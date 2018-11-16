Общага на Крупской

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:45

3klim3 Просмотров: 1 182 Комментарии: 22 +29 Сегодня, 06:45 by

В прошлом году поступил в Алтайский Государственный Университет, заселился в общежитие на Крупской 103. Подселили к замечательным ребятам, с которыми хоть в огонь, хоть в воду. Все шло как нельзя хорошо: интересные пары, вечные студенческие развлечения (кто знает, тот поймет). Даже обилие наших братьев меньших, таракашек усатеньких, не могло омрачить всех прелестей студенческой жизни. Все шло хорошо, да и не скрою, до сих пор все отлично. Тревожно просто стало. После чего? Вот вам пара историй.Просыпаюсь как-то ночью, часа в 3. Зов природы, не иначе. Накинул треники, обулся в тапки и пошел топить белого друга. В полудреме подхожу к кабинке, включаю свет, дергаю за ручку. Дверь не поддалась. Тут в голове начинает проясняться: "Если я выключатель переключил, а дверь заперта, значит, там кто-то есть и я ему свет выключил". Включаю свет, бормоча слова извинения, и до меня доходит, что не так: когда я подошёл, я именно ВКЛЮЧИЛ свет, а сейчас выключил его. Получается, там кто-то без света нужду справлял? В этот момент раздается щелчок шпингалета, но никто не выходит. Терпение лопается, дергаю на себя дверь, а там... никого. Меня это не удивило, я справил нужду и вернулся в постель. Только наутро до меня дошло, что если бы сонный не был, испугался бы не слабо. Под себя, естественно.Другой случай произошел немного позже. Немного предыстории: решил заниматься арахнологией и купил себе паучка. Животина спокойная, в уходе не прихотливая и для изучения всегда рядом. Целыми днями только и делает, что на субстрате сидит да норы роет.Вернёмся к истории. Лежу на кровати, разговариваю с родственниками по телефону, как вдруг слышу, как паук начинает долбить лапами по стенке террариума. Это не сильно меня удивило: паук у меня самец, они стуком самок приманивают. Но вдруг начинаю понимать, что стук слишком сильный и частый. Встаю, подхожу к террариуму, паук там носится, как угорелый, что для его вида так же неестественно, как если бы человек по потолку пошел. Присматриваюсь к нему, как вдруг полка, прикрученная аккурат над кроватью срывается с крепления и падает прямо в то место, где минутой раньше у меня голова лежала. Вот так меня вещий паук от смерти спас. А их все боятся.Вот ещё история. Срочно нужно было домой уехать, а первая электричка в 6:59 утра отходит. Я проснулся, все спят ещё, тихо собираюсь, как вдруг слышу низкий такой крик: "СПИ!!" Причем крик будто только у меня в голове прозвучал. Постоял, покумекал, что да как, и решил послушаться. Днем узнал, что та электричка с рельс сошла. Пути перекрыли, так я домой в тот день и не попал.И напоследок такое вот происшествие. Проснулся ночью от странного чувства, будто кто-то в ухо дышит. Встаю, оглядываюсь: никого. Достал фонарик, вокруг все осветил: пустая комната, соседи спят - странно. Слышу: паук опять в террариуме носится, помня прошлый случай, резко вскакиваю с кровати, но ничего не происходит. Слышу: в коридоре шаги, причем старческие такие, шаркающие. У нас в секции никто так не ходит. Выхожу, вижу, как невысокая тень заворачивает за угол в кухню. Щелчок выключателя - и там загорается свет. Иду в кухню, но никого там и в помине нет. Залетаю в комнату, в страхе закрываю дверь на ключ. Так я до утра глаз и не сомкнул.Такие вот истории. Делитесь в комментариях своими мыслями насчет этих происшествий.P.S. Паучара у меня тот ещё предсказатель, если хотите, можете сказать мне, и я напишу отдельно о нем историю.

Ключевые слова: Общежитие странность паук страх авторская история

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