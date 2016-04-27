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Истории из жизни

Ночные душители

Я не буду использовать лирические отступления и сразу перейду к сути. Около двух-трех месяцев назад я начала бояться засыпать, причиной к появлению подобного страха послужил ряд повторяющихся событий.

Каждый раз, ложась спать и начиная засыпать, я просыпалась от того, что меня кто-то начинал душить. Я открывала глаза и видела перед собой кого-то одного из своих же родных. В первый раз это была «мама». Лицом «это» было похоже на нее, но в глазах была злость и постепенно черты лица начинали искажаться в ужасной гримасе. Я испытывала сильный ужас и начинала очень громко кричать от страха. Потом выяснялось, что я, вроде бы, спала…

Со слов моей мамы: «Ночь. Я сплю и вдруг просыпаюсь от дикого крика из твоей комнаты. Бегу к тебе, включаю свет. У тебя закрыты глаза, но ты будто бы руками борешься с кем-то». Мама меня будит, все прекращается. Уже потом я снова засыпаю до утра.

На следующую ночь все повторяется, только душит меня уже кто-то другой, точно так же похожий на одного из близких мне людей. Снова меня будит мама и все заканчивается. Самое необычное — это то, что мне в такие моменты кажется, что я действительно не сплю и вижу все как наяву. Не знаю, что это, как объяснить.

У нас дома есть какие-то засушенные травы. Маме в свое время друг из Узбекистана привез. Он знал, что у нас в квартире периодически творится что-то не то, поэтому привез именно эти травы. Я, к сожалению, не знаю их названия… но они действительно помогают на продолжительный срок.

После подобных случаев мы с мамой начали окуривать квартиру травами, все прекратилось. Прошло, соответственно, около 2-3 месяцев, все спокойно.

Кто-то может подсказать, что это могло быть? Как себя от этого защитить? Буду благодарна каждому, кто выскажет свое мнение.

Автор: Мария.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:01
Вчера, 21:01 by Marion PhaunaПросмотров: 217Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Душители ночь мама

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Вчера, 22:26
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 522
Арчу он ей привез. В Средней Азии окуривают ею дома, когда что-то беспокоить начинает. Считается, что когда жгешь арчу, её дым очищает дом от злых духов и изгоняет всё плохое.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2780|-1)
Публикаций: 1 618
Комментариев: 10 618
Цитата: Бозкурт
Арчу он ей привез. В Средней Азии окуривают ею дома, когда что-то беспокоить начинает. Считается, что когда жгешь арчу, её дым очищает дом от злых духов и изгоняет всё плохое.

Как интересно.) А у нас что можно пожечь, полынь? smile +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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