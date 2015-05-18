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Истории из жизни

Платный сон, или Работёнка с сюрпризами 3

Новым сторожем взяли мужика, имя которого не помню, но бухал он "дай дороги". Через месяц его выгнали. Он чуть не сжёг д/с и, когда уходил, то забрал из запасного выхода мешок пустых "чебурашек". Следующий сторож просто включал наружный свет и уходил домой после приёмки смены, а в 5 утра приходил включать плиту (блин, а что так можно было?), он продержался ДВА месяца! Потом был бухающий студент (1,5 месяца).

Пока не пришёл резвый пенсионер, лет шестидесяти. По повадкам и физической форме был крут (бывший опер) и реально мог отмудохать полрайона. Работал он честно и на совесть, жил далеко и ни разу не подставил. С ним я сработался, хозяин его не воспринимал ни на грамм. Шпану я шугал время от времени, молодняк меня уважал, но тут даже мамочки с колясками не решались зайти (вот кого я вообще никогда не трогал). Он просто сразу закрывал ворота и калитку на замок, и всё, хоть с коляской через забор. Мелким он просто драл уши, молодняк учил от души, причём не брезговал наперегонки - и хрен сбежишь. А по натуре был хорошим мужиком! Молодняк изредка мстил, не разбирая, чья смена, но, в целом, было терпимо.

Звали его Михаил Иваныч, и был он очень рукастый, что радовало руководство. Мы с ним и сменами менялись, и занять у него можно было, и я ему занимал, и сами бухали вместе в том же садике. Над моими рассказами он посмеивался, вполне добродушно, сам был атеистом. Иванычу пофиг было, где спать, и, не будь детский уголок таким маленьким, он и хозяина оттуда бы выжил. Так прошло полгода, и я снова потерял бдительность.

В тот день, а это была суббота, я был на именинах, "накидался" порядочно. Позвонил Иванычу говорю: "Я позже приеду, закрывай и уходи. Только свет наружный включи". Заявился я около одиннадцати - никакой. Дверь еле открыл, раз 5 ключи ронял. Надо бы полежать, отдохнуть и пивка потом попить, у меня ведь с собой. Ну точно - блестящая идея! Да только спьяну не прочухал, что раскладушка стоит прямо посреди 7-й группы изголовьем к мягкому уголку. Иванычу была вся нечисть до одного места. Плюхнулся и выключился сразу. Дрыхну, а времечко себе идёт не спеша. И как только поровнялись стрелочки на 00:00, вот тут и началось (это я уже потом по времени сопоставил, как было).

Бухие "вертолёты". Это состояние пьяного человека, лежащего горизонтально, известно многим. Потолок крутится или по часовой, или против. У меня же началась бортовая качка. Причём алкоголь к ней не имел ни малейшего отношения. Мгновенно протрезвев, я понял, что творится. Ревнивец-хозяин отстаивал свою территорию. Он подошёл с изголовья, взялся за раскладушку и начал раскачивать с боку на бок. Накренит вправо и держит, а я переваливаюсь на правую сторону настолько, что вот ещё чуть-чуть - и на пол упаду. Он её влево - раз, и вот я уже с левой стороны чуть не падаю. И самое главное, что я проснулся, а вот пошевелиться и встать не могу. А он наяривает, забавляется, год же терпел, а тут я сам подставился. "Прекращай", - говорю вслух. С явным садизмом продолжает, аж кряхтит от удовольствия. "Завязывай, - говорю: - А то хуже будет," а сам закипаю уже от злости. Не "завязал". Ну получи, фашист, гранату.

"Отче наш" я знал ещё со школьных лет, бабушка в деревне научила. Прочитал раз, не прекращает, но уже не так уверенно штормит. Прочитал два, "волны" пошли на убыль. А на третий раз воцарился штиль. Вот тут я и дал ему прочихаться от души. Встал прямо в мягком уголке и погнал орать матом с трёхэтажными загибами. Дословно не буду, но обозначу, что я ему вменял. Я уже 4 года работаю, почти ветеран, нервы свои на него перевожу. Работаю на совесть, а он меня как пацана учить вздумал. Что ж ты Иваныча, мол, не учишь. Уйду, как Зина, и дадут тебе или второго Иваныча, или алкаша, и спалит он твой садик, а я приеду и ржать над тобой дураком буду, а ты будешь терпеть. Орал: "Вот щас пивка попью, лягу прямо на твой уголок спать и облюю его три раза за ночь и убирать не стану". Много ещё чего орал, накипело. Впрочем, это я написал очень культурно. Страха не было вот ни на грамм, злость шкалила. Наорался до того, что горло сорвал. Но и честь надо знать, в группе решил не спать, хотя шантажировал. В общем, душу я отвёл знатно.

После этого попросил у Иваныча будильник и целую неделю игнорил хозяина и ни о чём не просил. Иваныч подкалывал: "Что, нечистая сила сбой дала? Али из доверия вышла?" Но я ничего не рассказывал, будет подкалывать ещё круче. В конце рабочей недели после звонка будильника я решил ещё полежать немного и вот тут услышал лёгкое постукивание, как кончиками ногтей по панелям. "Ладно, слышу, встаю уже, - и после небольшой паузы: Ну что, отдаю будильник Иванычу?" - тишина. Потом по панелям опять поскреблись. Будильник я отдал, отношения с хозяином восстановились, но по панелям он уже не долбил, тихого цокота хватало, чтобы я просыпался.

Вот после этого случая помощь пошла уже без запросов, таким образом, я поймал юных взломщиков и, решив не портить им жизнь, отдал их данные заведующей, а она уже потом воспитывала их родителей. Потушил горевшую беседку в слепой зоне. Сгонял с крыши подростков, залезших по пожарной лестнице. Много всяких мелочей - и всё без напоминаний.

Вскоре Иваныч решил уехать в деревню насовсем, а я незадолго до этого встретил Зину и всё ей рассказал. Когда Иваныч уволился, его место заняла Зина, и хозяин её больше не доставал. Мы проработали вместе ещё год. После этого я нашёл стоящую работу и рассчитался. В дальнейшем Зина выучилась и стала воспитателем. Я больше в садике не появлялся. Уже прошло много лет, я на другой работе, но время от времени хотелось похулиганить, позвонить ночью в садик и спросить сторожа: "Ну что, хозяин помогает?"

P.S. Да, хотелось позвонить, до одного момента.

Теперь я зачастую встаю раньше будильника минут на 5, отключаю его и утро начинаю не с кофе. А как и все нормальные люди, с белого друга. Случилось так, что заболел сынуля, и мы с женой положили его к себе посередине. Я проснулся на работу и пошёл общаться с "дружбаном". И вот, сидя на "троне", услышал очень знакомый цокот ногтей по открытой двери туалета. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Как это возможно? Сейчас будет какой-то КОСЯК? Я слетел с унитаза и забежал в спальню, не опоздал, почти вовремя. На кровати сидел перепуганный сын и собирался плакать, а на тумбочке начиналась мрачная мелодия Defender группы Manowar. Это орал мой не отключенный будильник. Ребёнка я успокоил, уложил спать и обалдело сказал: "Спасибо, хозяин".

Сегодня пожелаю всем здоровых детей, пусть они не болеют!

Автор: alexruss1971.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:48
Вчера, 16:48 by Nik_dkПросмотров: 718Комментарии: 5
+17

Ключевые слова: Детсад домовой стуки

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 18:22
+5
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Комментариев: 3 516
Забрал хозяина с собой?:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:26
+2
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Цитата: Talisha
Забрал хозяина с собой?:)

Похоже на то!))
Да и Мановар порадовал!
Очень хороший рассказ! Порадовал!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:40
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Здорово! От души +
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#4 написал: Polupolyarnaya
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#5 написал: Warhunter
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Забрал хозяина с собой?:)

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Дык не звал автор его с собой. А домовые без приглашения не переезжают. И с приглашением не всегда переезжают.
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