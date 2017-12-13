Малиновый звон

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:25

Marisabelka Просмотров: 810 Комментарии: 9 +12 Вчера, 15:25 by

По части страшных историй моей тете нет равных. С ее слов, она много раз в своей жизни сталкивалась с необъяснимыми явлениями, которые происходили с ней с раннего детства.Одна из этих историй произошла, когда училась в младших классах. В поселковой школе, где она училась, случилась беда. Школьник выпал из окна и, к сожалению, погиб. Как и принято в маленьких поселениях, хоронили всей школой.Был солнечный, теплый день, когда все собрались проводить в последний путь бедного парнишку. Тетя, то ли в силу возраста, то ли врожденной инфантильности, особого значения этой церемонии не придавала. Куда интересней ей показалось прогуливаться вдоль старого кладбища. И чем дальше заходила она, тем увлекательнее казалось это путешествие.Вглядываясь в черно-белые портреты на надгробиях, она видела и героев войны, и красивых женщин, и совсем маленьких детей… Но тогда это не казалось ей печальным, а скорее любопытным.И вскоре она не заметила, как зашла туда, откуда уже не слышно ни единого живого звука. Придя в себя, она стала осматриваться и искать дорогу назад, как вдруг перед ее глазами оказалось старое захоронение, судя по всему, давно всеми забытое. Оградка обветшала, невозможно было разобрать, что написано на надгробии, да и сама могила крепко заросла стихийными зарослями. Единственное, что привлекло ее внимание, – это огромный малиновый куст посреди этих зарослей, который так выделялся на фоне этой унылой картины. Зеленые листья легко покачивались, и можно было разглядеть громадные, спелые плоды ягоды. Ух, как заманчиво выглядел этот малиновый звон.Рука невольно проскользнула через оградку. Конечно, она знала, что нельзя совершенно ничего брать с кладбища, но она, наверное, подумала, что, если она сорвет немного ягод, не заходя за ограду, то вроде как и не считается. И стоило ей лишь коснуться дерева, оно затряслось с такой силой, будто кто-то старательно пытается стряхнуть с него что-то. Отпрянув, она пару минут стояла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. И неизвестно, сколько она бы так стояла, если бы она не услышала хруст сухой травы, по которой кто-то идет к ней навстречу… кто-то невидимый глазу по ту сторону ограды.Стоит ли говорить, что так быстро она не бегала ни до, ни после. Слезы градом катились из глаз, от страха она даже кричать не могла…Только бежала и бежала, слыша, что кто-то невидимый следует за ней. Вскоре она увидела людей и буквально в истерике ухватилась за кого-то из взрослых.С тех пор она крепко-накрепко уяснила, что то, что находится на мертвой земле, должно оставаться мертвым.

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