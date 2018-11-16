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Истории из жизни

"Мне нужен Эндермен"

Мой бывший подарил мне кристалл, который ему больше не был нужен для фотографий. Может, слишком большой, тяжёлый, что-то ещё, а может, он просто решил мне сделать такой подарок, потому что я очень давно уже мечтала о кристалле, а у него их было великое множество.

И вот волшебный миг настал, и я стала счастливой обладательницей огромного кристалла. Круглого, прозрачного, белого. Правда, как с его помощью делать фотографии, Бруно мне так и не сказал: дескать, эта практика уже описана в той книге, он сам написал и мне подарил ещё до нашей встречи, а если я хочу, я могу попробовать научиться сама, как когда-то это сделал он сам.

Ну, что ж. Можно пока обойтись и без фотографии, но зато можно будет попробовать нечто другое: именно ту практику, о которой я читала в эзотерических книгах (к сожалению, названия я не помню, но автор был то ли Дьепак Шопра, то ли Даниэль Мёруа-Живодан).

Практика обещала быть предельно простой, как обещали авторы книги: надо просто вечером, например, сесть поудобнее, расслабиться, быть в полумраке, поднести кристалл к глазам и смотреть словно через него; вполне возможно, сразу не будет ничего. Но во время следующих "сеансов" можно будет увидеть, как прозрачный кристалл словно покрывается дымкой, а потом этот "астральный" дым рассеивается, и нашему взору предстают какие-то картины из... прошлого. Так вроде бы говорилось в книге; это могут быть мчащиеся на нас повозки древних римлян или что-то ещё другое.

Ну, ладно. Раз нельзя сразу научиться делать фотографии с кристаллом, попробуем что-то рассмотреть в нём. Может, хоть это получится; в любом случае, интересно. Ни о какой опасности мудрец, автор книги, не предупреждал; да и в случае чего, кристалл можно будет просто отложить в сторону, если не понравится "картинка" или просто элементарно надоест.

Наступил вечер; я уложила спать ребёнка, удобно уселась в постели, взяла кристалл в руку и поднесла к глазам. При этом продолжала смотреть словно сквозь него, как гласила "инструкция". Разумеется, ничего; минут 10 или 15 я для очистки совести или, скорее, для утоления любопытства предавалась этому более чем увлекательному занятию, пока мне просто не надоело. С мыслью, что с первого раза, наверное, даже у самого автора ничего не получилось, положила артефакт на тумбочку.

Надо заметить, что из нашей комнаты выход идёт прямо через зал; такие вот смежные и просто параллельные комнаты, в квартире, которую французы считают однокомнатной: типа, есть спальня, в которой мы с ребёнком и спали, и зала, которая комнатой не считается. Дверь в залу была открыта, и там в полумраке я отчётливо увидела высокую тёмную фигуру, которая пришла, судя по всему, из коридора, а потом продефилировала через весь зал, к двери на балкон. Без единого звука.

Обычно, когда кто-то идёт, слышны шаги, дыхание, шорох одежды, на худой конец... И вообще, у нас входная дверь была заперта! А когда я закрываю дверь на ночь, я всегда проверяю, чтобы ключ был "параллельно", чтобы никто при желании не смог вытолкнуть его вовнутрь и войти. Да и ключ не падал.

Так... про такое в книге не говорилось. Вообще. Даже не намекалось. И если я увидела этого "Эндермена" благодаря кристаллу, данный "магический атрибут" я уже положила на тумбочку, так что я видела незваного гостя не через него. Да и где этот "прекрасный незнакомец" сейчас? На балкон он не вышел точно; дверь не открывалась и не скрипела. Спрятался? Ну, учитывая его рост, ему там не спрятаться было нигде; вскочила с постели и пошла в зал.

Осмотрела всё, даже не включая свет; учитывая, что мы сейчас готовимся к переезду, причём уже основательно и давно, в оставшейся мебели мог бы спрятаться разве что младенец-акробат, не то, что такой более чем высокий дяденька. Да и выглядел он, как... будто был соткан из какого-то яркого чёрного света, который на фоне нормальной темноты обычной маленькой квартирки, находящейся в черте города виделся бы так же ясно, как, допустим, человек, одетый во всё чёрное ярким солнечным днём. Вы с таким ещё не встречались? До недавнего времени я такого не видела тоже. Да и в книге, которую я читала, никакого намёка на такой поворот событий тоже не было. Эх, спросить бы автора, но пока с ним свяжешься и пока (и если) он ответит... да к тому же, он совсем в другой стране.

Прошлась по всей квартире, включила свет, снова выключила, вернулась в комнату. Снова легла. Будить сынулю, "взрослого мужчину" одиннадцати лет отроду, не стала: в конце концов, он не охотник за привидениями или чем-то там ещё, и вряд ли может выступать в роли медиума, даже таковые способности у него и имелись бы. Спать не хотелось, и я продолжала всматриваться в полумрак зала пока ещё моей вроде как частной собственности. Да и как тут уснёшь, когда непонятно откуда взявшийся - или непонятно как увиденный гость там зачем-то шарится? А что, если он вообще там всегда был, просто я его увидела только сейчас? Да уж. Всё равно, радости как-то маловато.

В ожидании я села и продолжала смотреть на дверной косяк; мне казалось, что "Эндермен" всё равно, хоть по какой-то логике, должен будет пройти назад. Ну, была бы я им... нет, всё равно, не была бы, я бы вернулась обратно. Но вот куда?.. Блин. И про это в книге тоже не говорилось. Вот ведь зараза.

"Мне нужен Эндермен..." - вспомнила я слова песни, которую сынуля слушал несколько месяцев назад. Мне-то он (Эндермен) точно не был нужен; я вообще не собиралась его видеть или призывать, и "Эндерменом" этот пришелец точно не был. Я не особо знакома (можно сказать, вообще) с привычками и интересами всех этих существ из параллельного мира, но на мой личный взгляд обычного человека Эндермену или кому-то ещё уж точно нечего было бы делать в старой и ветхой полупустой комнате съёмной квартиры, причём находящейся далеко не в центре, а скорее уж "на выселках выселок".

Спустя некоторое время "Эндермен" вернулся. Прошёл куда-то по своим делам в обратном направлении. Меня это напрягло; была уже ночь, и вообще-то мне надо было бы тоже спать, но закрывать дверь, когда в зале кто-то тусил, причём без моего разрешения, мне не хотелось совершенно. Да и какие дела у него могли бы быть в моей квартире?! Я никого к себе не звала, просто в кристалл смотрела!..

Равно как и прятаться с головой под одеяло я не хотела и не собиралась; не думаю, чтобы я была такой уж храброй, просто не хотелось бы при случае получить сюрприз ещё лучше. Допустим, я вылезаю из-под одеяла, открываю глаза, а тут... он. Причём тогда уже неважно кто. Нет уж, спасибо. Пусть уж лучше "он", кем бы он ни был, появится, пока я "в светлом уме и твёрдой памяти", или как это правильно называется. Никогда ещё не задумывалась, как правильно говорится это выражение.

Наконец, я всё же заснула; проспала весь остаток ночи нормально, никакие кошмары мне не снились. И никакого шума, разумеется, не было; незваный или просто ранее не виденный "гостёчек" не шумел и ничего не сдвигал с места. Ну, или просто клал всё обратно, что, вообще-то, маловероятно. Скорее всего, никто просто ничего не касался. Брать-то у меня было уже нечего: что из нашей реальности, что из потусторонней.

Следующий день был самым обычным; но только вечером, сидя с ребёнком в зале, даже при нормальном освещении я увидела что-то вроде слегка придавленной снизу "сферы"; она на вид была словно соткана из жёлтого и коричневого тумана и просто заскользила по полу прочь от меня и исчезла. Нечто подобное я видела в тот же вечер ещё пару раз, а потом оно прекратилось.

В кристалл я больше не смотрела, хоть он и хранится у меня.

Кстати, зрение у меня очень хорошее, я даже не ношу очки. Так что на обман зрения списать все эти более чем явные "кадры" никак не удастся. И вообще, после всей этой истории мне, как ни странно, показалось удивительным не то, что все эти сущности, находящиеся так близко от нас, смогли явиться мне, а, наверное, то, насколько легко и быстро я смогла их увидеть.

И в кристалл я смотреть всё равно буду. Но только вместе с моим мужем. Одной почему-то не хочется. И дело вовсе не в том, что я смогу или не смогу увидеть всё это или что-то другое снова.

Остаётся только вопрос: что - или кто - всё это было и откуда и как появилось? Может, кто-то подобное уже где-то видел или слышал про такое же?

Благодарю всех читателей за внимание.

С уважением, искренне ваша, Веснянка.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:15
Вчера, 17:15 by ВеснянкаПросмотров: 723Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Страх кристалл муж сын силуэт автосркая история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 17:51
+2
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Комментариев: 283
Скорее всего, вы вместо прошлого увидели существо из низших миров или фантом какой- нибудь.Может оно и раньше по вашему дому ходило, а кристалл помог его увидеть.
Плюс.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:49
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На фоне происходящих непонятностей в моей жизни в данный момент, могу сказать, что всеже что-то живёт рядом с нами.
Плюс от меня
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:45
+3
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Нет, подобного видеть не приходилось и хорошо. Обратил внимание, что до появления кристалла ведь не было ничего, а тут после нескольких упражнений с ним, вдруг из коридора появился Некто тёмный и можно сказать, как на параде только тихо, прошёл через комнату на балкон!? fearful Спустя время, вернулся обратно. flushed Вывод напрашивается сам собой, выбросьте Вы этот кристалл подальше, раз в нём вся загадка. До него ведь не было таких фигур, устраивающих проход, как на подиуме.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:07
+2
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Репутация: (2188|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 487


Может действительно с кристаллом вместе кто-то к вам пришел, прицепом. Я не думаю, что от 15-минутного созерцания сквозь кристалл, открывается особое зрение. И потом, от подарков "бывших" хорошего не жди, я думаю)) Интересно, что скажут профи. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: LudaM
Вчера, 22:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 679
Не по теме, но все же. Сегодня с мужем были дома, легли в обед отдохнуть: поваляться, книжки почитать. Дети в школе. Слышу входная дверь хлопнула, наша. Детям еще рано. Лежу, ничего не говорю так как "глюки" меня уже давно посещают( кто-то ходит или окликает будто). Муж, скептик, атеист, на все есть ответ, поворачивается и говорит: "У нас по дому кто то ходит?" Спрашиваю, ты тоже слышал? Говорит - да, спрашиваю - что? Отвечает - дверь хлопнула.

Так же и у Вас, кто то ходит. Может и не в кристалле дело

А я часто вижу, как то краем зрения, кто-то проходит или пробежит, оборачиваюсь - никого. Тень мелькнет, или будто муж зовет, а он ни сном ни духом, как говориться. Один раз вечер, еще светло, я в зале - слышу муж зашел, прям его поступь, дыхание - оборачиваюсь сказать ему что-то, пустота. Он вообще в нашей комнате был
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#6 написал: просто Вася
Сегодня, 00:53
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Публикаций: 8
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Да, мне почему-то тоже кажется, что дело в этом кристалле. Ведь до него такого не происходило. Я видела, когда-то давным-давно, похожее. Только в моем случае он не двигался и видела я его боковым зрением.
Цитата: Tigger power
И потом, от подарков "бывших" хорошего не жди, я думаю

Ну зачем Вы так? Бывшие они разные бывают. Это смотря в каких отношениях они расстались.
Истории ставлю плюс.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#7 написал: Arhip
Сегодня, 01:25
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Публикаций: 47
Комментариев: 973
А что за кристалл такой? Какой-то особенный или просто ограненный кусок стекла? И что за фишка с этими фотографиями с кристаллом?
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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