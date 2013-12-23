Грибной человек

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:06

V.V.Pukin Просмотров: 1 608 Комментарии: 16 +26 19-04-2019, 21:06 by

Несколько лет назад в одном из охотничьих хозяйств Пермского края я услышал необычную байку. Про странного грибника. Под впечатлением от услышанного даже написал по этому поводу небольшую поэму «Заблудившийся грибник». Шуточную. Немного изменив суть истории. Не верилось мне тогда в её правдивость. Мало ли что народ придумает…Хотя охотовед, который поведал про странный случай, совсем не был похож на юмориста. На полном серьёзе рассказывал, что второй год в здешних лесах грибники и охотники встречают очень странного персонажа. Это, мол, пожилой мужчина. Очень худой. В старомодных круглых очках и в необычном для леса прикиде – строгом чёрном костюме, белой рубашке, галстуке и лаковых туфлях. На согнутом локте этот чудик держит прохудившуюся плетёную корзину. Если его окликают, молчит в ответ. Когда пытаются к нему приблизиться, ступает за ближайшее дерево и словно исчезает. Люди подойдут, а за деревом никого.Но самое странное в старичке не это. Там, где интеллигентный дедок-очкарик появлялся, встретивший его ошарашенный путник находил множество грибов. И семейки белых, и стройные ряды подосиновиков-красноголовиков, словно солдатики на параде, и целые залежи ароматных ельничных... Причём, все, как на подбор, крепкие, без червей.Местное население из небольшой деревеньки, где жил охотовед, прозвали призрачного старичка «грибной человек». Несмотря на мирный до сей поры нрав дедули, его побаивались. Глубоко в лес поодиночке старались не заходить.Одну бабу он недавно до смерти перепугал. Была она, правда, в лесу с мужем. Но, собирая грибки, увлеклась и отдалилась от него на приличное расстояние.А немного погодя супруг услышал пронзительный бабий визг. Тут же бросился на помощь к не перестающей голосить жене. Она тем временем, не чуя ног, уже сама неслась ему навстречу. Увидев мужа, понемногу успокоилась и, заикаясь от пережитого стресса, рассказала следующее…В поисках грибов забрела в низкорослый ельник, довольно густой. Обычно в таких местах прячутся мохнатые жёлтые крепыши-ельничные. Но, как назло, ни один не попадался. Устав продираться сквозь колючие ветки и паутину, женщина стала выбираться на чистое место. Только вдруг остановилась. Никаких звуков она не слышала, просто интуитивно что-то почувствовала. Резко обернулась назад… и не смогла удержаться от крика ужаса.В трёх шагах неподвижно стоял худой старик в чёрном костюме. Белая рубашка под широким галстуком казалась отсыревшей. Лицо нездорового цвета. Щёки впалые, острые скулы обтянуты морщинистой кожей с небольшой щетиной. На носу поблескивали очочки в металлической оправе и круглыми окулярами. Глаза за стёклами линз были закрыты…Увиденное привело бабу в такой неописуемый ужас, что она, не разбирая дороги и голося на весь лес, ринулась прочь.Кое-как успокоив жену, мужик пошёл к ельнику проверить страшное место. Через несколько минут из зарослей донёсся его призывный радостный клич. Когда, ещё не отошедшая от испуга, женщина с опаской приблизилась к подзывавшему мужу, увидела, что он ползает на четвереньках по небольшой полянке и азартно срезает один за другим отборные грибки-ельничные…Сам охотовед тоже один раз столкнулся со странным дедом. Дело было в конце сентября. Тогда резко похолодало. Даже выпал снег. Он с двумя своими собачками обходил угодье и неожиданно вдалеке заметил неподвижную человеческую фигуру. Расстояние до стоявшего не очень велико, так что смог его хорошо рассмотреть. Чёрный костюм с галстуком, корзина в руке. Местность вокруг довольно открытая, собаки тоже увидели незнакомца и с громким лаем бросились к нему. Это было странно, обычно они так на людей не реагировали, даже посторонних.Но не добежав десятка метров до одиноко стоящей фигуры, псины вдруг прекратили лай. Развернувшись, как по команде, опрометью примчались обратно. Загривки у обеих стояли дыбом, хвосты поджаты. И это у опытных лаек-медвежатниц, побывавших во всяких переделках! Испуганные морды то и дело поворачивались назад, туда, где только что виднелся человеческий силуэт. Всего пару секунд назад. Теперь там никого не было. Охотовед сам не заметил, куда исчез странный человек.Решив во всём досконально разобраться, отправился прямо на то место, где только что виднелась фигура. Свистнул собак. Те топтались на месте, встревоженно тявкали, но следом не шли.Дойдя до заметённой проплешины, на которой пять минут назад стоял незнакомец с корзиной, мужик принялся внимательно осматривать припорошённую снегом ещё зелёную траву. Никаких следов! Будто загадочный гость передвигался по воздуху. Озадаченный охотовед собрался уже возвращаться, как вдруг почувствовал, что под ногой хрустнуло. Разгрёб снег и с изумлением увидел дружную семейку грибов-боровиков, вылезших напоследок на свет божий. Надо же такое! Почти зима. Снежок лежит, а тут белые грибы! Да какие! Один к одному!Конечно, срезал аккуратно всё грибное семейство и забрал с собой. Хоть и чуток подмороженные, но на жарёху сгодятся…Вот такую историю рассказал тогда наш знакомый охотовед. Добавил ещё, что зимой «грибного человека» никто не видел. Появлялся старичок только летом. И ещё. На второй год, с тех пор, как его стали замечать, он здорово сдал. Совсем исхудал и пообносился. Близко уже не показывался. Издалека маячил со своей обветшалой корзинкой. Но грибные места указывал всё так же без промаха…Буквально на днях я встретился с товарищем, который недавно вернулся из тех мест. Несколько лет назад мы вместе были слушателями необычного рассказа пермского охотоведа. Нынче товарищ отдыхал у него же. Так вот, возвратившись из этого охотхозяйства, сразу поспешил поделиться со мной поразительной новостью. Оказывается, у истории случилось продолжение. Тем же летом, несколько лет назад....Как-то в конце августа охотовед передвигался на своём служебном УАЗике по лесной дороге. Вдруг впереди на развилке увидел старичка в костюме. Стараясь не отрывать взгляда от неподвижной фигуры, порулил в его сторону. Но разве на лесных колдобинах углядишь… Дорога ныряет вверх-вниз, да по ямам с торчащими из луж корнями. Когда проморгался после очередного ухаба, увидел, что стариковская фигурка переместилась с развилки на неезженное ответвление, покрытое густой травой и молодыми кустами. Когда-то тут лесовозы проторили путь, да за несколько лет две глубокие колеи заросли ромашками и шиповником.Но УАЗ – машина военная, бездорожья не боится, и охотовед повернул следом за маячившей впереди из травы фигурой. Хотя до того планировал на развилке уйти в другую сторону. Очень хотелось разгадать уже загадку этого странного явления.Так пришлось, чуть не переворачиваясь временами на уклонах, проехать несколько километров. Но догнать всё удаляющегося шустрого старичка никак не удавалось. Выбираясь на пригорок из сотой по счёту ямины, рулевой обнаруживал, что расстояние до дедка ничуть не сократилось. Каким образом он перемещается в пространстве - было совершенно непонятно. Старик всё время стоял неподвижно вдалеке, лицом к ревущему от напруги УАЗику.А после одного крутого поворота и вовсе исчез. Раздосадованный охотовед чертыхнулся и решил прекратить бессмысленную погоню за призраком. Столько времени зря потеряно! А ещё обратно возвращаться по этим буеракам…Прежде чем разворачиваться, достал сигарету, перекурить и успокоиться. Тут видит – из леса выбегает молодой мужчина и, что-то выкрикивая, направляется к нему. Когда подбежал, всё стало ясно.Приехали, оказывается, с семьёй по грибы на машине, а она застряла в лесной грязи. На счастье, услыхал издалека шум мотора УАЗика и вот, слава Богу, успел добежать!..- Поможешь дёрнуть тросиком, дружище?.. А то я здесь с женой и маленькой дочурой. Сам понимаешь, толкачи из них никакие…- Конечно, о чём речь. Сейчас докурю только…Через пять минут сели в УАЗик и поехали выручать завязшую «Ниву».Возле неё на травке сидела молодая женщина, а рядом весело прыгала девчушка лет пяти, ничуть не тяготясь бедственным положением, в котором негаданно оказалась семья. Увидев приближающуюся подмогу, радостно поскакала навстречу. Пока её папаша с охотоведом настраивали буксир, похвасталась незнакомому дяденьке, разводя руками над головой:- А мы во сколько грибов насобирали!- Да ты что?!.. А ну, покажите-ка!..- Папка, папка, покажи грибочки!..Отец, прицепив трос и улыбаясь, с гордостью открыл багажник «Нивы». Там стояло несколько полных вёдер и целлофановых пакетов, битком набитых молодыми крепкими опятами.«Ну, вы даёте! искренне удивился охотовед. – Вроде не сезон ещё для опят… И как вам такое богатство удалось сыскать?»В ответ девчуля радостно затараторила:- А это мой дедушка Ваня мне показал! Я маме говорила, что он нас ждёт, а она ещё ехать не хотела!..После того, как завязшую машину с немалым трудом вытащили на ровное место, молодые супруги предложили своему спасителю перекусить на дорожку. Намаявшись за день, он с охотой согласился. Пока ели, отец девочки рассказал занимательную историю:- Наша дочка Лада очень привязалась к деду. Дед Ваня – мой тесть, в единственной внучке души не чаял. До её рождения был работающим пенсионером. Но как только Лада родилась, бросил работу, чтобы больше времени проводить с ней. Нянчился не меньше родной мамы. И на коляске возил гулять, и с ложечки кормил, и памперсы менял. А перед сном, днём ли, вечером, всегда что-нибудь ей рассказывал. Даже когда ещё лялькой была и слов не понимала. В основном про природу, лес, зверушек с птичками. Он же заядлый натуралист и грибник. Даже в газету периодически что-нибудь из своих рассказов про природу отправлял. Печатали иногда.А в прошлом году дед Ваня заболел. Как слёг в апреле, так и не вставал месяц. Внучка не на шаг от него не отходила. Всё тормошила и звала дедушку погулять. Но ему и садиться-то было тяжело. Единственное, что мог – это рассказывать девочке свои лесные истории. Одну интереснее другой. Та, сидя у деда в ногах и раскрыв рот, завороженно слушала. Всё уже понимала, три с половиной годика как-никак.На вопросы внучки «Деда, а когда ты меня в лес возьмёшь?» с улыбкой отвечал: «Скоро, Ладушка. Вот лето наступит, я выздоровлю, и мы пойдём с тобой за грибами. Я тебе такие места покажу, закачаешься!..»К несчастью, деда Ваня так и не оправился от болезни. В конце мая умер. Перед самой смертью попросил, чтобы в могилу положили его старую плетёную корзину, с которой он прошагал не одну сотню километров по пермским лесам. Просьбу его выполнили. Когда гроб опустили в землю, на крышку аккуратно поставили видавшую виды корзину. Потом только закопали. Ведь воля умирающего – закон…Чтобы не расстраивать ребёнка, маленькой Ладе сказали, что дедушка уехал далеко в лес. Но потом вернётся. Только не скоро.Малышка ничего не понимала и, размазывая слёзы по щекам, спрашивала родителей:- А почему он меня с собой не взял?.. Он же обещал!..- Потому что ты ещё маленькая. Вот на следующий год подрастёшь и пойдёте с ним в лес, когда он вернётся.Так заговаривали дитё, надеясь, что со временем всё успокоится-позабудется. И Лада постепенно смирилась с отсутствием любимого дедушки. Всё реже плакала, вспоминая, что он не взял её с собой в лес за грибами.А сегодня, спустя почти полтора года со дня смерти деда, она рано утром вбежала к нам в спальню и с порога давай звонить:- Мама, папа, поехали в лес! Первые опята пошли!..Мы удивились - откуда она слова-то такие знает? Спрашиваем:- Доча, кто тебе такое сказал?Лада в ответ радостно кричит:- Деда Ваня! Он мне сказал, чтобы я поднимала вас с мамой и вела в лес за грибами! Скорее!..Мы сперва посмеялись, но видим, дочка не отстаёт, и вовсю собирается. Ну, что ж у обоих как раз выходной. Позавтракали, скидали в машину всё необходимое, сели-поехали. В эти места мы раньше часто с дедом выбирались. И всегда с грибами возвращались.А тут ходим-ходим час, два – нет ничего! Одни квёлые сыроежки, да червивые подберёзовики. Несколько мест поменяли, переезжая всё дальше. Потом и вовсе завязли. Пока вдвоём с женой пытались вытащить машину из грязи, про Ладу позабыли. А она в лес ушла. Когда хватились, было уже поздно. Перепугались, конечно, до ужаса. Кинулись на поиски в лесную чащу. Но искали недолго, слава Богу!Слышим, заливается откуда-то звонким смехом. А потом и вовсе нам навстречу радостная бежит, держа в ручонках два чистейших белых гриба!- Смотрите, что мы с дедой Ваней нашли! Пошли скорее! Там столько грибочков!..И тянет за собой в лес. Метров через сто вывела нас на небольшую опушку с поваленной старой берёзой. А берёза та сплошь облеплена молодыми опятами. Такого количества в одном месте мы ещё ни разу не видели! Весь урожай, что в багажнике, насобирали в одном месте. Опята, сами видели, все отборные – кровь с молоком! Целый час, наверное, с ними возились. И белых несколько штук нашли тоже.Ладушка только расстраивается, что деда Ваня нас не дождался. Пока мы срезали опята, всё его аукала. Опять напридумывала себе что-то… Ладно, с возрастом это пройдёт.Услышав рассказ, ошеломлённый охотовед открыл было рот, чтобы выложить молодым супругам свою историю про «грибного человека», но… передумал.Всё равно ведь не поверят городские в деревенские байки…19.04.2019

Ключевые слова: По грибы старик дед лес покойник призрак опята боровик авторская история

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