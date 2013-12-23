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Стихи

Ночной проповедник...

А за окном было темно,
И лишь луна сияла.
Сияла, озаряя все, всю комнату мою.
И голос, громогласный, громкий,
Вонзился в голову мою:
Ты скверно жил и плохо кончишь,
Дела благие не творил, обманывал других,
Родных забыл, друзей подавно,
Лишь для себя в угоду,
Себя ты златом одарил, а душу погубил.
Ты выбрал зло и темноту,
Забыл тепло и доброту,
Забыл про искупленье, —
И нет тебе прощенья....

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:20
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:20 by qqq666Просмотров: 22Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Hочь страх ужас разговор голос... луна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:31
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Я спотыкалась на более длинных строках.
И какое же возмездие ждёт героя?
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#2 написал: qqq666
Сегодня, 08:05
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Комментариев: 1 837
незнаю, врата ада может rage
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