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Истории из жизни

Старший брат. Предыстория

Старший брат. Предыстория


Так как я периодически заглядывала в вашу группу (еще не будучи в ее составе), потому и рассказ "Старший брат" - просто часть случившегося со мной, ведущей в школе, а позднее и в техникуме кружок атеиста и политинформатора. Из чего следует, что во все приметы и прочие старорежимные сказки я не верила от слова "совсем", пока не споткнулась о порог необъяснимого с реальной точки зрения.

Предыстория рассказа "Старший брат".

В середине ноября 1977 года в нашей шахте Хальмер-Ю объединения "Воркутауголь" от выброса метана погибло три шахтера: отец моего друга, парень с Украины, приехавший на заработки, и наш сосед по дому.

Прощание с ними проходило в нашем Доме культуры, и вот там я услышала, как между собой переговаривались женщины, что, дескать, Вовка Атаманов (наш сосед) совсем не задеревеневший: руки-ноги гибкие, а значит, в течение 40 дней вынесут из этого дома еще покойника. Я-то услышала, да и ладно... проехали.

29-го ноября приехал Шурик (мой брат). Он работал в Княж-Погосте (тоже Коми АССР), хотел вернуться на работу в шахте. 30-го ноября мама уехала в Донецк узнавать насчет очереди на квартиру для северян, и остались мы с братом вдвоем.

В тот день, 6 декабря, я прибежала на обеденный перерыв домой, через несколько минут пришел брат - слегка выпивший (встретил своего друга - остограмились). Сел за кухонным столом и попросил прикурить ему папиросу (я тоже уже курила к этому времени). Я подкурила ему папиросу и вышла в спальню, а когда через несколько минут зашла на кухню, то увидела, что брат откинулся спиной к окну и, как на тот момент мне показалось, уже спит и похрапывает.

За мной уже зашла подруга, с которой вместе работали. Я схватила со стола недокуренную Шуриком папиросу, закурила, и побежали мы на работу.

Оставшиеся полдня разговоры все время среди рабочих крутились вокруг примет. Зацепили и то, что скоро и в нашем доме кто-то умрет. В общем, одни неприятные разговоры о смерти.

Когда после работы я зашла в свой подъезд, мне в нос словно хлынул запах еловых веток (зимой, за неимением цветов на похоронах, бросают еловые или сосновые ветки). Я открыла дверь в свой коридор, уже зная, что Шурика нет в живых - я это просто ощутила всей кожей, всем своим нутром.

Когда зашла на кухню и, включив свет, повернулась к окну... он так и сидел в той позе, в какой я его оставила...

С этого дня и началось мое "общение" с тем, чему я не верила раньше... С тем, что открыло для меня осознание того, что мы еще настолько наивны в сложностях многогранности миров и его составляющих...

Автор - Valentina Каверина-Данилова.
Ранее опубликовано в группе нашего сайта в "Одноклассниках".

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:48 by LynxПросмотров: 286Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Шахтеры смерть приметы покойник брат

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:02
+1
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Комментариев: 630
Докурила сигарету за покойником...
Зарегистрирован: 10.07.2018
  
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:21
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 33
Мне кажется автор просто винит себя за смерть брата... поэтому брат так навязчиво приходил именно к ней.
Причина смерти его какова? Может его можно было спасти
Зарегистрирован: 1.02.2019
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