Зимняя поездка в Питер

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 1 307 Комментарии: 7 +13 Вчера, 07:52 by

Сегодня поделюсь тремя историями, которые произошли со мной во время моей зимней поездки в Питер.1. «Ротонда».Место это вполне реальное, его можно при желании найти в Интернете, узнать адрес и отправиться в путь… Это обычный жилой дом, в одном из подъездов которого жил когда-то Распутин и другие, оставившие след в истории, личности. Согласно различным источникам, этот подъезд долгое время оставался общедоступным. В нем, в свое время, совершали обряды и жертвоприношения сатанисты, туда часто наведывались хиппи и представители прочих субкультур.Сейчас же там находится 4-5 жилых квартир, сам подъезд двухэтажный, округлой формы, с куполообразным потолком. Туда редко пускают, так как жильцам не особо нравится, как кто-то посторонний проникает на их частную территорию и осматривает подъезд. Тут уж как повезет: пустят — вам крупно повезло, не пустят — поверьте, расстраиваться тоже не стоит (далее объясню, почему).Мы с подругой долго ходили вокруг да около, все никак не могли найти нужный нам дом. Вот, вроде бы, навигатор показывает, что мы чуть ли не носом упираемся в искомый нами дом, а на деле там вообще какая-то кофейня стоит. После затяжного блуждания — нашли («Кто ищет — тот всегда найдет»). Дверь в подъезд (по понятным причинам) была заперта, на ней висел лист формата А4. Надпись на листе в вежливой форме объясняла, почему далеко не каждый второй может, в любое удобное для него время, явиться сюда. Ниже был приписан телефон консьержа и пояснение — если он ответит — экскурсия состоится. Дело в том, что домофона в подъезде нет, у жильцов свои ключи… Так что, если кто-то звонит консьержу — значит точно чужой заблудший турист.Мы решили попытать удачу (да и зима была суровая, питерская, при любом раскладе хотелось бы внутрь попасть), набрали номер. Гудок, второй… «Алло, я слушаю!». Нам повезло! Открывается дверь, мы заходим.Нас было трое: я, моя подруга и, собственно, консьерж. Он нам любезно предложил провести экскурсию по этому культовому подъезду. Было очень интересно, атмосферно… Несмотря на все примечательности, я довольно быстро заскучала и сказала подруге, что подожду ее на первом этаже. Спустилась, вижу крышку (похожа на люк, который можно встретить на любом участке дороги в городе), и по какой-то причине решила встать именно на эту «крышку». Шагнув на нее, я поняла, что происходит что-то не то. Я начала чувствовать, как через мои ноги куда-то вниз уходит вся моя энергия. Причем, уходит не постепенно, а настолько мощным потоком, что я просто еле успеваю осмыслять происходящее. Меня «присосало» к этому люку, я не могла двигаться вообще! Я просто стояла и понимала, что я либо умру (так как действительно очень мощным потоком вся моя энергия куда-то уходила), либо упаду практически замертво. Слава богу, рядом был консьерж! Вы не представляете, насколько я благодарна до сих пор! Он понял, что я истуканом стою на этом злосчастном люке и просто не двигаюсь… Что происходит далее: он подбегает ко мне и, буквально, в охапку меня уносит с этого люка. Я не могла стоять, голова бешено кружилась. Меня напоили сладким чаем, спустя минут 30-40 (говорю навскидку, так как тогда я потеряла счет времени) мне стало немного легче. Разумеется, я рассказала, что со мной случилось в тот момент, и вот только тогда консьерж нам рассказал, что под этим люком находится замурованный подвал. Именно в подвале совершались, в свое время, сходки сатанистов и жертвоприношения. Помимо этого, существует легенда о том, что один мужчина спустился в этот подвал и пропал на несколько лет, а затем (несколько лет спустя) из этого же подвала, как ни в чем не бывало, поднялся, но уже стариком.Как только я смогла нормально встать на ноги, мы поблагодарили за экскурсию консьержа и поспешно ушли оттуда. Подруга меня поддерживала за руку, сил у меня не было вообще. Пока шли — я чувствовала, как все это время за нами кто-то идет. Один раз я нашла в себе силы обернуться — за нами следовал черный как смоль силуэт мужчины в капюшоне (напомнил монаха, но очень мелкого роста). Мужчина этот шел медленно и хромал. Тут уже мы постарались выйти на более людное место и прибавили темп. Больше не оглядывались.2. Авария.Данный случай произошел чуть раньше случая с «Ротондой». Был конец декабря 2018 года (29, кажется), я только приехала в Питер. Гулять отправилась уже ближе к вечеру, одна. Несмотря на то, что была я в Питере уже не впервые, ощущения получила от прогулки очень яркие. Гуляю себе по Невскому, фотографирую, ну вот типичный турист… Подхожу к переходу на Аничковом мосту… Стою в первом ряду/линии, прямо у дороги, жду, когда загорится зеленый свет. И тут у меня в голове мысль резко проскальзывает: «Надо вернуться и зайти в книжный». Не знаю, в честь чего вообще именно такая мысль возникла у меня… Я, недолго думая, разворачиваюсь и иду в ближайший книжный магазин. Самое интересное, что, зайдя в книжный, я сразу же подумала: «Ну и зачем мне книжный?» Буквально минуты 2-3 там постояла и вышла. И дальше — как в тумане. Я вижу кричащих людей… кто-то плачет… у того места, где я 3 минуты назад стояла, столпились люди. Я иду туда и вижу огромные лужи крови. Люди, с которыми я стояла у дороги (именно в первом ряду), лежали без сознания и истекали кровью. Как потом оказалось, машина на полной скорости въехала на тротуар и сбила людей, стоящих в этой первой линии! Я была в шоке, ничего не соображала, из глаз текли слезы… Не помню, в какой именно момент, позвонила подруге, рыдая… И сразу поехала обратно домой. Кто мне послал эту мысль зайти в книжный — я не знаю, но я очень благодарна. Люди те выжили, слава богу.3. Сфинксы.Вечером мы с подругой смотрели передачу о мистических местах Санкт-Петербурга. Как вдруг — увидели сфинксов. Поясню: в Питере огромное количество статуй сфинксов, мы в тот момент увидели сфинксов, расположенных на Университетской набережной (их доставили в свое время в Питер прямиком из Египта). Нас они очень заинтересовали, и мы решили в тот же вечер поехать к ним и увидеть сие чудо вживую. «Сказано — сделано». Поехали… вышли из метро, идем по навигатору, на дворе уже все близится к ночи, но мы идем (дурёхи). Не знаю как так произошло, но мы вышли к сфинксам, да не тем! Но сфинксам… Обе видим, что где-то на отшибе города, прямо на берегу, у замерзшей речушки Невки (не Невы, а именно Невки) стоят, по бокам от спуска, два огромных зеленых сфинкса. Ну, думаем, ладно, хоть на них посмотрим, не возвращаться же обратно на ночь глядя… Переходим дорогу, идем к ним… только потом начали замечать, что на улице ни души. Вообще никого. Мост, машин по-минимуму, а людей вообще нет… Тишина какая-то неестественная для Питера (даже в ночи там всегда людно, как правило). Нас это насторожило, но мы шли дальше.Когда мы оказались на той стороне, где были установлены сфинксы, начало твориться неладное. Я вдруг ощутила животный страх… да даже не страх, а ужас, скорее. И я поймала себя на мысли, что дальше идти и приближаться, таким образом, к сфинксам - не могу, мне очень страшно. Подруге я не сказала ни слова. Я повернула голову к ней, и вижу, как та плачет… Плачет причем навзрыд. У меня немой вопрос на лице, а она мне говорит, что не хочет к ним дальше приближаться, возникла непонятная паника. Мы остановились, не зная, что делать дальше. Я все-таки пересилила себя и пошла дальше, а она так и осталась стоять. Ужас я так и испытывала, но шла. Когда я все-таки приблизилась к ним, меня стали вдруг посещать мысли о том, что вот-вот, и они встанут! Знаю, звучит очень глупо… Но именно такие мысли были у меня голове на тот момент. Я не стала задерживаться возле них. Резко развернулась и быстрым шагом ушла.На другой день подруга, которая прошлым вечером истерила и не хотела к ним приближаться, буквально умоляла еще раз к ним съездить. Говорила, что ее тянет, будто они ее «зовут». Еле отговорила ее в тот момент.Что это за сфинксы такие, внушающие страх и ужас — неясно. Но, если вдруг кто-то захочет лично с ними «познакомиться» — ищите их на Каменном острове (Сфинксы Каменного острова), а уж адрес точно найдете.Автор - Мария.

Ключевые слова: Истории из жизни ротонда Питер сфинксы

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