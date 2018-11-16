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Истории из жизни

Общага на Крупской

В прошлом году поступил в Алтайский Государственный Университет, заселился в общежитие на Крупской 103. Подселили к замечательным ребятам, с которыми хоть в огонь, хоть в воду. Все шло как нельзя хорошо: интересные пары, вечные студенческие развлечения (кто знает, тот поймет). Даже обилие наших братьев меньших, таракашек усатеньких, не могло омрачить всех прелестей студенческой жизни. Все шло хорошо, да и не скрою, до сих пор все отлично. Тревожно просто стало. После чего? Вот вам пара историй.

Просыпаюсь как-то ночью, часа в 3. Зов природы, не иначе. Накинул треники, обулся в тапки и пошел топить белого друга. В полудреме подхожу к кабинке, включаю свет, дергаю за ручку. Дверь не поддалась. Тут в голове начинает проясняться: "Если я выключатель переключил, а дверь заперта, значит, там кто-то есть и я ему свет выключил". Включаю свет, бормоча слова извинения, и до меня доходит, что не так: когда я подошёл, я именно ВКЛЮЧИЛ свет, а сейчас выключил его. Получается, там кто-то без света нужду справлял? В этот момент раздается щелчок шпингалета, но никто не выходит. Терпение лопается, дергаю на себя дверь, а там... никого. Меня это не удивило, я справил нужду и вернулся в постель. Только наутро до меня дошло, что если бы сонный не был, испугался бы не слабо. Под себя, естественно.

Другой случай произошел немного позже. Немного предыстории: решил заниматься арахнологией и купил себе паучка. Животина спокойная, в уходе не прихотливая и для изучения всегда рядом. Целыми днями только и делает, что на субстрате сидит да норы роет.

Вернёмся к истории. Лежу на кровати, разговариваю с родственниками по телефону, как вдруг слышу, как паук начинает долбить лапами по стенке террариума. Это не сильно меня удивило: паук у меня самец, они стуком самок приманивают. Но вдруг начинаю понимать, что стук слишком сильный и частый. Встаю, подхожу к террариуму, паук там носится, как угорелый, что для его вида так же неестественно, как если бы человек по потолку пошел. Присматриваюсь к нему, как вдруг полка, прикрученная аккурат над кроватью срывается с крепления и падает прямо в то место, где минутой раньше у меня голова лежала. Вот так меня вещий паук от смерти спас. А их все боятся.

Вот ещё история. Срочно нужно было домой уехать, а первая электричка в 6:59 утра отходит. Я проснулся, все спят ещё, тихо собираюсь, как вдруг слышу низкий такой крик: "СПИ!!" Причем крик будто только у меня в голове прозвучал. Постоял, покумекал, что да как, и решил послушаться. Днем узнал, что та электричка с рельс сошла. Пути перекрыли, так я домой в тот день и не попал.

И напоследок такое вот происшествие. Проснулся ночью от странного чувства, будто кто-то в ухо дышит. Встаю, оглядываюсь: никого. Достал фонарик, вокруг все осветил: пустая комната, соседи спят - странно. Слышу: паук опять в террариуме носится, помня прошлый случай, резко вскакиваю с кровати, но ничего не происходит. Слышу: в коридоре шаги, причем старческие такие, шаркающие. У нас в секции никто так не ходит. Выхожу, вижу, как невысокая тень заворачивает за угол в кухню. Щелчок выключателя - и там загорается свет. Иду в кухню, но никого там и в помине нет. Залетаю в комнату, в страхе закрываю дверь на ключ. Так я до утра глаз и не сомкнул.

Такие вот истории. Делитесь в комментариях своими мыслями насчет этих происшествий.

P.S. Паучара у меня тот ещё предсказатель, если хотите, можете сказать мне, и я напишу отдельно о нем историю.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:45
Сегодня, 06:45 by 3klim3Просмотров: 1 182Комментарии: 22
+29

Ключевые слова: Общежитие странность паук страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 07:21
+3
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Комментариев: 390
все может быть, все может быть, всё мооооооооооооожет быть.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:28
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Комментариев: 832
Пишите про паука!
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#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:45
+4
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Пусть я и арахнофоб, но про паучка готов выслушать.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Sniff
Сегодня, 09:01
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Да, лучше про паука, чем про туалет)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:46
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Комментариев: 2 926
а мне все очень понравилось. написано легко, интересно и непринужденно!
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Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:45
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Комментариев: 828
Хорошо, что прислушиваетесь к знакам.
И истории норм. + 487
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#7 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:52
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 589
Привет Алтаю)))
"Зацепило" название - вспомнила Барнаул, захожу, а тут и правда про Барнаул пишут)))
В истории верю - у нас в политеховской общаге тоже много чего подобного и интересного было, так что плюс.
Давайте истории про Вашего паучка - я хоть и арахнофоб, но почитаю с удовольствием)
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:41
+2
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Публикаций: 10
Комментариев: 628
Всегда хорошо, когда желают добра, оберегают и заботятся. Пускай даже это будут привидения.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#9 написал: DRUID
Сегодня, 12:12
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Комментариев: 959
"СПИ!" - тоже наверное паучара пропищал.

Мне понравилось, как представлю паука маякующего об опасности, невольно улыбаюсь.

Пишите всем нам про паучка .

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:19
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С интересом прочитала, понравились истории! Все-таки, да, что-то мистическое там происходит. Паук - спаситель, предсказатель! Что-то новенькое, пишите))).+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#11 написал: Минди
Сегодня, 13:12
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Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 028
Одно только предложение о том как паук носится в террариуме привело меня в ужас!!!! ogo Я дико поюсь пауков, любых размеров. Привидение - это тоже страшно. Но паук просто ААааааааа!!!! yaaah Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#12 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:37
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Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 381
Пишите про паука. Я их не боюсь)
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#13 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:45
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Публикаций: 2
Комментариев: 141
Цитата: Минди
Одно только предложение о том как паук носится в террариуме привело меня в ужас!!!! ogo Я дико поюсь пауков, любых размеров. Привидение - это тоже страшно. Но паук просто ААааааааа!!!! yaaah Плюс.

Мои прям мысли!
Но про паука почитаю, интересно же.
За историю большой ПЛЮС!!!

А про общаги вообще отдельный разговор. Они полны таинственных происшествий! Я жила в общежитии, знаю. Но то, что со мной случалось можно объяснить, ничего сверхъестественного. Хотя... может я просто себя успокаиваю.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#14 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:51
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Репутация: (58|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 832
Цитата: Мать_Драконов
Но то, что со мной случалось можно объяснить, ничего сверхъестественного. Хотя... может я просто себя успокаиваю.

Хочу историю! Пожалуйста cray
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#15 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:22
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Публикаций: 0
Комментариев: 828
Цитата: Мать_Драконов
Цитата: Минди
Одно только предложение о том как паук носится в террариуме привело меня в ужас!!!! ogo Я дико поюсь пауков, любых размеров. Привидение - это тоже страшно. Но паук просто ААааааааа!!!! yaaah Плюс.

Мои прям мысли!
Но про паука почитаю, интересно же.
За историю большой ПЛЮС!!!

А про общаги вообще отдельный разговор. Они полны таинственных происшествий! Я жила в общежитии, знаю. Но то, что со мной случалось можно объяснить, ничего сверхъестественного. Хотя... может я просто себя успокаиваю.


Да, слышал про бесовщину в общежитиях. Таинственным образом, попадала еда. Порой вместе с посудой! vau
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: Fantom2015
Сегодня, 15:38
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Публикаций: 16
Комментариев: 589
Цитата: ПИК НИК
Да, слышал про бесовщину в общежитиях. Таинственным образом, попадала еда. Порой вместе с посудой!

Подтверждаю, что бесовщина существует! У нас однажды таинственно исчезла кастрюля с голубцами)) Потом сковородка с картошкой... Так и не нашли, ни сковородку с кастрюлей, ни еду. Больше всего жалко кастрюлю - совсем новая была
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#17 написал: Black Bagira
Сегодня, 17:15
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Репутация: (721|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 294
Берегите и любите паучка! Он вас охраняет! Совершенно не боюсь пауков,если попадаются, отношу их в безопасное, на мой взгляд, место)) Пишите ещё! Плюс!

Берегите и любите паучка! Он вас охраняет! Совершенно не боюсь пауков,если попадаются, отношу их в безопасное, на мой взгляд, место)) Пишите ещё! Плюс!
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#18 написал: M717
Сегодня, 17:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 829
Днем узнал, что та электричка с рельс сошла
Что-то не удается найти инфу о данном происшествии. Не мог бы уважаемый автор уточнить или дать ссылку на это событие?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#19 написал: 3klim3
Сегодня, 17:58
0
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Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 35
Цитата: M717
Днем узнал, что та электричка с рельс сошла
Что-то не удается найти инфу о данном происшествии. Не мог бы уважаемый автор уточнить или дать ссылку на это событие?

Думаете, если у вас не получилось, то у меня выйдет? Эта история, судя по всему, сильно не освещалась. То ли удалось замять, то ли черт знает что ещё. Вы ведь знаете как у нас это происходит: произошло что-то неудобное для верхушки, что сразу вызовет общественный резонанс, так никто об этом и не узнает, пока не расскажут.
Зарегистрирован: 19.09.2014
#20 написал: M717
Сегодня, 18:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 829
Цитата: 3klim3
Цитата: M717
Днем узнал, что та электричка с рельс сошла
Что-то не удается найти инфу о данном происшествии. Не мог бы уважаемый автор уточнить или дать ссылку на это событие?

Думаете, если у вас не получилось, то у меня выйдет? Эта история, судя по всему, сильно не освещалась. То ли удалось замять, то ли черт знает что ещё. Вы ведь знаете как у нас это происходит: произошло что-то неудобное для верхушки, что сразу вызовет общественный резонанс, так никто об этом и не узнает, пока не расскажут.

Ну тогда хоть скажите, в какой день это было))) И если честно, такое событие не могло не оставить следа в новостных лентах. Говорю как журналист. Вот про сход грузовых вагонов в феврале 2016 года - десятки новостей. А тут - сотни людей в электричке и все молчат? Итак - дату события в студию! wink
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#21 написал: Попутчица
Сегодня, 18:20
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 4
Для меня квартира где есть паук, тем более такого размера, как я поняла, у Вас паук большой, это уже квартира ужасов )). За историю плюс.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#22 написал: 3klim3
Сегодня, 18:27
0
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Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 35
Ну тогда хоть скажите, в какой день это было))) И если честно, такое событие не могло не оставить следа в новостных лентах. Говорю как журналист. Вот про сход грузовых вагонов в феврале 2016 года - десятки новостей. А тут - сотни людей в электричке и все молчат? Итак - дату события в студию! wink

Дату прямо точно не скажу, но где-то в октябре-ноябре. И по поводу сотен людей вы загнули: электричка слишком ранняя и в будние дни вагоны всегда практически пустуют. Так что около сотни - вполне возможно, но не более
Зарегистрирован: 19.09.2014
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