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Истории из жизни

"Отойди, ты проклят"

Историю я услышала случайно, зайдя в гости к старым знакомым. Они себе полочку позвали работника сделать. На момент, когда я зашла, работа была окончена и вся троица пила чай. Мои друзья, муж с женой, и приглашённый работник.

Отвлекусь и скажу о работнике "пару ласковых." Про работу его, в плане разобрать-собрать, открутить-прикрутить, ничего плохого - дело своё знает, многие его зовут, а вот чаёвничать с ним удовольствие сомнительное. Есть у меня крылатое выражение, исключительно из жизненного опыта: "Если женщина болтливая, то болтает не мало, если мужик болтлив - сотню баб за пояс заткнёт", - то же и про сплетни...

Вот это всё о Мише, он ещё во всех областях крупнейший специалист, может вам навязать бесплатный совет, будь вы хоть химик, хоть физик, хоть моряк, а ещё успевает ставить медицинские диагнозы: от флебита до гастрита, он и рак на глаз определит, за ним не заржавеет. Может и накаркать, был со мной случай, но не этим я хотела поделиться.

Вот он и рассказывал историю, что видел настоящего чёрного мага, когда где-то в Африке работал. В разрез с общепринятым мнением, там не мало стран, где люди хорошо живут, неплохо зарабатывают, и ещё там не мало белых, считающих себя чистокровными африканцами. Работал он на семью белых, у них на вилле в англоязычной стране (не знаю, в какой именно).

Познакомился с местными, завёл друзей, и все они ездили к колдуну, хоть раз в жизни, но каждый был. Мишу заело любопытство, и как-то раз он тоже поехал. Как он говорил, он там не то что земляков не встречал, он там не встречал русских вообще. Захотел просто с духом поговорить. Не в курсе, что он там себе думал, но поехал.

Жил маг недалеко от города, надпись так и гласила: "Салон чёрной магии" на английском языке, народу толпилось много, каких-то деталей рассказчик не описывал, кроме старого чернокожего мага, сидящего за доской для спиритических сеансов. Когда до друзей Михаила дошла очередь, они стали вежливо пропускать его вперёд, но маг так быстро затараторил на английском с ярко выраженным местным диалектом, что потребовался переводчик. Почти сразу ему озвучили, мол, отойди, ты проклят.

Миша поинтересовался, будет ли дух с ним вообще говорить. Ему ответили, что "уже говорит (цитирую дословно авт.), но находиться рядом с проклятым, по мнению этого единичного духа, крайне неприятно". Дальше тот задал вопросы для проверки, жива ли его мать.

- Нет, - верно.
- Отец?
- Да, но отца тот никогда не видел, ушёл ещё до твоего рождения, - тоже верно.
- Брат?
- Братьев у тебя нет, - правильно.
- Тёти, дяди, дедушки, бабушки, двоюродные и троюродные родственники? - всех перечислил, всё проверил, всё верно.

Дошла очередь до родной сестры...

- В принципе, так себе родственничек, странно, что вспомнил (автор).

- Сестра твоя скончалась при родах, и она, и младенец - оба мертвы, перед смертью она тебя прокляла.

- Но вы не видели, как быстро перемещалась стрелочка по буквам! Вот такое точно не подделать, колдун этот её даже не трогал! Удивительное зрелище, невообразимое, вы не видели, я видел. Вот если бы вы увидели.

Я прервала от рассказ об удивительных передвижениях, задав вопрос о сестре, но не была услышана. Моим друзьям тоже не без интересно было узнать, что там с сестрой. Мы долго слушали подробности о родственниках, седьмая вода на киселе, а тут родная сестра, хозяин дома даже повторил мой вопрос, а его жена вспомнила, что я - автор, собирающий мистические истории, мол, по делу человек спрашивает.

Думаю, историю Миши о том, кто такие авторы, какие деньжища они загребают, и что никакой я не автор, пересказывать не стоит, супруги встали на мою защиту, мол, интернет - есть интернет, и Миша, тряся головой, наскоро накинул куртку, схватил инструменты. Вопросы, посыпавшиеся с трёх сторон, повисли в воздухе, хотя на один, от хозяина квартиры, он всё же кратко ответил. Когда его спросили, тот долго-долго и сосредоточенно искал деньги в сумке, и Миша сломался:
- Что сказал? Ничего не сказал. "Живи, - говорит, - проклятым, я таких ведьм знаю, час - и ты не жилец, через час замертво упадёшь, но никто твоё проклятие не снимет, ни одна не возьмётся, а жить ты будешь", - схватил деньги - и был таков.

Добавлю, что Мише точно за шестьдесят.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:00
Вчера, 17:00 by Серебряная пуляПросмотров: 937Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: работник Африка колдун дух вопросы супруги проклятие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Вчера, 17:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 555
Проклятие на болтливость было, что ли? Других предположений нет.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:14
+6
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Публикаций: 77
Комментариев: 4 969
Из-за своебразной манеры изложения автора я не всё поняла. Несмотря на отказ духа, колдун отвечал Мише?
И что таки про сестру?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 18:01
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2651|-1)
Публикаций: 96
Комментариев: 5 937
Цитата: зелёное яблочко
Из-за своебразной манеры изложения автора я не всё поняла. Несмотря на отказ духа, колдун отвечал Мише?
И что таки про сестру?

Отвечал дух, но просил встать подальше, не приятно само присутствие проклятого.
Сразу понял, что лишнего взболтнул. Какая-то правда тяжесть в его присутствии.
Своих выводов у меня нет. Хотя у него не обычная манера болтать, а крайняя форма заводить "друзей." При том, что он хороший работник, его не зовут дважды. Друзей-нет, семьи тоже, я думала мне одной не приятно с ним рядом находиться.
Не смотря на ошибочные диагнозы, любая ерунда беспокоит долго. Я в антикварном подрабатываю. Он ещё день там работал, день без спросу прицениваться помогал, и не купившие не довольны, и хозяин не в восторге. Люди возращались узнав о тонкостях, которые практически не подделать, и уж точно не за эту цену, но вещь продана, и так скидка была.
Долго мы от негатива избавлялись:"Это ваш работник, был,"- а у нас старики хозяева, да кто вообще знает, как ему рот заткнуть.

А про сестру промолчал.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: conjure one
Вчера, 18:02
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6364|0)
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Комментариев: 2 611
История с сестрой точно покрыта мраком. Даже боюсь предположить, что там у них произошло. Ну а маг всего лишь проводник между миром духов и нашим. Хотя подобные спиритические сеансы определенно замешаны на чертовщине. Да маг это и не скрывает. Странно только, что темному духу проклятый не по душе. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:20
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 10
Комментариев: 655
Тут самое главное напугать и бабла взять побольше:-) Ну а вообще, думается, что Барон Мюнхаузен не тот персонаж, которому стоит верить, так, что все у него нормально. Беда в том, что болтунам и врунам, не верят, когда реально беда приходит.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:11
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2756|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 510
Это верно, таких как Миша не переболтать, не переубедить, во всём они правы, всё знают. Задень за живое, как воды в рот наберут и в сторону, что и было.) Но сказочник ещё тот.)))

- Что сказал? Ничего не сказал. "Живи, - говорит, - проклятым, я таких ведьм знаю, час - и ты не жилец, через час замертво упадёшь, но никто твоё проклятие не снимет, ни одна не возьмётся, а жить ты будешь", - схватил деньги - и был таков. - smeh
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#7 написал: marzzz
Вчера, 22:17
+3
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Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 624
Я не понимаю, на кой черт идти к колдуну, чтобы услышать то, что и так мне известно, про то, что было??? Мама умерла? Да умерла! Это констатация факта, типа, вот я какой крутой колдун, все знаю? И что от этого? Горячо? Холодно? Даже если сестра умерла при родах. Колдун щелнет пальцами и сестра воскреснет? Нет! А на фига эта пустая информация мне в жизни нужна? Сама суть проблемы: человек проклят! А решение этой проблемы где? В том, что ни одна ведьма не возьмётся разрулить ситуевину? Живи мужик так, как есть, шизей по-тихоньку, тока близко не подходи. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#8 написал: LudaM
Вчера, 22:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 676
Цитата: conjure one
История с сестрой точно покрыта мраком. Даже боюсь предположить, что там у них произошло.


Угу, не зря же прокляла
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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