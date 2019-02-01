Эскалаторы в торговом центре, или Кое-что об авторской ответственности

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:50

Причина: Изменил название.

Tengu Просмотров: 862 Комментарии: 44 +15 Сегодня, 06:40 by

Предвосхищаю вопрос: раз вы пишете художественные тексты, может, вы и тут, на Форсторе, сочиняете? Превентивный ответ: нет, не сочиняю. Я умею это делать и могу вставить странную историю из жизни в рассказ. Но не наоборот.Дело было в большом торговом центре, куда я зашла посмотреть Demeter - есть такие простенькие... не духи даже, а так, ароматическая водичка. Булочки с корицей, зеленый чай и прочее баловство. Я поднималась на эскалаторе, и тут погас свет, лестницы остановились, ярко освещенные бутики и корнеры с бижутерией превратились в таинственные пещеры с тихо поблескивающими сокровищами. Выразительный момент. И его я решила впихнуть в фантастический рассказ.Через полгода у меня дошли руки до этого рассказа. Пишу я урывками между делами рабочими и домашними и обычно не дома, а где-нибудь в кафе. Однажды пришла я в торговый центр (другой), сдала там пальто в химчистку, поднялась на второй этаж, где расположена, помимо прочего, маленькая кафешка, и засела с ноутбуком у самых перил - с видом на эскалаторы и большой супермаркет. И стала поглубже и подетальней расписывать этот самый эпизод с погасшим светом и остановившимися эскалаторами. Думала, что там дальше, куда сюжет повернет......в общем, эскалаторы остановились. Не те, которые в тексте, а те, на которые я смотрела поверх ноутбука. Свет погас, потемнели стеллажи супермаркета внизу, лишившись подсветки. Я аж печатать перестала.Пока я обалдевала, где-то в глубинах здания прошел слабый гул и эскалаторы поехали. Fiat lux. В принципе, блэкаут - не такая уж редкость, это не то что встретить динозавра на улице. Но произошел он именно тогда, когда я взялась за тот эпизод, с точностью до минуты. А рассказ - долгоиграющий проект, я его урывками строчила много где, в том числе, и по кафешкам в торговых центрах. И с видом на эскалаторы тоже. Отличное зарифмовались вымысел и реальность, муж смеялся потом - ты, мол, опасное создание - эскалаторы мыслью останавливаешь.Пишущие люди не раз делились подобными историями, я склонна им верить даже со скидкой на бурную писательскую фантазию. Я далека от идеи, что талантливый сочинитель воплощает свои тексты в жизнь - это клише для плохого фэнтези. Или для хорошего, просто очень уж затасканного, только ленивый этот сюжет не обыграл, включая Стивена Кинга. Но факт остается фактом. Так что, осторожней с лифтами и эскалаторами, товарищи пишущие. А то, так и застрять можно!

Ключевые слова: Cовпадение эскалаторы авторы писатели рассказ авторская история

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