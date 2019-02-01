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Истории из жизни

Эскалаторы в торговом центре, или Кое-что об авторской ответственности

Предвосхищаю вопрос: раз вы пишете художественные тексты, может, вы и тут, на Форсторе, сочиняете? Превентивный ответ: нет, не сочиняю. Я умею это делать и могу вставить странную историю из жизни в рассказ. Но не наоборот.

Дело было в большом торговом центре, куда я зашла посмотреть Demeter - есть такие простенькие... не духи даже, а так, ароматическая водичка. Булочки с корицей, зеленый чай и прочее баловство. Я поднималась на эскалаторе, и тут погас свет, лестницы остановились, ярко освещенные бутики и корнеры с бижутерией превратились в таинственные пещеры с тихо поблескивающими сокровищами. Выразительный момент. И его я решила впихнуть в фантастический рассказ.

Через полгода у меня дошли руки до этого рассказа. Пишу я урывками между делами рабочими и домашними и обычно не дома, а где-нибудь в кафе. Однажды пришла я в торговый центр (другой), сдала там пальто в химчистку, поднялась на второй этаж, где расположена, помимо прочего, маленькая кафешка, и засела с ноутбуком у самых перил - с видом на эскалаторы и большой супермаркет. И стала поглубже и подетальней расписывать этот самый эпизод с погасшим светом и остановившимися эскалаторами. Думала, что там дальше, куда сюжет повернет...

...в общем, эскалаторы остановились. Не те, которые в тексте, а те, на которые я смотрела поверх ноутбука. Свет погас, потемнели стеллажи супермаркета внизу, лишившись подсветки. Я аж печатать перестала.

Пока я обалдевала, где-то в глубинах здания прошел слабый гул и эскалаторы поехали. Fiat lux. В принципе, блэкаут - не такая уж редкость, это не то что встретить динозавра на улице. Но произошел он именно тогда, когда я взялась за тот эпизод, с точностью до минуты. А рассказ - долгоиграющий проект, я его урывками строчила много где, в том числе, и по кафешкам в торговых центрах. И с видом на эскалаторы тоже. Отличное зарифмовались вымысел и реальность, муж смеялся потом - ты, мол, опасное создание - эскалаторы мыслью останавливаешь.

Пишущие люди не раз делились подобными историями, я склонна им верить даже со скидкой на бурную писательскую фантазию. Я далека от идеи, что талантливый сочинитель воплощает свои тексты в жизнь - это клише для плохого фэнтези. Или для хорошего, просто очень уж затасканного, только ленивый этот сюжет не обыграл, включая Стивена Кинга. Но факт остается фактом. Так что, осторожней с лифтами и эскалаторами, товарищи пишущие. А то, так и застрять можно!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:50
Причина: Изменил название.
Сегодня, 06:40 by TenguПросмотров: 862Комментарии: 44
+15

Ключевые слова: Cовпадение эскалаторы авторы писатели рассказ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 07:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 108
Вот прочитала, но даже не знаю что сказать... в истории уже все написано.
Ни разу не попадала в такую ситуацию (с отключением электричества в ТРК) и даже со стороны не наблюдала. Мне кажется в здании в этот момент царит паника и хаос. Не хотела бы оказаться на месте автора!
+

Ах да! Постараюсь ответственнее относится к творчеству da
Зарегистрирован: 1.02.2019
#2 написал: supik
Сегодня, 07:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 356
банальное ЧЁ?

о чем рассказ? ни разу не выключали ни свет ни эскалатор, если бы было все так, то паника бы поднялась, как написали уже выше da

или хотя б пожарная тревога орала.. а так ... ЧЁ?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:19
+6
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 248
То чувство, когда являешься ответственным лицом за эксплуатацию подъёмных механизмов.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: supik
Сегодня, 08:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 356
Цитата: Лист лавровый
То чувство, когда являешься ответственным лицом за эксплуатацию подъёмных механизмов.


ну и возможно такое отключение энергии?? думаю, что по голове вас не погладят за такие шалости..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: Tengu
Сегодня, 08:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: Мать_Драконов
Мне кажется в здании в этот момент царит паника и хаос. Не хотела бы оказаться на месте автора!
+

Ах да! Постараюсь ответственнее относится к творчеству da


Нет, что вы - какая паника? Ну да, без света не работают кассы, народ не спеша потянулся к выходу. В первом ТЦ в неприятную ситуацию могли угодить только те, кто в этот момент ехал на лифте. Но не угодили, потому что, к моему удивлению, лифты как раз не остановились. У них автономное питание, видимо.

Про творчество: Бог его знает, как это все устроено)) Но я правда стараюсь думать, че пишу))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 248
Цитата: supik
ну и возможно такое отключение энергии?? думаю, что по голове вас не погладят за такие шалости..

Такого рода саботажи я не устраиваю)))) А вот извлекать людей из застрявшего лифта или подъёмной платформы для инвалидов, периодически приходится. Но там они сами виноваты, то аварийный стоп активируют, а отключить ума не хватает, то раньше времени до полной остановки лифта створку открывать начинают. А ведь "русским по белому" инструкции крупным шрифтом написаны + специально обученные люди сопровождают. Один х.

Цитата: Tengu
У них автономное питание, видимо.

Там специальные АКБ-шки стоят для таких нештатных ситуаций и аварийного освещения кабины.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#7 написал: Tengu
Сегодня, 08:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: supik
банальное ЧЁ?

о чем рассказ? ни разу не выключали ни свет ни эскалатор, если бы было все так, то паника бы поднялась, как написали уже выше da

или хотя б пожарная тревога орала.. а так ... ЧЁ?


Рассказ о ювелирной точности совпадений. Люблю такое.

Но... Товарищи, вы меня удивляете. Второй человек уже пишет про панику. Ну представьте сами - вот вы едете в ТЦ на эскалаторе. Он остановился. Что вы сделаете? Спуститесь по нему, как по лестнице, и дальше по делам пойдёте. Вряд ли начнёте орать и бегать туда-сюда. Вот и остальные так же.

Пожарная тревога орет, когда пожар. А это обычный блэкаут. Бывает и сам по себе, и в непогоду, когда циклон провода рвёт.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:40
+2
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Репутация: (1557|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 741
Цитата: Tengu
творчество: Бог его знает, как это все устроено)) Но я правда стараюсь думать, че пишу))

Творчество действительно влияет на реальность. В прошлом году убедилась.
Эскалатор — это же не страшно. Пешочком пойдёшь. Лифт закрытый паника канеш. С прозрачными стенками нормально.
Самое худшее на несколько часов застрять наверху колеса обозрения. ИМХО
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#9 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:46
+3
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 248
Цитата: зелёное яблочко
Творчество действительно влияет на реальность.

А ещё мечтательные натуры. Мой преподаватель так и говорила: "Мечтайте осторожно, мечты имеют склонность сбываться".
Зарегистрирован: 11.05.2018
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 08:48
+4
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Репутация: (2106|0)
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Комментариев: 4 321
Забавный случай, про маньяков-насильников и душегубов всяких поосторожней пишите) а, еще про апокалипсисы +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#11 написал: Tengu
Сегодня, 08:49
+2
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: зелёное яблочко

Творчество действительно влияет на реальность. В прошлом году убедилась.


Поделитесь?)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#12 написал: Летяга
Сегодня, 08:55
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 382
Да, крайне любопытное совпадение. Его даже совпадением считать не хочется. Но у меня такое впечатление, что в мелочах жизнь рифмуется постоянно, но не навязчиво.
Рассказами с нами не поделитесь?
+++++
Цитата: зелёное яблочко
Самое худшее на несколько часов застрять наверху колеса обозрения. ИМХО

Особенно при сильном ветре и прохладной погоде)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#13 написал: DRUID
Сегодня, 09:08
+3
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Репутация: (168|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 923
Та я вас умоляю, какая паника. Включил фонарик на мобиле и к выходу.

А про "Титаник" сначала тоже роман написали, а на дно он пошёл позже и назывался в романе лайнер " Титан". С подводной лодкой Курск та-же история.

Ещё где-то читала парень написал какой-то рассказ, в котором описал смерть своих друзей . В итоге они все погибли , как по сценарию.

Кто его знает , что вообще происходит на этом свете.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#14 написал: Tengu
Сегодня, 09:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: DRUID
Та я вас умоляю, какая паника. Включил фонарик на мобиле и к выходу.

А про "Титаник" сначала тоже роман написали, а на дно он пошёл позже и назывался в романе лайнер " Титан". С подводной лодкой Курск та-же история.


Аааа, слушайте, я начинаю понимать, почему все пишут о панике! Потому что всем кажется, что с выключением света наступает тьма)) И надо включать фонарик на мобиле.

Светло там, светло было, товарищи)) Особенно во втором ТЦ, потому что там не только окна, но и потолок застекленной башенкой, небо видно.

Про "Титаник" я слышала, не знаю, байка это или нет, - но впечатлилась. А по мелочи такое много у кого бывало, практически все пишущие могут поделиться. Мир очень странно устроен.

Цитата: Tigger power
Забавный случай, про маньяков-насильников и душегубов всяких поосторожней пишите) а, еще про апокалипсисы +


Я про все это вообще никак не пишу!) Совесть не велит)

Цитата: Летяга
Рассказами с нами не поделитесь?


Поделюсь, когда у меня сайт переедет на новую платформу. Конкретно этот рассказ, с эскалаторами, быстро не обещаю, он какой-то безразмерный и будет писаться еще долгонько. Но я запомню просьбу и ссылку в личку кину.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#15 написал: ПИК НИК
Сегодня, 09:41
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Комментариев: 754
У меня было нечто подобное, лет семь-восемь назад, а может и больше. Был конец зимы. Вышел с больничного на работу. В соседнем цеху, за то время, пока меня не было, рухнула крыша. Почти полностью, а цех большой! Очевидцы рассказали, какой грохот стоял.
В конце смены собрались в конторке, что то обсуждали. Я тоже,что то разошелся и выдал, что завтра и в этом цеху, где я работал, крыша рухнет! Ну, поговорили и забыли. Домой пора собираться.
А утром подходя к цеху, увидел толпу народа. Все довольные! Работать сегодня не надо, всех по домам, до выяснения обстоятельств. Ночью начала падать крыша цеха и не рухнула только потому, что крановщица решила отдохнуть и поставила кран в центре цеха. Крыша легла на кран.
Меня просили,больше так не шутить.
А я , что? Я ничего.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:53
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Цитата: ПИК НИК
Меня просили,больше так не шутить.

У нас начальник хозяйственного отдела как что ляпнет, так через некоторое время это сбывается.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#17 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:05
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Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: DRUID
Кто его знает , что вообще происходит на этом свете.

Да...
А при мне часто вылетают электронные системы разных видов. Компьютера и их разновидности очень часто, особенно если я на нервах. Вырубаются и всё. Как только успокоюсь, всё опять начинает работать. Пришлось выработать в себе привычку не паниковать.
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#18 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:13
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Публикаций: 0
Комментариев: 754
Цитата: Лист лавровый
Цитата: ПИК НИК
Меня просили,больше так не шутить.

У нас начальник хозяйственного отдела как что ляпнет, так через некоторое время это сбывается.


Вестник!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#19 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 10:14
0
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 970
Обычное совпадение. Бывает.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#20 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:17
+4
Группа: Посетители
Репутация: (366|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 754
Цитата: Light_a_dark
Цитата: DRUID
Кто его знает , что вообще происходит на этом свете.

Да...
А при мне часто вылетают электронные системы разных видов. Компьютера и их разновидности очень часто, особенно если я на нервах. Вырубаются и всё. Как только успокоюсь, всё опять начинает работать. Пришлось выработать в себе привычку не паниковать.
+


Вам в спецвойска надо, подавлять электронику противника, тем более, что Вы уже умеете контролировать свою силу!)))
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#21 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:21
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 108
А такая паника: вот отключился свет в момент, когда в ТРК народ, а в таких местах могут находиться воришки, нарики.. представьте, им только на руку, что никто ничего не видит и люди толпой ринулись к выходу, столпились у эскалатора, чтобы воспользоваться им как обычной лестницей. Тут же дети и молодые мамочки с колясками, люди с покупками в руках или в каталках из магазинов. Тут охранники... А вот интересно, вообще в такой момент могут ведь и не выпустить из здания. Мало ли, вдруг ты что-то "прихватил" выходя из какого-нибудь дорогого бутика))). На выходе тоже народ столпился, там трудятся охранники проверяя соответствие товара чеку (блин, а если ты чек не взял!!! fearful ))))... Отдельная история с пожилыми людми и инвалидами....
Паника возможна - это факт. И если все до единого спокойно пошли, включив фонарик на мобиле, то подобное ЧП там происходит регулярно((( очень жаль
Зарегистрирован: 1.02.2019
#22 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:22
+4
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Репутация: (366|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 754
Цитата: Light_a_dark
Цитата: DRUID
Кто его знает , что вообще происходит на этом свете.

Да...
А при мне часто вылетают электронные системы разных видов. Компьютера и их разновидности очень часто, особенно если я на нервах. Вырубаются и всё. Как только успокоюсь, всё опять начинает работать. Пришлось выработать в себе привычку не паниковать.
+


Тоже, в том же цеху, девушка работала. Она крепко разозлилась, буквально вспыхнула, как порох и сразу взорвались две пятисотваттные лампы освещения.
Думаю, связь тут была, да ещё , какая!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#23 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:23
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Репутация: (23|0)
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Комментариев: 108
P.S.: это мои мысли, так сказать. Я не оказывалась в такой ситуации. Просто думаю, что может и паника случиться, а почему бы и нет?
Зарегистрирован: 1.02.2019
#24 написал: Tengu
Сегодня, 10:36
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Публикаций: 45
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Цитата: Мать_Драконов
И если все до единого спокойно пошли, включив фонарик на мобиле, то подобное ЧП там происходит регулярно((( очень жаль


Вот!! Вот, я же говорю, я поняла, в чем прикол. Я писала уже выше - оба ТЦ с нетипичной планировкой, там большие окна. Даже если везде свет вырубится, будет все прекрасно видно, а во втором ТЦ так и вообще светло, там потолок над эскалаторами застекленный. Я бы сказала, что во втором случае народ на это вообще внимания не обратил. Ну, застопорилась лестница, ну и че?.. Через полминуты снова пошла.

Я понимаю примерно, о чем вы. Для этого нужен стандартный ТРЦ с его угребищной планировкой. У нас таких не очень много в городе, на самом деле. И это были не они.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#25 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:42
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Комментариев: 108
Цитата: Tengu
Аааа, слушайте, я начинаю понимать, почему все пишут о панике! Потому что всем кажется, что с выключением света наступает тьма)) И надо включать фонарик на мобиле.

Каждый представил свой родной ТЦ)))

Цитата: ПИК НИК
Меня просили,больше так не шутить.
А я , что? Я ничего.

Так-так... вдруг это диверсия?
Шу-чу))) Не могла пройти мимо
Зарегистрирован: 1.02.2019
#26 написал: Tengu
Сегодня, 10:42
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: Мать_Драконов
Каждый представил свой родной ТЦ)))


Видимо!
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#27 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:47
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Публикаций: 2
Комментариев: 108
Цитата: Tengu
Я понимаю примерно, о чем вы. Для этого нужен стандартный ТРЦ с его угребищной планировкой. У нас таких не очень много в городе, на самом деле. И это были не они.

Кстати, в Челябинске огромное разнообразие разных ТЦ и ТРК. И есть с окнами и панорамными потолками. Я как-то сразу и не подумала... Но все-равно, не хотела бы оказаться в центре событий)))

Цитата: Tengu
Я понимаю примерно, о чем вы. Для этого нужен стандартный ТРЦ с его угребищной планировкой. У нас таких не очень много в городе, на самом деле. И это были не они.

Кстати, в Челябинске огромное разнообразие разных ТЦ и ТРК. И есть с окнами и панорамными потолками. Я как-то сразу и не подумала... Но все-равно, не хотела бы оказаться в центре событий)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#28 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:59
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Комментариев: 751
Цитата: ПИК НИК
Она крепко разозлилась, буквально вспыхнула, как порох и сразу взорвались две пятисотваттные лампы освещения.

Есть у меня история про очень разозлилась, возможно напишу, но думаю она не понравится, так как результат моей злости ужасен. Сама себя виню за произошедшее.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#29 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:03
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Комментариев: 4 741
Насчёт паники… Вспомнила покойного Задорнова. В России быть не может паники)))
В супермаркете отключили свет, слышно было только шорох разрываемых пакетов и жевание smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#30 написал: Tengu
Сегодня, 11:06
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Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: Мать_Драконов
Кстати, в Челябинске огромное разнообразие разных ТЦ и ТРК. И есть с окнами и панорамными потолками. Я как-то сразу и не подумала... Но все-равно, не хотела бы оказаться в центре событий)))


Я бы не хотела в лифте застрять в таком центре)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   

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