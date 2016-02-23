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Истории из жизни

Силуэт у берега

Эта история может оказаться выдумкой, но я заявляю, что она правдивая.

Случилась она 2-3 года назад. Я захотел сделать себе лук и стрелы полностью по башкирским традициям. Мне нужно было поехать к своим бабушке и дедушке, так как нужна была баранья кишка для тетивы, березовые прутья для основы и так далее. У них всего этого было. Я читал, что башкирские луки могли стрелять до 200 метров, поэтому стало интересно.

К счастью, меня дедушка позвал к себе присмотреть за баранами и курами, чтобы они смогли поехать к своим родственникам с ночёвкой.
Они уехали к родственникам, а я остался один.
Я решил пойти на рыбалку и одновременно найти прутья для лука и стрел. Прутья я подобрал и начал искать место для рыбалки.
Нашел место, в котором еще не ловил рыб, я прицепил к крючку червяка, закинул его в реку. Достал нож, взял самые большие прутья и начал из них делать лук.

Когда заметил, что рыба клюёт, я сразу вытащил её, потом снова закинул крючок в реку и заметил, что на другом берегу ходил какой-то человек. Я подумал, что это еще один рыбак ищет место для рыбалки. Но он просто ходил туда-сюда. Я посмотрел на него внимательно и заметил, что он был полностью черным. Удочки я нигде не видел, и его лица не было видно, словно он тень. Я подумал, что он когда-нибудь уйдёт, но нет, человек ходил кругами.
Мне стало немного жутковато, но я скрывал свой страх, а потом настал вечер, пора было идти в сарай - дать сено баранам.
Я собрал все вещи и пошел домой. По дороге я немного присматривал за человеком, но он так и ходил кругами.

Я дошел до двора, пошел в сарай, дал сено баранам. Потом сел на крыльцо и начал мастерить лук, а когда закончил, то было уже темно. Я зашел в дом, чтобы попить чай и посмотреть телевизор, потом пошел спать. Ночь была тихой и спокойной, поэтому сразу уснул.

На следующий день я решил делать стрелы. Сначала напоил овец и кур, потом вспомнил о том, что было вчера у другого берега, и решил туда пойти и посмотреть еще раз.
На всякий случай я взял палку и пошел туда.
Когда я дошел до того места, мне стало жутко: этот человек всё ещё тут ходит! Поэтому я быстро побежал в дом, бежал без оглядки.

Пришел в дом, успокоился, потом накормил животных. Опять сел у крыльца, взял веревку, прутья, нож, перья и острые камни для стрел.
Я изготовил шесть стрел вроде, к тому времени было уже темно. Потом я услышал, что собака лает. Я подумал, что кто-то идет сюда и решил посмотреть, кто это. Потом заметил, что сюда идет какой-то человек: это был тот самый человек, которого я встретил у другого берега.
Я сразу же взял стрелы, забежал домой и заперся. Потом я услышал, что кто-то стучит в дверь. Я посмотрел в окно и заметил, что это был какой-то силуэт, я не видел его лица и цвет одежды, может быть, из-за того, что было темно. Я подумал, что он потом уйдет, и ждал этого, но он стучался, и каждый стук был сильнее. У меня был выбор: открыть дверь или ждать, когда он уйдёт.
Я подготовил на всякий случай и зарядил лук, а потом спросил: "Кто там?".
Но в ответ был лишь стук.

Потом я осмелился и резко открыл дверь ногой, огляделся вокруг - никого нет. Даже под дверью смотрел, весь двор, но никого не было, за исключением собаки, которая успокаивалась.
Я зашёл в сарай - на всякий случай. Но и там никого не было.
Я зашел домой, закрыл дверь и всю ночь не смог уснуть, хотя ночью ничего не было такого странного, просто было страшно.

На следующий день вернулись бабушка с дедушкой, я решил не рассказывать им эту историю по двум причинам: во-первых, они плохо знают русский и говорят на башкирском, а я наоборот - знаю хорошо русский и плохо башкирский; во-вторых, они бы мне не поверили.
Я попросил их меня отвезти домой, так как пешком идти пять километров долго и страшно.

После этого случая я не то что перестал рыбачить в том месте, я вообще бросил рыбалку.
Я сейчас вспоминаю историю и не могу понять: что это было? Какое-то привидение? Дух? Ненормальный рыбак? Или это вообще мне показалось?
Извиняюсь, если слишком много поставил местоимения "я".

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:00 by ЗаманчукПросмотров: 607Комментарии: 10
+22

Ключевые слова: Лук деревня рыбалка силуэт призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:01
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2365|0)
Публикаций: 229
Комментариев: 1 496
Очень интересная история. Я бы на Вашем месте еще раньше дала драпака и не сидела бы у крыльца.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:21
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 090
Мне понравилось, Вы молодец, между перебежками не забывали кормить животных) я то думала после отъезда дедков начнётся трэш по добыванию кишок)) но уууф, пронесло, это всего то был чёрный человек. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: фергю сон
Вчера, 20:17
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 256
Не на того неприкаянный дух напал - кто вышибает дверь ногой перед опасным незванным гостем, тот непоколебимый для сил тьмы. Бесстрашие - это защита божья, а зло может справиться только с трусами.
Зарегистрирован: 8.12.2014
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 20:25
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 493
Вообще, плюсанул. Но храбрость автора завораживает. Он уже подготовлен к встрече с неизведанным. Это странно. Что-то было раньше, потому что неподготовленный человек не может так храбро вести себя в одиночестве. Автор уже дисциплинирован и самодостаточен. Не знаю даже, следует ожидать истории настоящего профессионала, наверное.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#5 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 20:44
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (970|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 759
Так упорно и подробно про изготовление лука и стрел описывается, что я долго ждал , когда же тетиву делать начнёт... из бараньих кишок.... А он их (баранов), только сеном кормил.... А потом РРРрраз.... И лук готов)))))...
(местный алконавт там ходил, не иначе, хотя..... ХЗ.....)
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#6 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 124
Цитата: alex.kuzmenko2017
Так упорно и подробно про изготовление лука и стрел описывается, что я долго ждал , когда же тетиву делать начнёт... из бараньих кишок.... А он их (баранов), только сеном кормил.... А потом РРРрраз.... И лук готов)))))...
(местный алконавт там ходил, не иначе, хотя..... ХЗ.....)

Я подумал что стрелять будет по черному человеку из башкирского лука! Но слава богу не пришлось. А рыбалку бросать не надо. У меня тоже был случай, но я не бросил!
Плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#7 написал: az.ecmb
Вчера, 21:30
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1539|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 976
Во-во. Тут главное было не упустить момент, когда чёрный человек приблизится ближе, чем на 200 метров - и стрелять!
Но за рассказку плюс))
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#8 написал: Lynx
Вчера, 21:48
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2365|0)
Публикаций: 229
Комментариев: 1 496
Посмеялась, пока комменты читала) отдельные плюсы за них)
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#9 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 03:11
+1
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 467
Любопытство не порок.а черта характера. Выдержка человека восхищает!

Всем комментаторам поставил плюсики! Правда забавно! smeh
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#10 написал: BlueCat
Сегодня, 05:16
0
Онлайн
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Репутация: (115|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 521
Автор заслуживает уважения за то, что несмотря на сильный страх, пытался выяснить, что происходит - ходил по двору, смотрел в сарае и т.п. Не дал нервам волю. А уж решиться открыть дверь на мистический стук - это вообще супер! Вот за это респект и плюс от меня. Супер-башкир. sunglasses

Жаль, что не указал свой возраст. Судя по всему, ещё совсем молодой парень.
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
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