстве ходил туда на радиокружок, помнил и другие кружки того времени. Помнил и шахматистов в отдельном помещении... Сын повёл меня именно туда. В здании было практически пусто. Уже давно всё вынесли, сломали и разграбили. Даже трубы отопления были распилены и сданы в металлолом. Но в "шахматной" стоял одинокий стол с двумя стульями рядом.- Здесь дядя тебя учил?- Да.- Как ты здесь оказался вообще? Что ты здесь делал!?- С друзьями лазили здесь... Потом все разбежались, а я сюда зашёл. Здесь дядя Саша с шахматами сидел. Меня увидел и сказал: "Садись - поиграем". Ну я и сел...- И сколько ты так "играешь" уже?- Месяца два, наверное, - отвечает виновато.- А дядя где живёт?- Не знаю.Внутри всё холодело, я старался не выдать паники. Получается, что какой-то непонятный "дядя Саша" играет с моим ребёнком в шахматы в заброшке, а я об этом ни сном, ни духом!Сына я, конечно, отчитал тогда сильно и строго настрого запретил даже близко приближаться к тому месту. Но от шахмат его уже было не оторвать... Пришлось купить ему доску с набором фигур. Пришлось и записать его в шахматный клуб, в который ехать надо было через весь город. Через несколько месяцев он уже был разрядником и щёлкал задачки, как семечки. Через полгода он занимал призовые места по городу, обыгрывая даже не своих сверстников, а парней гораздо старше него. На одном из турниров, сын, потянув меня за рукав, сказал: "Пойдём, покажу дядю Сашу, только не бойся..." Он подвёл меня к небольшому стенду в дальнем углу и указал пальцем на бородатого дяденьку. Надпись под фото гласила: "******** Александр. Международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный мастер спорта Республики ********, тренерский стаж – 12 лет". Ну а ниже годы жизни..."- Он умер?- Он умер пятнадцать лет назад....

Ключевые слова: Заброшка шахматы сын авторская история

Другие, подобные истории: