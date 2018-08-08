Сосед по квартире

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Диана Александрова Просмотров: 746 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 06:23 by

Первый курс учебы в университете я и моя подруга снимали по комнате у бабушек, ко второму курсу решили снять на двоих двухкомнатную квартиру. Так сказать и свободы больше, и по цене легче. Почему-то решили снять через агентство. Приехали в августе в город. Времени у нас было мало, всего 1 день. С раннего утра до позднего вечера мотались в поисках подходящего по цене и содержанию варианта, и под самое завершение дня нашли.Женщина сдавала квартиру, в которой когда-то жила ее больная мама (на тот момент она забрала ее к себе). На фоне предыдущих вариантов, квартира выглядела супер выгодно, и мы сразу заключили договор. До начала сентября мы вернулись домой на периферию. Познакомиться с нашим новым жильем нам предстояло позже.Комнаты в квартире было 3: одна спальня побольше, одна гостиная, в гостиной располагалась дверь в третью комнату. Такое название за ней и закрепилось: "Третья комната". Если о первых двух комнатах рассказывать особо нечего, то третья комната была чем-то особенным: в нее, похоже, стащили весь старый хлам, который никому вроде не нужен, но выкинуть жалко. Нам сдали две комнаты, без третьей, она стояла закрытой. Я, любопытства ради, несколько раз забиралась туда и перебирала старый хлам: крутила в руках советские столовые наборы, читала книги давно исчезнувших издательств, рассматривала фотографии.Подруга (назовем её Ксюшей) заселилась в гостиную, я выбрала маленькую спальню. Квартира была на первом этаже, поэтому в первые же дни мы столкнулись с всеохватывающей сыростью. По въезду туда мне было жутковато, будто что-то потустороннее жило вместе с нами. Первые месяцы моей жизни там очень сильно напугали меня. Почти каждую ночь я просыпалась от того, что мое тело сковывает, и я не могу пошевелиться, над собой я ощущала нечто нависшее большое (будто большой мужчина). Я тряслась от страха, не поворачиваясь к нему, до момента, пока не засыпала. Утром я выла Ксюше, что мне невыносимо, надо мной кто-то стоит, на что та, сложив руки на груди, отвечала, что ничего не существует.Самой большой жутью было, когда однажды ночью я проснулась от звука того, что кто то шагает по коридору и разливает по нему воду (ведрами). Я окоченела от ужаса и не могла двинуться с места. Тогда я не встала посмотреть, но, разумеется, утром пол был сухим. Ксюша ничего не слышала.Через несколько дней сожитель решил снова показаться и резко открыл и закрыл дверь в мою комнату, я тряслась после этого всю ночь.Скоро я привыкла к сожителю. Он ничего не делал, никого не трогал, только стоял и смотрел. Просыпаясь от его присутствия, я даже приветствовала его и ложилась обратно. Несколько раз окуривали квартиру ладаном - помогало на время. Гнетущее чувство тяжести в квартире оставалось.Через время и Ксюша начала признаваться, что просыпается от того, что кто-то стоит прямо над ее головой. Только она не боялась, говорила что-то вроде: "Уйди, тебя не существует".Прожив пару лет в этой квартире, мы познакомились с еще одним ее обитателем, тот был маленьким и юрким, не производившим такое гнетущее и мрачное ощущение.Однажды днем я решила вздремнуть, и по моим ногам, в сторону окна, пробежала кошка, я спокойно восприняла это, решив, что котофей решил посмотреть в окно, в какой ужас я пришла, поняв что у нас нет кота!Приподнявшись на локтях, я рассматривала свои ноги и путь к окну, в этот момент "это" пошло обратно. Было совсем не страшно, но очень странно. Я рассказала свои наблюдения Ксюше, которая на это поведала мне, что что-то похожее на кошку регулярно приходит к ней и ложится за спиной, оглядываясь и трогая, она ничего не находит. Ксюха начала верить в потустороннее. Многие, кто приходил к нам в гости, отмечали, как мрачно у нас, никто не соглашался ночевать в третьей комнате, она пугала до желания уйти из квартиры.У этой квартиры были и другие "бонусы" в виде регулярно топившего соседа и, как следствие, грибка деревянной входной двери, которая плохо открывалась, перебоев с электричеством, благодаря которым мы с Ксюхой устраивали ужин при свечах, постоянно забитыми трубами и так далее. Но мы жили студенческой жизнью и старались не обращать на плюшки внимания.Но однажды вся мистика прошла. Хозяйка решила повысить цену, сдав еще и третью комнату. На протяжении нескольких дней ее дочь, с мужем, вывозили старый хлам, и в итоге в комнате остался только шкаф и кресло, с этого момента наш сосед и его маленький друг исчезли, и больше нас не навещали. Кто знает, переехали они с этим хламом в другой дом или ушли из этого мира.В этой квартире мы больше не живем. И с проблемами, с которыми мы тогда столкнулись, больше не встречаемся, но, вспоминая эти дни, становится удивительно, как мы так спокойно переносили это постоянное чужеродное присутствие.

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