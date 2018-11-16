"Мне нужен Эндермен"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:15

Веснянка Просмотров: 723 Комментарии: 7 +10 Вчера, 17:15 by

Мой бывший подарил мне кристалл, который ему больше не был нужен для фотографий. Может, слишком большой, тяжёлый, что-то ещё, а может, он просто решил мне сделать такой подарок, потому что я очень давно уже мечтала о кристалле, а у него их было великое множество.И вот волшебный миг настал, и я стала счастливой обладательницей огромного кристалла. Круглого, прозрачного, белого. Правда, как с его помощью делать фотографии, Бруно мне так и не сказал: дескать, эта практика уже описана в той книге, он сам написал и мне подарил ещё до нашей встречи, а если я хочу, я могу попробовать научиться сама, как когда-то это сделал он сам.Ну, что ж. Можно пока обойтись и без фотографии, но зато можно будет попробовать нечто другое: именно ту практику, о которой я читала в эзотерических книгах (к сожалению, названия я не помню, но автор был то ли Дьепак Шопра, то ли Даниэль Мёруа-Живодан).Практика обещала быть предельно простой, как обещали авторы книги: надо просто вечером, например, сесть поудобнее, расслабиться, быть в полумраке, поднести кристалл к глазам и смотреть словно через него; вполне возможно, сразу не будет ничего. Но во время следующих "сеансов" можно будет увидеть, как прозрачный кристалл словно покрывается дымкой, а потом этот "астральный" дым рассеивается, и нашему взору предстают какие-то картины из... прошлого. Так вроде бы говорилось в книге; это могут быть мчащиеся на нас повозки древних римлян или что-то ещё другое.Ну, ладно. Раз нельзя сразу научиться делать фотографии с кристаллом, попробуем что-то рассмотреть в нём. Может, хоть это получится; в любом случае, интересно. Ни о какой опасности мудрец, автор книги, не предупреждал; да и в случае чего, кристалл можно будет просто отложить в сторону, если не понравится "картинка" или просто элементарно надоест.Наступил вечер; я уложила спать ребёнка, удобно уселась в постели, взяла кристалл в руку и поднесла к глазам. При этом продолжала смотреть словно сквозь него, как гласила "инструкция". Разумеется, ничего; минут 10 или 15 я для очистки совести или, скорее, для утоления любопытства предавалась этому более чем увлекательному занятию, пока мне просто не надоело. С мыслью, что с первого раза, наверное, даже у самого автора ничего не получилось, положила артефакт на тумбочку.Надо заметить, что из нашей комнаты выход идёт прямо через зал; такие вот смежные и просто параллельные комнаты, в квартире, которую французы считают однокомнатной: типа, есть спальня, в которой мы с ребёнком и спали, и зала, которая комнатой не считается. Дверь в залу была открыта, и там в полумраке я отчётливо увидела высокую тёмную фигуру, которая пришла, судя по всему, из коридора, а потом продефилировала через весь зал, к двери на балкон. Без единого звука.Обычно, когда кто-то идёт, слышны шаги, дыхание, шорох одежды, на худой конец... И вообще, у нас входная дверь была заперта! А когда я закрываю дверь на ночь, я всегда проверяю, чтобы ключ был "параллельно", чтобы никто при желании не смог вытолкнуть его вовнутрь и войти. Да и ключ не падал.Так... про такое в книге не говорилось. Вообще. Даже не намекалось. И если я увидела этого "Эндермена" благодаря кристаллу, данный "магический атрибут" я уже положила на тумбочку, так что я видела незваного гостя не через него. Да и где этот "прекрасный незнакомец" сейчас? На балкон он не вышел точно; дверь не открывалась и не скрипела. Спрятался? Ну, учитывая его рост, ему там не спрятаться было нигде; вскочила с постели и пошла в зал.Осмотрела всё, даже не включая свет; учитывая, что мы сейчас готовимся к переезду, причём уже основательно и давно, в оставшейся мебели мог бы спрятаться разве что младенец-акробат, не то, что такой более чем высокий дяденька. Да и выглядел он, как... будто был соткан из какого-то яркого чёрного света, который на фоне нормальной темноты обычной маленькой квартирки, находящейся в черте города виделся бы так же ясно, как, допустим, человек, одетый во всё чёрное ярким солнечным днём. Вы с таким ещё не встречались? До недавнего времени я такого не видела тоже. Да и в книге, которую я читала, никакого намёка на такой поворот событий тоже не было. Эх, спросить бы автора, но пока с ним свяжешься и пока (и если) он ответит... да к тому же, он совсем в другой стране.Прошлась по всей квартире, включила свет, снова выключила, вернулась в комнату. Снова легла. Будить сынулю, "взрослого мужчину" одиннадцати лет отроду, не стала: в конце концов, он не охотник за привидениями или чем-то там ещё, и вряд ли может выступать в роли медиума, даже таковые способности у него и имелись бы. Спать не хотелось, и я продолжала всматриваться в полумрак зала пока ещё моей вроде как частной собственности. Да и как тут уснёшь, когда непонятно откуда взявшийся - или непонятно как увиденный гость там зачем-то шарится? А что, если он вообще там всегда был, просто я его увидела только сейчас? Да уж. Всё равно, радости как-то маловато.В ожидании я села и продолжала смотреть на дверной косяк; мне казалось, что "Эндермен" всё равно, хоть по какой-то логике, должен будет пройти назад. Ну, была бы я им... нет, всё равно, не была бы, я бы вернулась обратно. Но вот куда?.. Блин. И про это в книге тоже не говорилось. Вот ведь зараза."Мне нужен Эндермен..." - вспомнила я слова песни, которую сынуля слушал несколько месяцев назад. Мне-то он (Эндермен) точно не был нужен; я вообще не собиралась его видеть или призывать, и "Эндерменом" этот пришелец точно не был. Я не особо знакома (можно сказать, вообще) с привычками и интересами всех этих существ из параллельного мира, но на мой личный взгляд обычного человека Эндермену или кому-то ещё уж точно нечего было бы делать в старой и ветхой полупустой комнате съёмной квартиры, причём находящейся далеко не в центре, а скорее уж "на выселках выселок".Спустя некоторое время "Эндермен" вернулся. Прошёл куда-то по своим делам в обратном направлении. Меня это напрягло; была уже ночь, и вообще-то мне надо было бы тоже спать, но закрывать дверь, когда в зале кто-то тусил, причём без моего разрешения, мне не хотелось совершенно. Да и какие дела у него могли бы быть в моей квартире?! Я никого к себе не звала, просто в кристалл смотрела!..Равно как и прятаться с головой под одеяло я не хотела и не собиралась; не думаю, чтобы я была такой уж храброй, просто не хотелось бы при случае получить сюрприз ещё лучше. Допустим, я вылезаю из-под одеяла, открываю глаза, а тут... он. Причём тогда уже неважно кто. Нет уж, спасибо. Пусть уж лучше "он", кем бы он ни был, появится, пока я "в светлом уме и твёрдой памяти", или как это правильно называется. Никогда ещё не задумывалась, как правильно говорится это выражение.Наконец, я всё же заснула; проспала весь остаток ночи нормально, никакие кошмары мне не снились. И никакого шума, разумеется, не было; незваный или просто ранее не виденный "гостёчек" не шумел и ничего не сдвигал с места. Ну, или просто клал всё обратно, что, вообще-то, маловероятно. Скорее всего, никто просто ничего не касался. Брать-то у меня было уже нечего: что из нашей реальности, что из потусторонней.Следующий день был самым обычным; но только вечером, сидя с ребёнком в зале, даже при нормальном освещении я увидела что-то вроде слегка придавленной снизу "сферы"; она на вид была словно соткана из жёлтого и коричневого тумана и просто заскользила по полу прочь от меня и исчезла. Нечто подобное я видела в тот же вечер ещё пару раз, а потом оно прекратилось.В кристалл я больше не смотрела, хоть он и хранится у меня.Кстати, зрение у меня очень хорошее, я даже не ношу очки. Так что на обман зрения списать все эти более чем явные "кадры" никак не удастся. И вообще, после всей этой истории мне, как ни странно, показалось удивительным не то, что все эти сущности, находящиеся так близко от нас, смогли явиться мне, а, наверное, то, насколько легко и быстро я смогла их увидеть.И в кристалл я смотреть всё равно буду. Но только вместе с моим мужем. Одной почему-то не хочется. И дело вовсе не в том, что я смогу или не смогу увидеть всё это или что-то другое снова.Остаётся только вопрос: что - или кто - всё это было и откуда и как появилось? Может, кто-то подобное уже где-то видел или слышал про такое же?Благодарю всех читателей за внимание.С уважением, искренне ваша, Веснянка.

Ключевые слова: Страх кристалл муж сын силуэт автосркая история

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