Ночной проповедник...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:20

Причина: Авторская стилистика сохранена

qqq666 Просмотров: 22 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 05:20 by

А за окном было темно,И лишь луна сияла.Сияла, озаряя все, всю комнату мою.И голос, громогласный, громкий,Вонзился в голову мою:Ты скверно жил и плохо кончишь,Дела благие не творил, обманывал других,Родных забыл, друзей подавно,Лишь для себя в угоду,Себя ты златом одарил, а душу погубил.Ты выбрал зло и темноту,Забыл тепло и доброту,Забыл про искупленье, —И нет тебе прощенья....

Ключевые слова: Hочь страх ужас разговор голос... луна авторский стих

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