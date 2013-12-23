Мигрирующее кафе

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Tengu Просмотров: 731 Комментарии: 8 +15 Вчера, 17:48 by

Есть в нашем городе две параллельные крутые улочки. И есть на одной из этой улочек, той, что ближе к морю, кафешка. Назовем ее "Пафнутий" (родное название - в том же духе). В один прекрасный день решила я в нее зайти - там уютно, на мой вкус. Иду туда... а нету "Пафнутия". Он должен быть вот тут, в самом начале улочки, рядом с бюро переводов, по правую сторону - и его нету. Бюро переводов тоже не наблюдается. Зато салон красоты есть. Так, думаю, кафешка, видимо, на параллельной улице, а я опять проявила топографический кретинизм. Странно, но возможно.Не поленилась - прошлась по параллельной улочке. И там нету "Пафнутия". Ладно, - второй раунд. Вернулась на первую улочку. Еще раз прошлась снизу доверху, сканируя глазами каждую дверь. Нету "Пафнутия"! Стена есть кирпичная. И салон красоты. Ну, думаю, ясно - кафе закрылось, салон остался...Надо ли говорить, что через пару дней "Пафнутий", с той же белой дверью и под прежней вывеской, обнаружился на своем обычном месте. И улицей я в прошлый раз вовсе не ошиблась - пресловутый салон красоты тоже никуда не делся. Просто теперь в комплекте шло кафе))Вот понимаете: можно заблудиться, перепутать улицы или дома. Но я же не просто мимо пробегала. Я дважды прицельно высматривала "Пафнутия" этого несчастного, во второй раз специально шла черепашьим шагом и осматривала внимательно дверь за дверью, фасад за фасадом. Это был именно тот случай, когда смотришь прямо на искомый предмет - а видишь... что угодно, только не его.Друзья и муж, конечно, окрестили "Пафнутия" мигрирующим кафе и много шутили о параллельных мирах. А я до сих пор думаю - ну как вообще можно в такой ситуации не заметить целую дверь?.. Особенно если ты ищешь именно ее! Знакомое чувство? Вроде легкого несовпадения с предыдущей версией реальности, из серии: "Ой, тут же береза росла, а теперь рябина"? Хоп - было, не было - снова есть...Бывало?

Ключевые слова: Кафе исчезновение параллельная реальность улица авторская история

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