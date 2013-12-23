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Истории из жизни

Мигрирующее кафе

Есть в нашем городе две параллельные крутые улочки. И есть на одной из этой улочек, той, что ближе к морю, кафешка. Назовем ее "Пафнутий" (родное название - в том же духе). В один прекрасный день решила я в нее зайти - там уютно, на мой вкус. Иду туда... а нету "Пафнутия". Он должен быть вот тут, в самом начале улочки, рядом с бюро переводов, по правую сторону - и его нету. Бюро переводов тоже не наблюдается. Зато салон красоты есть. Так, думаю, кафешка, видимо, на параллельной улице, а я опять проявила топографический кретинизм. Странно, но возможно.

Не поленилась - прошлась по параллельной улочке. И там нету "Пафнутия". Ладно, - второй раунд. Вернулась на первую улочку. Еще раз прошлась снизу доверху, сканируя глазами каждую дверь. Нету "Пафнутия"! Стена есть кирпичная. И салон красоты. Ну, думаю, ясно - кафе закрылось, салон остался...

Надо ли говорить, что через пару дней "Пафнутий", с той же белой дверью и под прежней вывеской, обнаружился на своем обычном месте. И улицей я в прошлый раз вовсе не ошиблась - пресловутый салон красоты тоже никуда не делся. Просто теперь в комплекте шло кафе))

Вот понимаете: можно заблудиться, перепутать улицы или дома. Но я же не просто мимо пробегала. Я дважды прицельно высматривала "Пафнутия" этого несчастного, во второй раз специально шла черепашьим шагом и осматривала внимательно дверь за дверью, фасад за фасадом. Это был именно тот случай, когда смотришь прямо на искомый предмет - а видишь... что угодно, только не его.

Друзья и муж, конечно, окрестили "Пафнутия" мигрирующим кафе и много шутили о параллельных мирах. А я до сих пор думаю - ну как вообще можно в такой ситуации не заметить целую дверь?.. Особенно если ты ищешь именно ее! Знакомое чувство? Вроде легкого несовпадения с предыдущей версией реальности, из серии: "Ой, тут же береза росла, а теперь рябина"? Хоп - было, не было - снова есть...

Бывало?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 17:48 by TenguПросмотров: 731Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Кафе исчезновение параллельная реальность улица авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:47
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1347|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 709
Не бывало ни разу. Как-то подъезд потеряла. Всё ходила и ходила. Но он не исчез. Это у меня в мозгу перемкнуло. Возможно такое "короткое замыкание", и позволяет нам формировать другую реальность. Или не замечать того, что под носом.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 161
Бывало, но с мелкими вещами, типа тапок. Ищу, ищу - нигде нет. Возвращаюсь на исходную позицию -лежит, родимый, ждет меня.
Но я тоже думаю, что это кз в организме. Мозг почему-то перестает ассоциировать увиденное глазами с теми понятиями, которые у нас привиты с рождения. Почему-то перестает поступать сигнал от глаз к мозгу, а потом все восстанавливается.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: conjure one
Сегодня, 10:04
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5619|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 204
Случается такое периодически) Как-то отправился я в один магазинчик в центре города. Полчаса ходил туда и обратно, цепляясь взглядом за прочие вывески и витрины. Уже хотел плюнуть на всё, пока вдруг нужная вывеска не попалась на глаза. Я всё списал на глюк в голове) Хотя, может, всё на самом деле имеет другое объяснение. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 11:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 471
В таких случаях надо привлекать третьих лиц, или вторых blush Если Вы за собой знаете такой косяк , как умение заплутать в трех соснах- всегда" требуйте контролера", свидетеля так сказать.
у меня такое только во сне случается
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Tengu
Сегодня, 12:52
0
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 775
Цитата: Долгопят
Если Вы за собой знаете такой косяк , как умение заплутать в трех соснах- всегда" требуйте контролера", свидетеля так сказать.


Так не было со мной никого.

В следующий раз мы там с мужем шли. Кафе на месте))) А я уже успела напугать подругу, которая эту кофеенку любит. Мол, закрылось!
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: ЭленСан
Сегодня, 13:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Вспомнила"Джентельменов Удачи" когда Косой обьяснял про памятник и про дерево)
«-Там же дерево!
-Елка что ли...
-Сам ты елка...
и по тексту..
Зарегистрирован: 3.03.2018
#7 написал: unknown06
Сегодня, 14:04
+1
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Репутация: (96|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 341
давеча сидела за компом и обычно рядом на диване всегда поллитровая бутылочка с водой...сижу,значит и захотелось мне попить,глядь,а бутылки нет!вот была здесь,а сейчас нет!подумала,может куда-то поставила,обсмотрела всё...вернулась на диван-и вот она!)на диване уж сложно не увидеть бутылку,тем более она вообще под боком...я,честно говоря,прифигела)
Зарегистрирован: 21.03.2011
 
#8 написал: Eulalia
Сегодня, 16:03
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 382
Надо было забежать в салон крастоты и спросить,-а где Пафнутий? flushed Вот бы все охренели)))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
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