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Истории из жизни

Жесть в московском метро

Мне 25 лет, и мистика меня преследует постоянно, особенно последние 6 лет после прохождения службы в армии. Хочу рассказать вам о трёх случаях в метро, которые заставляют передергиваться, когда я вспоминаю их.

Первая история

В 2013 году для быстрого заработка денег я устроился курьером (развозил чехлы, внешние аккумуляторы, зарядки и тому подобное), частенько задерживался допоздна, поскольку заказов было довольно много. У меня была последняя точка по доставке в Люберцах. Сдал заказ и направился к остановке автобуса, автобус ждать было долго, поэтому отправился пешком, наушники в уши - и вперёд. Добрался к Выхино буквально минут через 40. Время было 23:23 (это очень запомнилось), удивило то, что в вагоне никого не было, как и в других. Сам жил на тот момент на ВДНХ, поэтому ехал до Китай-города, сквозь наушники как бы громко они ни играли, всегда было слышно, какая следующая станция.

И вот объявили: "Следующая станция - Таганская", и поезд тронулся. Я посмотрел на время на телефоне - 23:23, немного растерялся, думаю, замаялся бегать по адресам, может, цифры перепутал, когда смотрел в первый раз. Тут поезд останавливается на перегоне между Таганкой и Пролетаркой, музыка замолчала не в очень подходящий момент (следующий трек переключался), в тоннеле был жуткий гул, это не был гул работы двигателей. А гул, как будто бы кто дует в горлышко пустой стеклянной бутылки, и довольно сильный. Я поставил только что переключившийся трек на паузу и стал вслушиваться. Гул становился громче, и в какой-то момент произошёл удар по дверям с той стороны. Я сидел примерно в середине поезда, и машинист меньше чем за минуту бы не успел дойти до середины по тоннелю. Поэтому стало не по себе. С целью самосохранения нажал кнопку машиниста, сообщил о том, что был удар по двери, на что он сказал: "Не паникуй, здесь на перегоне в это время всегда так", связь оборвалась, и в этот момент скрежет, как вилкой по тарелке, и секунд через 10 поезд тронулся... Когда я доехал до станции, время было также 23:23, просто бред какой-то!

Вторая история

Вторая история была не настолько жуткая, но неприятная. Была потеря во времени на станции Парк культуры. Я поехал передавать договоры по работе начальнику, договорились о встрече в час в центре зала. Я приехал, жду, начальства нет. Посмотрел на время - 13:15, жду ещё, 13:35 - нету, решил позвонить. Говорю, что я на станции жду его, начальник отвечает: "Ты сдурел? Время - 12". Думаю, может, он забыл время перевести или я что путаю, пошёл на перрон посмотреть время. Там - 13:41, перезваниваю ему, говорю, что в метро время 13:40, это не мой косяк. Короче, он на меня наехал и сказал, чтобы я отдал документы обратно в офис. А офис на Тургеневской, ехать-то там минут 15 от силы. Приезжаю, выхожу из поезда и решил посмотреть время на перроне. И, блин, там время - 12:40. Я, ошеломлённый, глянул в свой телефон, время - 14:30. Это двойная жесть. Время в метро всегда точное. Как на одной станции 13:40, а на другой 12:40? Но телефон показывал абсолютно другое время - 14:30.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11 by Григорий боевПросмотров: 501Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Москва метро жизнь время начальник авторская история

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 14:40
+1
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Комментариев: 6 685
Наверное, наш премьер Медведев вот так же во времени заблудится, когда часы забыл перевести, поэтому издал указ, и перевод времени был отменен совсем. А было так здОрово, в июне в 11 вечера еще светло. Сейчас потемки. Зато в три ночи как белым днем! Все для людей... rage

На самом деле время не перевели в метро. И мобильники тогда, я точно помню, не все автоматически переводились. Мой, например, не поддерживал эту идею, руками надо было выставлять каждый раз, а у дочки сам собой перепрыгивал туда-сюда, она не заморачивалась. noknow
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: DRUID
Сегодня, 14:45
+3
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Комментариев: 1 069
Эка же Вас помотало Гришенька, в пространстренно-временном континууме.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 15:40
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 91
Реальная мистика это как вы поздним вечером в Люберцах до метро дошли живым и здоровым, притом телефон и наушники при вас остались!
Зарегистрирован: 19.06.2018
#4 написал: Talisha
Сегодня, 16:13
+3
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Репутация: (1554|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 678
ВременнОй рассинхрон интересный. Три разных времени - это круто
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:46
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 658
Комментариев: 10 866
Чего только в метро не случается, просто магия нечисти.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 18:55
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 592
В метро чего только не бывает, как я погляжу. Интересное место!
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Зарегистрирован: 15.07.2015
 
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