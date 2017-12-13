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Истории из жизни

Малиновый звон

По части страшных историй моей тете нет равных. С ее слов, она много раз в своей жизни сталкивалась с необъяснимыми явлениями, которые происходили с ней с раннего детства.

Одна из этих историй произошла, когда училась в младших классах. В поселковой школе, где она училась, случилась беда. Школьник выпал из окна и, к сожалению, погиб. Как и принято в маленьких поселениях, хоронили всей школой.

Был солнечный, теплый день, когда все собрались проводить в последний путь бедного парнишку. Тетя, то ли в силу возраста, то ли врожденной инфантильности, особого значения этой церемонии не придавала. Куда интересней ей показалось прогуливаться вдоль старого кладбища. И чем дальше заходила она, тем увлекательнее казалось это путешествие.

Вглядываясь в черно-белые портреты на надгробиях, она видела и героев войны, и красивых женщин, и совсем маленьких детей… Но тогда это не казалось ей печальным, а скорее любопытным.

И вскоре она не заметила, как зашла туда, откуда уже не слышно ни единого живого звука. Придя в себя, она стала осматриваться и искать дорогу назад, как вдруг перед ее глазами оказалось старое захоронение, судя по всему, давно всеми забытое. Оградка обветшала, невозможно было разобрать, что написано на надгробии, да и сама могила крепко заросла стихийными зарослями. Единственное, что привлекло ее внимание, – это огромный малиновый куст посреди этих зарослей, который так выделялся на фоне этой унылой картины. Зеленые листья легко покачивались, и можно было разглядеть громадные, спелые плоды ягоды. Ух, как заманчиво выглядел этот малиновый звон.

Рука невольно проскользнула через оградку. Конечно, она знала, что нельзя совершенно ничего брать с кладбища, но она, наверное, подумала, что, если она сорвет немного ягод, не заходя за ограду, то вроде как и не считается. И стоило ей лишь коснуться дерева, оно затряслось с такой силой, будто кто-то старательно пытается стряхнуть с него что-то. Отпрянув, она пару минут стояла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. И неизвестно, сколько она бы так стояла, если бы она не услышала хруст сухой травы, по которой кто-то идет к ней навстречу… кто-то невидимый глазу по ту сторону ограды.

Стоит ли говорить, что так быстро она не бегала ни до, ни после. Слезы градом катились из глаз, от страха она даже кричать не могла…Только бежала и бежала, слыша, что кто-то невидимый следует за ней. Вскоре она увидела людей и буквально в истерике ухватилась за кого-то из взрослых.

С тех пор она крепко-накрепко уяснила, что то, что находится на мертвой земле, должно оставаться мертвым.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:25
Вчера, 15:25 by MarisabelkaПросмотров: 810Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Призрак могила духи страх звон куст авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Вчера, 16:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 313
Детская впечатлительность, мне кажется. И малина же летом плодоносит по моему. Что летом дети в школе делали? Хотя, может малина ремонтантная или дети на какую нибудь практику ходили в школу летом.
За публикацию плюс, за легкий слог, пишите еще тетушкины рассказы.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 17:22
+7
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 655
Всё детство ели конфеты с могилок, на пасху и праздники. И ничего... Сейчас насмотрелись фальшивых экстрасенсов по телеку, и стало нельзя есть. Все отравлено на кладбище, некротическая энергетика ууууууу! На кладбище, как раз тихо и мирно, это вне его все отравлено и ничего брать нельзя, своего уже отнимают:-)
Насчёт истории, то тётя наверно просто ребёнок была, одна ещё и испугалась. Не в цирке же была. Тем не менее мы же не знаем как было в реале, так, что плюс истории за невыдуманность.
А вообще песню вспомнил при прочтении уже:

Промышленный городок, ни зелени, ни лесов.
Из живность лишь коты, и стаи бродячих псов
И только на старом кладбище столетних деревьев тень,
И на могилах клубника, а нам собирать не лень.

Кладбищенская клубника и трое крутых парней,
И крошка по имени Вика, как весело было с ней.
Ободранные коленки, в дешевой помаде рот,
Клубника, Вика, Виктория в памяти всё живёт (с) Бахыт компот.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:06
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1616|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 4 963
А мне стало немного страшно..
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Sniff
Вчера, 18:18
+4
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (114|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 140
Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет./ М.Цветаева/.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (857|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 596
Цитата: Ольга 1981
Детская впечатлительность, мне кажется. И малина же летом плодоносит по моему. Что летом дети в школе делали? Хотя, может малина ремонтантная или дети на какую нибудь практику ходили в школу летом.
За публикацию плюс, за легкий слог, пишите еще тетушкины рассказы.

Малина и осенью плодоносит, тогда всё логично). Разные ведь сорта малины есть, ранние, поздние.
Вообще, конечно, можно всё списать на детскую впечатлительность, но, возможно, кто-то и подсказал тётушке, что лучше не трогать то, что выросло на кладбище, пусть оно принадлежит хозяевам тех мест.
От меня плюс за историю!
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#6 написал: принцессин пирожок
Вчера, 18:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Ну кладбищенские конфеты и мы ели.Но то, что там выросло НИКОГДА.И это не из-за чистолюбия.Бабушка говорила,что кладбищенскую землянику можно собирать и есть,и яблоки также.Но только на старых кладбищах ,где никого не хоронят не меньше десяти лет.А вот где есть свежие могилы нельзя конечно.Она была не особо верующим человеком,но говорила:ТО ЧТО ВЫРОСЛО НА КЛАДБИЩЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОКОЙНИКАМ.
Зарегистрирован: 12.04.2019
#7 написал: Pmariam
Вчера, 18:54
+2
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Репутация: (1148|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 066
Если куст большой, то в нем мог спрятаться кто угодно: заяц, ёжик и тп. Плюс Детская впечатлительность.
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: marzzz
Вчера, 22:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (504|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 649
Цитата: Pmariam
Если куст большой, то в нем мог спрятаться кто угодно: заяц, ёжик и тп. Плюс Детская впечатлительность.

Я наметила выше, то есть, погабаритнее! Там явно не еж шарился, зачем ему малина? Это был медведь! yaaah
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 09:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 215
Мы все любим раков. А они всем известно, чем или кем питаются. Что мне не говорите, но я противник наших традиций создавать кладбища. Столько мертвой энергии вокруг нас! Проще было бы и для экологии и для родственников усопшего кремировать останки. Ни природа не страдает, ни родственники не мучаются при переезде в другое место, что могилка останется неухоженной.
Зарегистрирован: 19.03.2018
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