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Истории из жизни

Колокол в ночи

Эту историю мне рассказала бабушка.

Родилась она в 1933 году в Челябинской области. Ее мать (мою прабабку) в 30-е годы посадили в тюрьму из-за того, что она ходила в церковь и пела на клиросе, и освободили уже после войны. Бабушку вместе со старшим братом забрала к себе их тетя. И так до конца войны они жили вместе. Далее со слов бабушки.

Жили мы в деревне, все друг друга знали, все со всеми здоровались, в гости ходили. Я была еще маленькая и не понимала до конца всех тех ужасов, которые творились в стране - сталинские репрессии, расстрелы, публичные судебные процессы. Да и не касалось нас это, слава Богу, мы жили в глухомани, возможно, это нас и спасло. Наша деревня была как бы главной, а к ней прилегали еще три маленьких села. Оттуда ходили к нам за покупками, дети - в школу. Работы почти не было, каждый жил в основном плодами своих садов и огородов. И была у нас церковь, чудом уцелевшая и действующая. Пока я была совсем крохой, тетя водила меня на службы, особенно мне запомнились вечера Чистого четверга, когда вся деревня шла домой с огоньками. Но когда я пошла в школу, нашу церковь все-таки закрыли - приехали Оттуда, Откуда Надо (так бабушка называла сотрудников НКВД), устроили погром, батюшку арестовали, колокола посбивали, иконы порубили, даже фрески на стенах - и те отскребли.
Тяжко нам было смотреть на это... Сама понимаешь, когда с детства прививают веру, а тут такой произвол. Всем селом стояли и рыдали, но тогда никто не смел и пикнуть - сразу бы отправили Туда, Куда Надо. А жить-то хотелось всем, пусть и худо, но свобода-то завсегда дороже тюрьмы. Стояли и смотрели на опустевшую церковь, а сердца кровью обливались.

Жизнь потекла своим чередом. Плачь, не плачь, а надо как-то дальше жить-выживать. Тетя целыми днями возилась в огороде, мы с братом ходили в школу. И тут пришел тот роковой июнь 41-го.
Как я уже говорила, что жили мы на краю света, в глуши. Что происходит в большом мире, не знали, а если что и долетало, то лишь горестно вздыхали о своей доле.
Я закончила второй класс, и нас отпустили на каникулы. Я помогала тете с хозяйством, ибо мама меня с пеленок приучила трудиться. Вставали в пять утра и начинали работать.

Однажды, уже во второй половине июня мы очень уж перетрудились, да и солнце палило вовсю. Закончив все дела по дому, мы легли спать.
Среди ночи просыпаюсь я от сильного холода. Это было странно, потому что лето у нас всегда было жарким, ночью спали с открытыми окнами, но ветер был таким, как будто на дворе октябрь. Как ни куталась я в одеяло - озноб не проходил, а становился все сильнее. Не выдержав, я пошла к тете, чтобы взять из шкафа плед, и тут я услышала колокольный звон.
Сначала был благовест (один колокол), затем начался перезвон (все колокола). Так сладко было слушать звуки колоколов, они казались мне звуками далекого рая. И тут я спохватилась. Какой звон? Какие колокола? Ведь нашу церковь закрыли и все колокола сбивали на моих глазах...

Тетя с братом проснулись, услышали этот звон. Тетя перекрестилась и сказала:
-Ох, Анечка, Митенька, быть беде. Не иначе, как с самого неба-то звонит, пробуждает народ от греховной спячки.
В открытое окно было видно нашу полуразрушенную церковь. И мы трое отчетливо слышали, что звуки шли именно оттуда, хотя ни колоколов, ни колокольни там уже не было больше года...

Через неделю мы узнали, что началась война...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:04
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:04 by ЗонтикПросмотров: 753Комментарии: 7
+21

Ключевые слова: Бабушка церковь колокола война звон предупреждение знаки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:05
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2358|0)
Публикаций: 218
Комментариев: 1 480
Спасибо за историю. Я люблю деревенские истории и истории про войну. А как бабушка у Вас в военные годы жила?

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Доктор Ник
Вчера, 17:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 72
Со мной на охоте случился такой случай:идем мы с товарищами по полям и видим ,стоит полуразвалившийся деревянный мех.двор,который лет 20 как заброшен.Вокруг валяются обломки старой ржавой сельхозтехники. Все заросло травой и кустарниками.Вдруг от куда не возьмись с этого двора стали раздаваться звуки то работающей фортуны,то удары об металл,то вообще какой-то гул.Нас заинтересовало что там происходит,тем более за два дня до этого у одного местного на металлолом утащили практически целый прицеп от "НИВЫ".Вошли в мех.двор-никого,а звук работ продолжается.Походили походили и ни с чем и ушли. Показалось все очень странным .А как потом выяснилось в 2х километрах от того места монтировали вышку сотовой связи ,так звук от работ по оврагам и каналам дошел до мех.двора ,отразился от строений и помещений и создалось впечатление,что там кто-то работает.Может так было и со звуком колокола?
Зарегистрирован: 10.07.2017
#3 написал: Talisha
Вчера, 18:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (881|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 948
Интересная история!
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 18:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 113
потом выяснилось в 2х километрах от того места монтировали вышку сотовой связи ,так звук от работ по оврагам и каналам дошел до мех.двора ,отразился от строений и помещений и создалось впечатление,что там кто-то работает.Может так было и со звуком колокола?
А мне хочется верить, что колокола звонили с небес, предвещая беду! Да и колоколен поблизости уцелевших наверняка не осталось, звонарей нав. тоже. Люди знали людей из других деревень, если бы где-то звонили понастоящему, то эта история не запомнилась бы так ярко бабушкой.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#5 написал: Слай
Вчера, 19:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 154
Цитата: Доктор Ник
Со мной на охоте случился такой случай:идем мы с товарищами по полям и видим ,стоит полуразвалившийся деревянный мех.двор,который лет 20 как заброшен.Вокруг валяются обломки старой ржавой сельхозтехники. Все заросло травой и кустарниками.Вдруг от куда не возьмись с этого двора стали раздаваться звуки то работающей фортуны,то удары об металл,то вообще какой-то гул.Нас заинтересовало что там происходит,тем более за два дня до этого у одного местного на металлолом утащили практически целый прицеп от "НИВЫ".Вошли в мех.двор-никого,а звук работ продолжается.Походили походили и ни с чем и ушли. Показалось все очень странным .А как потом выяснилось в 2х километрах от того места монтировали вышку сотовой связи ,так звук от работ по оврагам и каналам дошел до мех.двора ,отразился от строений и помещений и создалось впечатление,что там кто-то работает.Может так было и со звуком колокола?


Ну допустим, кто то среди ночи, на каком то расстоянии от большого села, решил устроить колокольный перезвон, ну или что то похожее на него. А как объяснить холод по среди лета?



За историю плюсанул, хотя у меня своё, отличное от мнения автора, и того что скармливают в СМИ, мнение о сталинских репрессиях.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#6 написал: TiTaN_2017
Вчера, 19:55
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Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 431
Вот ведь боженька .....позаботился о прихожанах своих.....предупредил о начале войны . 407
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#7 написал: Зонтик
Вчера, 20:42
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 26
Цитата: Lynx
А как бабушка у Вас в военные годы жила?

Плюс.


Да как сказать... Как все, наверное. Они же в глуши там кучковались, так что пронесло. Призвали-то мужчин и парней, а бабушка с тетей и братом (он тогда школьником был тоже, постарше бабушки, но ненамного) - для фронта не сила. Потихонечку выжили, еще и прабабку из тюрьмы дождались.

Цитата: Доктор Ник
Со мной на охоте случился такой случай:идем мы с товарищами по полям и видим ,стоит полуразвалившийся деревянный мех.двор,который лет 20 как заброшен.Вокруг валяются обломки старой ржавой сельхозтехники. Все заросло травой и кустарниками.Вдруг от куда не возьмись с этого двора стали раздаваться звуки то работающей фортуны,то удары об металл,то вообще какой-то гул.Нас заинтересовало что там происходит,тем более за два дня до этого у одного местного на металлолом утащили практически целый прицеп от "НИВЫ".Вошли в мех.двор-никого,а звук работ продолжается.Походили походили и ни с чем и ушли. Показалось все очень странным .А как потом выяснилось в 2х километрах от того места монтировали вышку сотовой связи ,так звук от работ по оврагам и каналам дошел до мех.двора ,отразился от строений и помещений и создалось впечатление,что там кто-то работает.Может так было и со звуком колокола?


Вы мне волей-неволей напомнили пьесу Современника "Без креста!") Там похожий случай был, когда народ спорил, пилят ли купол церкви в полночь или это брехня))
Зарегистрирован: 20.04.2017
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