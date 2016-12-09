Дежавю - воспоминания о будущем?

Предисловие

Имя моё не важно, да личность, в принципе, тоже. Дежавю случается очень часто с людьми. Распространенность этого явления меня очень удивляет. Ну вроде думаешь - да, может, там чего, переутомился и т.д. Но если вы спросите своих знакомых или даже незнакомых, то поймете - это явление встречается не редко.



Вспоминается один такой известный фильм "Мир дикого запада", там очень много тем затрагивает: бог - человек, мать и дитя, отцы и дети и так далее. Сериал с глубоким смыслом (лично я именно таким его увидел). Но одна из самых главных тем - тема дежавю. Тема остаточных воспоминаний. Воспоминаний о будущем. И я-таки согласен с киноверсией: человек проживает раз за разом похожий сценарий.



Обратимся к другому источнику, религиозному. Да, вы сейчас начнете говорить, мол, всё это чушь, религия - зло. Да, религия - зло, но религиозное представление о мироустройстве далеко не лишено смысла. Из подобных книг я прочел Ветхий и Новый Завет, Бхагават Гиту (именно эта книга меня впечатлила, поэтому на 4сторе и ник себе подобрал). Ближе к Гите: в ней сказано, что наш мир - это фальшивка, что у Вселенной есть время жизни и время смерти (не проявленное состояние). Всё это пресекается с нынешними теориями о том, что ученые уже выдвигают теории о нереальности мира (можете самостоятельно поискать видеоматериалы и статьи, коих десятки). Также по Гите сказано, что только богу дано помнить все свои перевоплощения, а человеку не дано помнить прошлые жизни. Но на деле это не совсем так.

Мой случай

Это случилось со мной очень давно, когда мне было 12. Был обычный зимний день, я учился во вторую смену, то есть до вечера. Я из хорошей, благополучной, простой, полной семьи. В школе ничего удивительного не происходило в тот день, так как не запомнился мне он совершенно.



Лёг спать я с хорошим настроением, спокойным, спал крепко. Обычный день обычного школьника... Не помню начало сна. Помню, как я смотрел на себя со стороны - все мои поступки, которые еще не свершились, друзья, которых я найду в будущем (армия, университет, по работе), девушки... Ну вы поняли...



Информация, которую я узрел, - это просто гигабайты инфы и "видео", даже узнал, сколько я буду жить (довольно долго) и где найду покой (где-то на берегу Средиземного моря). Увидел два варианта выбора второй половинки. В одном - развод, общий ребенок, она не из России. Второй - любовь, двое детей, тоже не из России. После того, как я увидел тот момент, когда я в примерно 80+ умер естественной смертью, то уже подумал, что "ну вот и всё, сейчас проснусь". Но сон не закончился...



Были показаны еще жизни, некоторые моменты жизни после смерти - нет никаких таких мест в традиционных религиозных представлениях (никаких котлов с чертями или амуров с арфами - какая безвкусица). Я видел мир, похожий на наш. Но с совершенно другими законами физики, более разнообразные существа. Да, в нём тоже были опасные и безопасные места, это как место иного дикого мира, именно дикого мира, как в саванне, джунглях, где человек не имеет статуса главного, как на Земле. Я это потом назвал просто - путешествие. Оно так со стороны и выглядело.



Сон закончился тем, что в конце его я встретился с богом. Не для того, чтобы он меня казнил или миловал, укорял или поощрял. А это было просто "прикосновение" к этому существу и молчаливый диалог. Кстати, в моем понимании (как я его воспринял) - это был сгусток энергии, без частей тела, глаз или подобного. И никаких слов. Трудно это объяснить, но как-то так вот...



С того дня моя жизнь изменилась. Конечно, я забыл через недели две этот сон, махнул на это рукой. И началось дежавю. Стоишь где-нибудь и внезапно вспоминаешь, что тебе это снилось, в том самом, одном сне. И это не подгонка сознания обстоятельств под увиденное во сне.



Один из примеров: Мне уже было 22, я шел с одной девушкой с кафе к нашим общим знакомым. Не далеко было. И тут она говорит, мол, давай я к себе зайду, забрать из дома ей что-то надо было. 2 минуты. Я согласился, сказал, что пойду в маркете попить себе куплю. Ну и разошлись, она - домой, я - в маркет. Купив минералки, подошел к подъезду - её еще не было. Позвонил, она, мол, сейчас уже иду. Я захожу в подъезд и стою, жду (а там общага отдана была городу, и на первом этаже холл такой огромный). И тут возникает это поганенькое ощущение (иначе я его никак не назову), что мне это снилось, что сейчас зайдет парень в подъезд, и, если я буду дальше стоять на том же месте (просто в сторонке стоял), то будет драка. Я удивился, нет, я просто офигел. Делаю шаг в сторону, один шаг. И знаете что? Реально заходит какой-то парень, лет 22-24, в подъезд. Смотрит так пристально на меня, молча. И идет в крыло к лестнице. А там его встречает компания друзей.



Мне было не страшно, что будет драка, нет. Мне было страшно, что всё это дежавю - правда. У меня в тот день был очень озадаченный вид. Все знакомые и та девушка это заметили, но я сослался на усталость и т.д.



Да, кстати, есть еще о дежавю и времени упоминание в "Настоящем детективе", где МакКонахи говорит, что время - это круг. Тоже достойная теория.





Эпилог

Опять же, хочу напомнить особо упоротым, троллям и прочим неадекватам: я веду здоровый образ жизни и очень давно. Даже не курю сигарет, не говоря об остальном. С психикой всё отлично, она устойчива.



Касательно дежавю: не всё стирается в нашей памяти из прошлой жизни. Или есть способ отправить данное "сообщение-предупреждение" самому себе в виде сна, уже после физической смерти, но это лишь мои догадки. Если с вами случалось подобное - не пугайтесь, это обычное дело.



Все мои истории только те, которые я лично пережил.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18

Shiam Просмотров: 732 Комментарии: 14 +15 Сегодня, 16:18 by

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