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Истории из жизни

Вещий паучок

Как уже писалось ранее, я - молодой арахнолог из АГУ. Для хорошего и удобного изучения материала его нужно всегда иметь при себе, поэтому я собрался с мыслями и прикупил себе паучка. А потом ещё одного. И ещё. Так я и купил этого Коста-Риканского красавца вида Brachypelma Albopilosum. Паучка брал уже в адульте внушительного размера, почти 16 см в размахе лап. Красавец занял свое место в террариуме и начал свою интересную, полную мистики и загадочности историю.

Началось все через неделю после покупки. Я закинул ему зофобаса, но есть он его не стал. Начал вообще странно вести себя: катал беднягу лапами по террариуму, а потом закинул в поилку. Наблюдая за ним, я решил налить себе чаю. Вскипятил чайник и, вспомнив беднягу зофобаса в поилке, заглянул внутрь чайника. Там плавали три варёных таракана. После этого случая я понял, что паучок мне попался не абы какой...

Следующее произошло не очень давно (около 3 недель назад). Паучок у меня полинял. Но полинял плохо, так называемая влажная линька, когда выделяется слишком много гемолимфы под старый панцирь, и это вызывает искривления конечностей паука. Но у него все прошло неожиданно хорошо: искривился только последний членик четвертой лапки с левой стороны. А знаете, что самое интересное? Самое интересное в том, что на следующий день после его линьки я поскользнулся на гололеде и сломал себе палец. Угадаете, какой перелом? Да, все верно, я сломал первую фалангу четвертого (безымянного) пальца на левой руке.

Вот ещё история. Началось всё с того, что паук у меня сбежал. Я соседям об этом не рассказывал, естественно, чтобы панику предотвратить, но долго так продолжаться не могло. Один из соседей увидел малыша под шкафом, и началась охота. Как мы ни пытались его достать, он не вылазил. Даже с места не двигался. Собрав волю в кулак, я решил пойти на крайние меры и просто схватил его в руку, рискуя быть укушенным. Но обошлось. Паук был посажен в изолятор, террариум, то есть. А под шкафом, ровно в том же месте, было найдено крепление, которое держало хлипкую проводку и из-за отсутствия которого могло случиться замыкание с последующим пожаром.

Ну и под конец перескажу историю с полочкой. Лежу на кровати, разговариваю с родственниками по телефону, как вдруг слышу, как паук начинает долбить лапами по стенке террариума. Это не сильно меня удивило: паук у меня самец, они стуком самок приманивают. Но вдруг начинаю понимать, что стук слишком сильный и частый. Встаю, подхожу к террариуму, паук там носится, как угорелый, что для его вида так же неестественно, как если бы человек по потолку пошел. Присматриваюсь к нему, как вдруг полка, прикрученная аккурат над кроватью срывается с крепления и падает прямо в то место, где минутой раньше у меня голова лежала. Вот так меня вещий паук от смерти спас. А их все боятся.

Такой вот у меня интересный питомец. Всем арахнофобам скажу такую вещь: не так страшен чёрт, как его малюют. Большинство пауков также не хотят вас кусать, и обычно, если и делают это, то в крайнем случае и "насухую", без яда. Признаюсь, пока не купил второго паука, тоже страдал крайней формой арахнофобии, но теперь люблю и уважаю их.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17 by 3klim3Просмотров: 53Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Паук спаситель странность палец предсказание авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 14:18
+2
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Дааа, интересно) Как говорится,
первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:38
0
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За необычайные способности паучка красавца, вида Brachypelma Albopilosum.) +++

Цитата: YuliaS
Дааа, интересно) Как говорится,
первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.

Думаю, стоит такого завести.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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