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Истории из жизни

Дежавю - воспоминания о будущем?

Предисловие


Имя моё не важно, да личность, в принципе, тоже. Дежавю случается очень часто с людьми. Распространенность этого явления меня очень удивляет. Ну вроде думаешь - да, может, там чего, переутомился и т.д. Но если вы спросите своих знакомых или даже незнакомых, то поймете - это явление встречается не редко.

Вспоминается один такой известный фильм "Мир дикого запада", там очень много тем затрагивает: бог - человек, мать и дитя, отцы и дети и так далее. Сериал с глубоким смыслом (лично я именно таким его увидел). Но одна из самых главных тем - тема дежавю. Тема остаточных воспоминаний. Воспоминаний о будущем. И я-таки согласен с киноверсией: человек проживает раз за разом похожий сценарий.

Обратимся к другому источнику, религиозному. Да, вы сейчас начнете говорить, мол, всё это чушь, религия - зло. Да, религия - зло, но религиозное представление о мироустройстве далеко не лишено смысла. Из подобных книг я прочел Ветхий и Новый Завет, Бхагават Гиту (именно эта книга меня впечатлила, поэтому на 4сторе и ник себе подобрал). Ближе к Гите: в ней сказано, что наш мир - это фальшивка, что у Вселенной есть время жизни и время смерти (не проявленное состояние). Всё это пресекается с нынешними теориями о том, что ученые уже выдвигают теории о нереальности мира (можете самостоятельно поискать видеоматериалы и статьи, коих десятки). Также по Гите сказано, что только богу дано помнить все свои перевоплощения, а человеку не дано помнить прошлые жизни. Но на деле это не совсем так.

Мой случай


Это случилось со мной очень давно, когда мне было 12. Был обычный зимний день, я учился во вторую смену, то есть до вечера. Я из хорошей, благополучной, простой, полной семьи. В школе ничего удивительного не происходило в тот день, так как не запомнился мне он совершенно.

Лёг спать я с хорошим настроением, спокойным, спал крепко. Обычный день обычного школьника... Не помню начало сна. Помню, как я смотрел на себя со стороны - все мои поступки, которые еще не свершились, друзья, которых я найду в будущем (армия, университет, по работе), девушки... Ну вы поняли...

Информация, которую я узрел, - это просто гигабайты инфы и "видео", даже узнал, сколько я буду жить (довольно долго) и где найду покой (где-то на берегу Средиземного моря). Увидел два варианта выбора второй половинки. В одном - развод, общий ребенок, она не из России. Второй - любовь, двое детей, тоже не из России. После того, как я увидел тот момент, когда я в примерно 80+ умер естественной смертью, то уже подумал, что "ну вот и всё, сейчас проснусь". Но сон не закончился...

Были показаны еще жизни, некоторые моменты жизни после смерти - нет никаких таких мест в традиционных религиозных представлениях (никаких котлов с чертями или амуров с арфами - какая безвкусица). Я видел мир, похожий на наш. Но с совершенно другими законами физики, более разнообразные существа. Да, в нём тоже были опасные и безопасные места, это как место иного дикого мира, именно дикого мира, как в саванне, джунглях, где человек не имеет статуса главного, как на Земле. Я это потом назвал просто - путешествие. Оно так со стороны и выглядело.

Сон закончился тем, что в конце его я встретился с богом. Не для того, чтобы он меня казнил или миловал, укорял или поощрял. А это было просто "прикосновение" к этому существу и молчаливый диалог. Кстати, в моем понимании (как я его воспринял) - это был сгусток энергии, без частей тела, глаз или подобного. И никаких слов. Трудно это объяснить, но как-то так вот...

С того дня моя жизнь изменилась. Конечно, я забыл через недели две этот сон, махнул на это рукой. И началось дежавю. Стоишь где-нибудь и внезапно вспоминаешь, что тебе это снилось, в том самом, одном сне. И это не подгонка сознания обстоятельств под увиденное во сне.

Один из примеров: Мне уже было 22, я шел с одной девушкой с кафе к нашим общим знакомым. Не далеко было. И тут она говорит, мол, давай я к себе зайду, забрать из дома ей что-то надо было. 2 минуты. Я согласился, сказал, что пойду в маркете попить себе куплю. Ну и разошлись, она - домой, я - в маркет. Купив минералки, подошел к подъезду - её еще не было. Позвонил, она, мол, сейчас уже иду. Я захожу в подъезд и стою, жду (а там общага отдана была городу, и на первом этаже холл такой огромный). И тут возникает это поганенькое ощущение (иначе я его никак не назову), что мне это снилось, что сейчас зайдет парень в подъезд, и, если я буду дальше стоять на том же месте (просто в сторонке стоял), то будет драка. Я удивился, нет, я просто офигел. Делаю шаг в сторону, один шаг. И знаете что? Реально заходит какой-то парень, лет 22-24, в подъезд. Смотрит так пристально на меня, молча. И идет в крыло к лестнице. А там его встречает компания друзей.

Мне было не страшно, что будет драка, нет. Мне было страшно, что всё это дежавю - правда. У меня в тот день был очень озадаченный вид. Все знакомые и та девушка это заметили, но я сослался на усталость и т.д.

Да, кстати, есть еще о дежавю и времени упоминание в "Настоящем детективе", где МакКонахи говорит, что время - это круг. Тоже достойная теория.


Эпилог


Опять же, хочу напомнить особо упоротым, троллям и прочим неадекватам: я веду здоровый образ жизни и очень давно. Даже не курю сигарет, не говоря об остальном. С психикой всё отлично, она устойчива.

Касательно дежавю: не всё стирается в нашей памяти из прошлой жизни. Или есть способ отправить данное "сообщение-предупреждение" самому себе в виде сна, уже после физической смерти, но это лишь мои догадки. Если с вами случалось подобное - не пугайтесь, это обычное дело.

Все мои истории только те, которые я лично пережил.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18 by ShiamПросмотров: 732Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Дежавю будущее прошлое судьба бог авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:48
+1
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Репутация: (2073|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 236
Оба приведенных сериала мной любимы) Здорово конечно, что при пробуждении вы помнили такой объем информации. Я вот частенько забываю, хотя знаю, что видела что-то очень важное. Очень интересно и грамотно подан материал +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Sniff
Сегодня, 16:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 404
Автор, в прошлой истории вы были неверующим, только ваша мама с соседкой" шарили" в чем- то там. Теперь Вы уже весь такой продвинутый, поучающий, и тыры- пыры. И еще, предполагая на сайте наличие " упоротых и троллей", Вы сюда пишете.Несколько странно все это. Без оценки.
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#3 написал: Zimtstern
Сегодня, 16:54
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Бывает и очень часто, бывали периоды ну просто на каждом шагу это чувство, и это меня если честно утомляло, если вот так вот потоком. А так я слышала, это происходит, если идешь по " своему " пути.
Зарегистрирован: 9.04.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:11
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Комментариев: 4 646
Цитата: Sniff
предполагая на сайте наличие " упоротых и троллей", Вы сюда пишете.

Ага, так метать бисер перед свиньями.
Дежавю бывает. Но весьма редко. Я не столь избранная видимо noknow .
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:35
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Раз показали будущее, значит так было надо.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#6 написал: Бозкурт
Сегодня, 17:53
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Комментариев: 426
Кхм... Я расскажу тоже пожалуй.)Не знаю де жавю ли это или что-то другое.
Летом собирала документы. Пришлось ехать в другой город. Я в нем никогда не была. Плутали с мужем , искали одно здание. Спросили прохожего. Он подсказал, как найти. Нашли, заходим туда. Здание огромное. Лестницы с двух сторон. Кабинеты. Муж вертит головой :"и куда нам?" "Сюда" - говорю и поднимаюсь. Меня такое чувство накрыло как-будто я там уже была. Вот вошла внутрь и всё, знакомое всё тут. Странно звучит и для меня странно всё это. Но топаю уверенно. Очень... необычное ощущение. Неожиданно. Понятия не имею откуда это. А потом так же внезапно отпустило. В городе этом я точно не была раньше.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 18:40
+3
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 590
Тот момент , когда чувствую себя упоротым троллем...Не потому что хочу поддеть, а потому что уже так обозначили читающего.Обидно.
Дежавю бывает часто, но просто как "узнаваемое мгновение" не более того.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#8 написал: Sniff
Сегодня, 18:43
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Комментариев: 404
Цитата: Долгопят
Тот момент , когда чувствую себя упоротым троллем...Не потому что хочу поддеть, а потому что уже так обозначили читающего.Обидно.
Дежавю бывает часто, но просто как "узнаваемое мгновение" не более того.


Нам, упоротым троллям, не понять высоких чуйств автора))
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:59
0
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Публикаций: 73
Комментариев: 4 646
Цитата: Долгопят
когда чувствую себя упоротым троллем...Не потому что хочу поддеть, а потому что уже так обозначили читающего.О

Я с вами, коллега friends
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:19
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Комментариев: 9 617
Поставлю плюс за интересный взгляд на себя со стороны. Мне вот например такие сны не приходилось видеть. Видимо это не каждому дано. Другие снились, но всё не то, о чём пишет Автор, а хотелось бы увидеть такой сон. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 19:22
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 590
дочь читает через плечо
- Мама, ты в отряде троллей?! open_mouth
-Особо упоротых неадекватов, доченька.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#12 написал: kalina
Сегодня, 22:30
+1
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Комментариев: 108
Ну что вы так сразу))) это страх просто. Человек изначально очень боится, что его облажают. И эти слова, про троллей неадекватных - просто предупреждающий удар. Переживает человек)
А про теме... Вот не помню дежа всю совсем. А предугадывание ситуации - это да. Мне кажется - это немного разные понятия. Автор всё же про дежа вю пишет. И не совсем. Он ведь связывает это со сном. А не с тем, что ему кажется было в реальности.
Я думаю, у всех бывает, когда ты знаешь почему-то что, что случится но я не вижу посыла тут к прошлой жизни
Зарегистрирован: 8.08.2018
#13 написал: Light_a_dark
Сегодня, 22:45
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Публикаций: 28
Комментариев: 602
Тоже придерживаюсь версии, что дежа-вю - это реально когда то виденный нами сон-предсказание, только мы его удачно забыли, а в момент произошедшего мозг "выдергивает" этот сон из подсознания.

Цитата: kalina
Человек изначально очень боится, что его облажают. И эти слова, про троллей неадекватных - просто предупреждающий удар. Переживает человек)

Обычные комплексы. Я тоже, перед тем, как опубликовать на этом сайте свою историю, долго готовилась морально, начитавшись комментариев к разным публикациям. Но меня аж распирало изнутри то, что у меня тоже были в жизни мистические и страшные истории. А благодаря "безликому интернету", как выразился один из посетителей, я смогла обо всем здесь рассказать.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#14 написал: marzzz
Сегодня, 23:09
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Цитата: kalina
И эти слова, про троллей неадекватных - просто предупреждающий удар.

Ну вот! Только решила вступить в армию неадекватных, и не абы кого, а именно троллей, а тут расклад пошел про тонко организованных, которых обидеть может каждый! Лучшая защита - нападение? Каску, значит, нацепил, биту в одну руку, пулемет - в другую - и в народ пошел: здрасьте! А каска с битой так, на всякий случай? Отбиваться от нахалов? Я вон в панамке сижу, а не в каске, и пулемет не обжимаю, тока чупа-чупс, ежели что! Значит, заделаюсь неадекватным троллем без боекомплекта. Обойдусь стырым и проверенным способом - тапки кидать буду! crazy

По рассказу. Сон просмотрел, потом сюжеты сна стали реальностью. Если угодно - это способность увидеть событие будущей жизни. А дежавю к этому каким боком!?Дежавю предполагает иное: когда в незнакомой обстановке появляется эффект прожитого момента, знакомых ощущений, событий, места. Четкое осознание, что это уже происходило, и именно там или так, как сейчас! Сны заранее никто тебе об этом не показывает, однозначно. И, скорее, дежавю - это проекция из прошлой жизни. От слова ЭТО УЖЕ БЫЛО. Наяву было, а не во сне. Кажись, автор попутал понятия.

Давно дежавю не ловила. В детстве частенько прилетало. Потом все реже и реже. Видать, совсем информация о былых существованиях подтерлась. Это, кстати, нормально. Дети порой помнят сюжеты прошлых воплощений много и часто, потому как в голове чистый лист. Потом все подтирается, слишком много чем мозг забит у взрослых.
+++
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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