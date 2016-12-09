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Истории из жизни / Сны

Темно-синее платье

Не так давно скончалась одна моя знакомая. Ушла она из жизни рано, в 32 года, от продолжительной и неизлечимой болезни. Была она одинокой мамой двоих детей, к тому же ещё и вдовой, похоронившей двоих мужей. Хоронили её всем светом, друзья, соседи, родственники последнего мужа. Проститься с ней пришло много людей, всем очень было жаль молодую и красивую женщину, так рано покинувшую этот свет.
Я тоже собиралась сходить, проводить Олю (так звали умершую) в последний путь. Но почему-то в последний момент передумала, побоялась увидеть страдание двух детей, которые теперь остались совсем одни.
Не прошло и двух недель после похорон, приходит Оля ко мне во сне, красивая, стройная, в тёмно-синем платье. И смотрит на меня так задумчиво. Утром я проснулась и решила: может, она мне приснилась от того, что я проститься с ней не пришла, всё таки с детства знакомы были, хоть подругами не являлись.
Отправила я с утра детей в школу, мужа на работу и решила ещё вздремнуть. Только заснула, опять Оля приходит в тёмно-синем платье. Я говорю ей:
- Оля, зачем ты пришла, уходи, тебе здесь быть нельзя.
А она вцепилась в меня руками и кричит:
- Я не хочу туда, там так плохо, там так плохо!
Я ей в ответ кричу:
- Раз не хочешь туда, иди детям своим помогай!
Она сразу исчезла и больше мне не снилась.
Спустя месяц я встретила знакомую, которая занималась похоронами Оли, мы разговорились и я поинтересовалась, в какой одежде её хоронили. На что моя знакомая ответила:
- В платье, в тёмно-синем платье.
Вчера, 14:48 by DRUIDПросмотров: 917Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Темно-синее платье похороны сон

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:24
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (989|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 031
Вот я в шоке, за 32 года жизни на умершую и так свалилось много: смерть 2 мужей и неизлечимая болезнь, расставание с детьми, так и там еще ей плохо. Я надеюсь все же, что это просто сон. Краем уха может услышала ГГ про синее платье, или оно было любимым и часто носимым умершей плюс ощущение вины за то, что не пришла на похороны дало в результате такой сон. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (359|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 027
Может ей плохо от того, что по детям страдает?
Или, наоборот, кто-то не отпускает…
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: DRUID
Вчера, 15:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: Tigger power
Вот я в шоке, за 32 года жизни на умершую и так свалилось много: смерть 2 мужей и неизлечимая болезнь, расставание с детьми, так и там еще ей плохо. Я надеюсь все же, что это просто сон. Краем уха может услышала ГГ про синее платье, или оно было любимым и часто носимым умершей плюс ощущение вины за то, что не пришла на похороны дало в результате такой сон. +

В том-то и дело, что платьице новое было, во всём новом похоронили.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Green Wind
Вчера, 15:48
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 21
Комментариев: 8 957
Слишком много проблем было у девушки. Не было ли на нее какого-то внешнего воздействия?

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#5 написал: DRUID
Вчера, 15:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: Green Wind
Слишком много проблем было у девушки. Не было ли на нее какого-то внешнего воздействия?

Плюс.

Могло быть и причины были. Но проблемы скорее всего были от того каких спутников жизни она себе выберала. Первый повесился из-за банальной семейной ссоры, в то время она прибывала на последнем сроке беременности. А второй умер от той-же неизлечимой болезни, успев перед этим поделиться ей с супругой. А сама она была без вредных привычек, хорошая хозяйка и мать. 10 лет боролась за свою жизнь, но болезнь победила.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#6 написал: Космонасть
Вчера, 16:07
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (174|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 496
Цитата: DRUID
Цитата: Green Wind
Слишком много проблем было у девушки. Не было ли на нее какого-то внешнего воздействия?

Плюс.

Могло быть и причины были. Но проблемы скорее всего были от того каких спутников жизни она себе выберала. Первый повесился из-за банальной семейной ссоры, в то время она прибывала на последнем сроке беременности. А второй умер от той-же неизлечимой болезни, успев перед этим поделиться ей с супругой. А сама она была без вредных привычек, хорошая хозяйка и мать. 10 лет боролась за свою жизнь, но болезнь победила.

в смысле десять лет,если на момент смерти ей было 32? Когда же повесился ее первый муж,когда ей двадцать было?
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#7 написал: Green Wind
Вчера, 16:08
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 21
Комментариев: 8 957
Цитата: DRUID
Могло быть и причины были. Но проблемы скорее всего были от того каких спутников жизни она себе выберала. Первый повесился из-за банальной семейной ссоры, в то время она прибывала на последнем сроке беременности. А второй умер от той-же неизлечимой болезни, успев перед этим поделиться ей с супругой. А сама она была без вредных привычек, хорошая хозяйка и мать. 10 лет боролась за свою жизнь, но болезнь победила.


Наверное карма такая...
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#8 написал: DRUID
Вчера, 16:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: Космонасть
Цитата: DRUID
Цитата: Green Wind
Слишком много проблем было у девушки. Не было ли на нее какого-то внешнего воздействия?

Плюс.

Могло быть и причины были. Но проблемы скорее всего были от того каких спутников жизни она себе выберала. Первый повесился из-за банальной семейной ссоры, в то время она прибывала на последнем сроке беременности. А второй умер от той-же неизлечимой болезни, успев перед этим поделиться ей с супругой. А сама она была без вредных привычек, хорошая хозяйка и мать. 10 лет боролась за свою жизнь, но болезнь победила.

в смысле десять лет,если на момент смерти ей было 32? Когда же повесился ее первый муж,когда ей двадцать было?

19 лет
Зарегистрирован: 26.01.2018
#9 написал: StanSmith
Вчера, 17:27
+5
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Часто усопшие снятся до 40 дней,и многие из них жалуются на холод,темноту, некоторые не осознают,что уже умерли и зовут живых с собой,а на контакт идут с тем,с кем проще связаться,у меня например маме очень часто умершие родственники снятся,а мне больше чем за четверть века приснились всего несколько раз,возможно из-за того,что я сам не желаю таких контактов. Как говорил один знаменитый волшебник
- Наверное, это наш конец.
- Конец? Нет. Наш путь не кончается смертью. Смерть — лишь продолжение пути, начертанное всем. Серая, как дождь, завеса этого мира отдернется, и откроется серебристое окно, и ты увидишь…
- Что? Что увижу?
- Белые берега. И за ними — далекие зеленые холмы под восходящим солнцем.

PS Автору +
Зарегистрирован: 7.01.2018
#10 написал: Елена Соловова
Вчера, 19:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
Н-да.. Почему именно к вам пришла, а не...допустим к родственнику какому или близкой подруге? И насчет одежды... Мы когда хоронили двоюродную бабушку, моего отца на похоранах не было, мало того...он был за полторы тысячи километров от нас. И на девятый день она ему приснилась, он описал именно то платье в котором ее хоронили. Только она ничего ему не говорила, просто рылась в шкафу, видимо что-то искала.
Так-что склонна верить
Может в церковь сходить помолиться за нее и заказать заупокойную? Вдруг это крик о помощи?
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#11 написал: Космонасть
Вчера, 23:03
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (174|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 496
Насчет заупокойной - 100 % так.Если снятся умершие и им там плохо,значит ,нужно молиться,мы только так сможем им помочь.Слышала ,если снится человек и ему холодно,нужно его одежду раздать.
Еще говорят,что до сорока дней душа с нами и где-то такое слышала,что определяется ее дальнейшая судьба, поэтому именно эти сорок дней так важны.Мне до сорока дней папа часто снился,и один сон очень запомнился,что он в таком как-бы маленьком вагончике,там диванчик и телевизор маленький ( ну как охранники бывает живут или как обьяснить) и я говорю,мол,папа,ты что будешь теперь здесь,тут же тесно, а он отвечает,что нет, я просто тут жду.А после сорока дней он мне уже приснился в большом светлом доме и там еще такое дерево большое около дома росло.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
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