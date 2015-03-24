"Отойди, ты проклят"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:00

Серебряная пуля Просмотров: 937 Комментарии: 8 +9 Вчера, 17:00 by

Историю я услышала случайно, зайдя в гости к старым знакомым. Они себе полочку позвали работника сделать. На момент, когда я зашла, работа была окончена и вся троица пила чай. Мои друзья, муж с женой, и приглашённый работник.Отвлекусь и скажу о работнике "пару ласковых." Про работу его, в плане разобрать-собрать, открутить-прикрутить, ничего плохого - дело своё знает, многие его зовут, а вот чаёвничать с ним удовольствие сомнительное. Есть у меня крылатое выражение, исключительно из жизненного опыта: "Если женщина болтливая, то болтает не мало, если мужик болтлив - сотню баб за пояс заткнёт", - то же и про сплетни...Вот это всё о Мише, он ещё во всех областях крупнейший специалист, может вам навязать бесплатный совет, будь вы хоть химик, хоть физик, хоть моряк, а ещё успевает ставить медицинские диагнозы: от флебита до гастрита, он и рак на глаз определит, за ним не заржавеет. Может и накаркать, был со мной случай, но не этим я хотела поделиться.Вот он и рассказывал историю, что видел настоящего чёрного мага, когда где-то в Африке работал. В разрез с общепринятым мнением, там не мало стран, где люди хорошо живут, неплохо зарабатывают, и ещё там не мало белых, считающих себя чистокровными африканцами. Работал он на семью белых, у них на вилле в англоязычной стране (не знаю, в какой именно).Познакомился с местными, завёл друзей, и все они ездили к колдуну, хоть раз в жизни, но каждый был. Мишу заело любопытство, и как-то раз он тоже поехал. Как он говорил, он там не то что земляков не встречал, он там не встречал русских вообще. Захотел просто с духом поговорить. Не в курсе, что он там себе думал, но поехал.Жил маг недалеко от города, надпись так и гласила: "Салон чёрной магии" на английском языке, народу толпилось много, каких-то деталей рассказчик не описывал, кроме старого чернокожего мага, сидящего за доской для спиритических сеансов. Когда до друзей Михаила дошла очередь, они стали вежливо пропускать его вперёд, но маг так быстро затараторил на английском с ярко выраженным местным диалектом, что потребовался переводчик. Почти сразу ему озвучили, мол, отойди, ты проклят.Миша поинтересовался, будет ли дух с ним вообще говорить. Ему ответили, что "уже говорит (цитирую дословно авт.), но находиться рядом с проклятым, по мнению этого единичного духа, крайне неприятно". Дальше тот задал вопросы для проверки, жива ли его мать.- Нет, - верно.- Отец?- Да, но отца тот никогда не видел, ушёл ещё до твоего рождения, - тоже верно.- Брат?- Братьев у тебя нет, - правильно.- Тёти, дяди, дедушки, бабушки, двоюродные и троюродные родственники? - всех перечислил, всё проверил, всё верно.Дошла очередь до родной сестры...- В принципе, так себе родственничек, странно, что вспомнил (автор).- Сестра твоя скончалась при родах, и она, и младенец - оба мертвы, перед смертью она тебя прокляла.- Но вы не видели, как быстро перемещалась стрелочка по буквам! Вот такое точно не подделать, колдун этот её даже не трогал! Удивительное зрелище, невообразимое, вы не видели, я видел. Вот если бы вы увидели.Я прервала от рассказ об удивительных передвижениях, задав вопрос о сестре, но не была услышана. Моим друзьям тоже не без интересно было узнать, что там с сестрой. Мы долго слушали подробности о родственниках, седьмая вода на киселе, а тут родная сестра, хозяин дома даже повторил мой вопрос, а его жена вспомнила, что я - автор, собирающий мистические истории, мол, по делу человек спрашивает.Думаю, историю Миши о том, кто такие авторы, какие деньжища они загребают, и что никакой я не автор, пересказывать не стоит, супруги встали на мою защиту, мол, интернет - есть интернет, и Миша, тряся головой, наскоро накинул куртку, схватил инструменты. Вопросы, посыпавшиеся с трёх сторон, повисли в воздухе, хотя на один, от хозяина квартиры, он всё же кратко ответил. Когда его спросили, тот долго-долго и сосредоточенно искал деньги в сумке, и Миша сломался:- Что сказал? Ничего не сказал. "Живи, - говорит, - проклятым, я таких ведьм знаю, час - и ты не жилец, через час замертво упадёшь, но никто твоё проклятие не снимет, ни одна не возьмётся, а жить ты будешь", - схватил деньги - и был таков.Добавлю, что Мише точно за шестьдесят.

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