Жесть в московском метро

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:11

Григорий боев Просмотров: 501 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 14:11 by

Мне 25 лет, и мистика меня преследует постоянно, особенно последние 6 лет после прохождения службы в армии. Хочу рассказать вам о трёх случаях в метро, которые заставляют передергиваться, когда я вспоминаю их.В 2013 году для быстрого заработка денег я устроился курьером (развозил чехлы, внешние аккумуляторы, зарядки и тому подобное), частенько задерживался допоздна, поскольку заказов было довольно много. У меня была последняя точка по доставке в Люберцах. Сдал заказ и направился к остановке автобуса, автобус ждать было долго, поэтому отправился пешком, наушники в уши - и вперёд. Добрался к Выхино буквально минут через 40. Время было 23:23 (это очень запомнилось), удивило то, что в вагоне никого не было, как и в других. Сам жил на тот момент на ВДНХ, поэтому ехал до Китай-города, сквозь наушники как бы громко они ни играли, всегда было слышно, какая следующая станция.И вот объявили: "Следующая станция - Таганская", и поезд тронулся. Я посмотрел на время на телефоне - 23:23, немного растерялся, думаю, замаялся бегать по адресам, может, цифры перепутал, когда смотрел в первый раз. Тут поезд останавливается на перегоне между Таганкой и Пролетаркой, музыка замолчала не в очень подходящий момент (следующий трек переключался), в тоннеле был жуткий гул, это не был гул работы двигателей. А гул, как будто бы кто дует в горлышко пустой стеклянной бутылки, и довольно сильный. Я поставил только что переключившийся трек на паузу и стал вслушиваться. Гул становился громче, и в какой-то момент произошёл удар по дверям с той стороны. Я сидел примерно в середине поезда, и машинист меньше чем за минуту бы не успел дойти до середины по тоннелю. Поэтому стало не по себе. С целью самосохранения нажал кнопку машиниста, сообщил о том, что был удар по двери, на что он сказал: "Не паникуй, здесь на перегоне в это время всегда так", связь оборвалась, и в этот момент скрежет, как вилкой по тарелке, и секунд через 10 поезд тронулся... Когда я доехал до станции, время было также 23:23, просто бред какой-то!Вторая история была не настолько жуткая, но неприятная. Была потеря во времени на станции Парк культуры. Я поехал передавать договоры по работе начальнику, договорились о встрече в час в центре зала. Я приехал, жду, начальства нет. Посмотрел на время - 13:15, жду ещё, 13:35 - нету, решил позвонить. Говорю, что я на станции жду его, начальник отвечает: "Ты сдурел? Время - 12". Думаю, может, он забыл время перевести или я что путаю, пошёл на перрон посмотреть время. Там - 13:41, перезваниваю ему, говорю, что в метро время 13:40, это не мой косяк. Короче, он на меня наехал и сказал, чтобы я отдал документы обратно в офис. А офис на Тургеневской, ехать-то там минут 15 от силы. Приезжаю, выхожу из поезда и решил посмотреть время на перроне. И, блин, там время - 12:40. Я, ошеломлённый, глянул в свой телефон, время - 14:30. Это двойная жесть. Время в метро всегда точное. Как на одной станции 13:40, а на другой 12:40? Но телефон показывал абсолютно другое время - 14:30.

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