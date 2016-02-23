Силуэт у берега

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:00

Причина: Стилистика автора сохранена

Заманчук Просмотров: 607 Комментарии: 10 +22 Вчера, 19:00 by

Эта история может оказаться выдумкой, но я заявляю, что она правдивая.Случилась она 2-3 года назад. Я захотел сделать себе лук и стрелы полностью по башкирским традициям. Мне нужно было поехать к своим бабушке и дедушке, так как нужна была баранья кишка для тетивы, березовые прутья для основы и так далее. У них всего этого было. Я читал, что башкирские луки могли стрелять до 200 метров, поэтому стало интересно.К счастью, меня дедушка позвал к себе присмотреть за баранами и курами, чтобы они смогли поехать к своим родственникам с ночёвкой.Они уехали к родственникам, а я остался один.Я решил пойти на рыбалку и одновременно найти прутья для лука и стрел. Прутья я подобрал и начал искать место для рыбалки.Нашел место, в котором еще не ловил рыб, я прицепил к крючку червяка, закинул его в реку. Достал нож, взял самые большие прутья и начал из них делать лук.Когда заметил, что рыба клюёт, я сразу вытащил её, потом снова закинул крючок в реку и заметил, что на другом берегу ходил какой-то человек. Я подумал, что это еще один рыбак ищет место для рыбалки. Но он просто ходил туда-сюда. Я посмотрел на него внимательно и заметил, что он был полностью черным. Удочки я нигде не видел, и его лица не было видно, словно он тень. Я подумал, что он когда-нибудь уйдёт, но нет, человек ходил кругами.Мне стало немного жутковато, но я скрывал свой страх, а потом настал вечер, пора было идти в сарай - дать сено баранам.Я собрал все вещи и пошел домой. По дороге я немного присматривал за человеком, но он так и ходил кругами.Я дошел до двора, пошел в сарай, дал сено баранам. Потом сел на крыльцо и начал мастерить лук, а когда закончил, то было уже темно. Я зашел в дом, чтобы попить чай и посмотреть телевизор, потом пошел спать. Ночь была тихой и спокойной, поэтому сразу уснул.На следующий день я решил делать стрелы. Сначала напоил овец и кур, потом вспомнил о том, что было вчера у другого берега, и решил туда пойти и посмотреть еще раз.На всякий случай я взял палку и пошел туда.Когда я дошел до того места, мне стало жутко: этот человек всё ещё тут ходит! Поэтому я быстро побежал в дом, бежал без оглядки.Пришел в дом, успокоился, потом накормил животных. Опять сел у крыльца, взял веревку, прутья, нож, перья и острые камни для стрел.Я изготовил шесть стрел вроде, к тому времени было уже темно. Потом я услышал, что собака лает. Я подумал, что кто-то идет сюда и решил посмотреть, кто это. Потом заметил, что сюда идет какой-то человек: это был тот самый человек, которого я встретил у другого берега.Я сразу же взял стрелы, забежал домой и заперся. Потом я услышал, что кто-то стучит в дверь. Я посмотрел в окно и заметил, что это был какой-то силуэт, я не видел его лица и цвет одежды, может быть, из-за того, что было темно. Я подумал, что он потом уйдет, и ждал этого, но он стучался, и каждый стук был сильнее. У меня был выбор: открыть дверь или ждать, когда он уйдёт.Я подготовил на всякий случай и зарядил лук, а потом спросил: "Кто там?".Но в ответ был лишь стук.Потом я осмелился и резко открыл дверь ногой, огляделся вокруг - никого нет. Даже под дверью смотрел, весь двор, но никого не было, за исключением собаки, которая успокаивалась.Я зашёл в сарай - на всякий случай. Но и там никого не было.Я зашел домой, закрыл дверь и всю ночь не смог уснуть, хотя ночью ничего не было такого странного, просто было страшно.На следующий день вернулись бабушка с дедушкой, я решил не рассказывать им эту историю по двум причинам: во-первых, они плохо знают русский и говорят на башкирском, а я наоборот - знаю хорошо русский и плохо башкирский; во-вторых, они бы мне не поверили.Я попросил их меня отвезти домой, так как пешком идти пять километров долго и страшно.После этого случая я не то что перестал рыбачить в том месте, я вообще бросил рыбалку.Я сейчас вспоминаю историю и не могу понять: что это было? Какое-то привидение? Дух? Ненормальный рыбак? Или это вообще мне показалось?Извиняюсь, если слишком много поставил местоимения "я".

Ключевые слова: Лук деревня рыбалка силуэт призрак авторская история

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