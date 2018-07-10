Мистические коллеги

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:39

Nik_dk Просмотров: 282 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:39 by

Главные жизненные цели человека - любить и работать, утверждал Зигмунд Фрейд. И, судя по тому сколько времени мы посвящаем работе (и как отчаянно ищем любви), он был прав.Действительно, работа для человека является источником существования и его, и членов его семьи. Так устроен мир, чтобы получить доступ к благам, нужно располагать средствами. Пища, одежда, бытовая техника, мобильные телефоны, коммунальные платежи, доступ в интернет и самые разнообразные развлечения – все это стоит денег. Трудясь в поте лица днем и ночью, мы зачастую не видим наших мистических коллег, которые оберегают наше рабочее место и помогают содержать его в порядке. Позвольте рассказать пару историй, посвященных этим незримым труженикам.В машинном зале одной электростанции вам с удовольствием байку расскажут про местного хранителя, машзального. Со времени пуска этого машинного зала, он там на хозяйстве находится. Эту электростанцию во время войны построили, когда для выпуска военной продукции критически электроэнергии не хватало. Говорят, управлял монтажом всего оборудования пожилой дедушка, из местных народностей, дальний потомок шаманки, легендарной, очень сильной и известной, да и сам, по всей видимости, кое-какие способности имел, вот он машзального и пригласил: «Парень хороший, всегда поможет, за порядком присмотрит»Много с тех пор воды утекло, но слухи о машзальном не прекращаются, да и как иначе всякие чудеса объяснить, оборудования много, оно старое, сложное, часты поломки, но дежурные непостижимым образом знают, где будет проблема, и вовремя ее устраняют. Или если без причины сигнализация начинает гудеть, значит, выпивший в машинном зале находится, и не утихает, пока он оттуда не уйдет. А еще легендарная история ходит, как он одного несуна наказал.Как то завезли в машинный зал краску, пол красить. Краска отменная, цвет ярко красный, насыщенный, и сохнет быстро. В общем, по тем временам жуткого дефицита, когда в строительных магазинах только черенки для лопат были, настоящее сокровище. Вот один сотрудник на эту краску глаз положил. И ведь предупреждали его: «Не трогай, пока пол не покрасили, вот как покрасят, остатки смело забирай, и дело сделано будет, и тебе хватит, и машзальный не рассердится». Да только ждать совсем не хотелось.Взял он у электриков большую резиновую перчатку, щедро налил туда краски, перевязал все это киперной лентой, засунул в штаны между ног и гордо пошагал домой. Но не учел, что краска на ацетоновой основе и резину разъедает. И надо же такому случиться, что перчатку разъело на проходной, прямо на глазах у поста охраны, причем вокруг было полно народу, люди после смены домой шли. Вот у него из штанов бурным потоком эта краска потекла, а цвет красный, как кровь, вы представляете, как напугались и переполошились охранники, когда увидели, что у мужика из причинного места струей кровь течет. Всей толпой спасать побежали, а когда разобрались, смеху не было предела. Его даже толком наказывать не стали, настолько случай юморной, зато на следующий день об этом знало уже все предприятие, и он навеки вошел в историю, как живая легенда.Подобный случай на продовольственном складе был. Тоже во времена СССР, когда приличные продукты питания только по великому блату достать было можно, а на складе есть все, что душа пожелает. Мужик один туда грузчиком работать устроился. Надо сказать, в те времена все грузчики тихонько подворовывали, но этот особенно отличался. Брал все, что плохо лежит, продавал, а вырученные деньги спускал на водку. Через любовь выпить, как работник никакой был, особенно с утра, все пытался в укромное место увильнуть, чтобы выспаться.Вот однажды прилег на топчанчик в уголке, только глаза закрыл, а его трясут. Смотрит, над ним незнакомая тетенька склонилась: «Я заведующая складом, только не та, которая вместе с тобой пьет и ворует, а настоящая, которая за порядком следит. Вот только от тебя никакого порядка на складе нет, а есть одно пьянство, воровство и лень. Мало того, что сам под гору катишься, так еще и коллектив морально разлагаешь, а для меня коллектив это святое. Я ведь женщина добрая, но мое терпение уже на исходе, либо за ум берись, либо не обижайся, со склада пробкой вылетишь, да еще и с «волчьим билетом». Сказала, и растаяла в воздухе.Не поверил он угрозам, подумал, что с похмелья померещилось, и дальше пить да воровать продолжил. Ну и тетенька свое слово сдержала, в глаза туман напустила. Комиссия из министерства нагрянула, склад проверять. Идут они по территории, видят такую картину, прямо у них на глазах, нисколько не боясь и не стесняясь, грузчик сырокопченую колбасу тырит. Что самое странное, он их не замечает, хотя те рядом стоят, и, крадясь на цыпочках, при этом воровато озираясь, но, не видя опасности у себя под носом, палки колбасы в ящик прячет.В общем, все огромный нагоняй получили, директор выговор схлопотал, а грузчика, и заведующую, которая его прикрывала, с позором выгнали. Причем уволили по статье «несоответствие занимаемой должности». Вы представляете, каким надо быть, чтобы должности грузчика не соответствовать. После этого у него с трудоустройством проблемы были, да и как иначе, на новом месте в трудовую посмотрят, и сразу отказывают, думают, человек немножко «с придурью», раз даже грузчиком быть не может, действительно, «волчий билет». Вот такие сущности на производстве работают, жесткие, суровые, но не жестокие и злые, и если кого наказывают, то только за дело, и с наукой, чтобы впредь на работе лоботрясничать, воровать и пьянствовать, неповадно было.Ну и в заключение позвольте поздравить читателей с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, удачи (будут здоровье и удача, деньги сами собой найдутся) и чтобы следующий год был чуть-чуть лучше предыдущего.Автор: Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Работники призраки станция грузчик

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