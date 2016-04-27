Ночные душители

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:01

Marion Phauna Просмотров: 217 Комментарии: 2 +6 Вчера, 21:01 by

Я не буду использовать лирические отступления и сразу перейду к сути. Около двух-трех месяцев назад я начала бояться засыпать, причиной к появлению подобного страха послужил ряд повторяющихся событий.Каждый раз, ложась спать и начиная засыпать, я просыпалась от того, что меня кто-то начинал душить. Я открывала глаза и видела перед собой кого-то одного из своих же родных. В первый раз это была «мама». Лицом «это» было похоже на нее, но в глазах была злость и постепенно черты лица начинали искажаться в ужасной гримасе. Я испытывала сильный ужас и начинала очень громко кричать от страха. Потом выяснялось, что я, вроде бы, спала…Со слов моей мамы: «Ночь. Я сплю и вдруг просыпаюсь от дикого крика из твоей комнаты. Бегу к тебе, включаю свет. У тебя закрыты глаза, но ты будто бы руками борешься с кем-то». Мама меня будит, все прекращается. Уже потом я снова засыпаю до утра.На следующую ночь все повторяется, только душит меня уже кто-то другой, точно так же похожий на одного из близких мне людей. Снова меня будит мама и все заканчивается. Самое необычное — это то, что мне в такие моменты кажется, что я действительно не сплю и вижу все как наяву. Не знаю, что это, как объяснить.У нас дома есть какие-то засушенные травы. Маме в свое время друг из Узбекистана привез. Он знал, что у нас в квартире периодически творится что-то не то, поэтому привез именно эти травы. Я, к сожалению, не знаю их названия… но они действительно помогают на продолжительный срок.После подобных случаев мы с мамой начали окуривать квартиру травами, все прекратилось. Прошло, соответственно, около 2-3 месяцев, все спокойно.Кто-то может подсказать, что это могло быть? Как себя от этого защитить? Буду благодарна каждому, кто выскажет свое мнение.Автор: Мария.

Ключевые слова: Душители ночь мама

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