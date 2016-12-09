Темно-синее платье

DRUID Просмотров: 917 Комментарии: 11 +19 Вчера, 14:48 by

Не так давно скончалась одна моя знакомая. Ушла она из жизни рано, в 32 года, от продолжительной и неизлечимой болезни. Была она одинокой мамой двоих детей, к тому же ещё и вдовой, похоронившей двоих мужей. Хоронили её всем светом, друзья, соседи, родственники последнего мужа. Проститься с ней пришло много людей, всем очень было жаль молодую и красивую женщину, так рано покинувшую этот свет.Я тоже собиралась сходить, проводить Олю (так звали умершую) в последний путь. Но почему-то в последний момент передумала, побоялась увидеть страдание двух детей, которые теперь остались совсем одни.Не прошло и двух недель после похорон, приходит Оля ко мне во сне, красивая, стройная, в тёмно-синем платье. И смотрит на меня так задумчиво. Утром я проснулась и решила: может, она мне приснилась от того, что я проститься с ней не пришла, всё таки с детства знакомы были, хоть подругами не являлись.Отправила я с утра детей в школу, мужа на работу и решила ещё вздремнуть. Только заснула, опять Оля приходит в тёмно-синем платье. Я говорю ей:- Оля, зачем ты пришла, уходи, тебе здесь быть нельзя.А она вцепилась в меня руками и кричит:- Я не хочу туда, там так плохо, там так плохо!Я ей в ответ кричу:- Раз не хочешь туда, иди детям своим помогай!Она сразу исчезла и больше мне не снилась.Спустя месяц я встретила знакомую, которая занималась похоронами Оли, мы разговорились и я поинтересовалась, в какой одежде её хоронили. На что моя знакомая ответила:- В платье, в тёмно-синем платье.

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