Ночной проповедник...А за окном было темно,
И лишь луна сияла.
Сияла, озаряя все, всю комнату мою.
И голос, громогласный, громкий,
Вонзился в голову мою:
Ты скверно жил и плохо кончишь,
Дела благие не творил, обманывал других,
Родных забыл, друзей подавно,
Лишь для себя в угоду,
Себя ты златом одарил, а душу погубил.
Ты выбрал зло и темноту,
Забыл тепло и доброту,
Забыл про искупленье, —
И нет тебе прощенья....
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:20
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:20 by qqq666Просмотров: 22Комментарии: 2
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