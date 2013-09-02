Старый дом с привидениями

Nik_dk Просмотров: 158 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:52 by

Есть у нас в городе (небольшой городок 40 тыс. жителей) так называемое «Царское село», где расположены добротные коттеджи, все новые, самые первые дома там начали строиться в конце 90-х.В этом элитном районе, на месте «Мичуринского яблоневого сада», уже несколько лет стоит дом бывшего председателя райисполкома, домик классный, ремонт был в свое время сделан дорогой. Жить там председатель со своей новой женой не смог. Буквально пару месяцев пожили и стали скандалить, до стрельбы доходило. В общем, разъехались они по разным домам, позднее он ее убил, но не в этом доме.Дом этот пустует уже лет 10, числится на балансе исполкома. Так как дом моих родителей рядом, я видела, как «чахнет» дом. А мы как раз искали домик. Решила я узнать, почему исполком никому это жилье не предоставляет и на торги не выставляет. Оказалось, нынешней председатель на него «глаз положил», собрался выкупить его по остаточной стоимости.В общем, устроила я бурю в стакане. Дом выставили на торги. Мы его купили. За десять лет он, конечно, сильно обветшал. Сделали мы капитальный ремонт, с перекладкой проводки и труб. Вселились, а домик-то «живой» оказался. Каждую ночь что-то шастает по комнатам, двери открываются, закрываются. С зеркалами вообще какая-то ерунда происходит, в шкафу-купе, в гардеробной комнате, двери полностью зеркальные, так зеркала помутнели, как будто изнутри туман. Вызвали мастеров, заменили по браку, но через пару дней, та же картина. Позднее обратила внимание, что старые зеркала тоже стали мутнеть, а с моим настольным зеркалом вообще интересно получилось — сижу я утром, марафет навожу, глазки подкрашиваю и тут на зеркало как будто кто-то дыхнул, но запотело оно с внутренней стороны!Собака наша не любит там находиться, стала проситься с нами. Кот вообще к родителям сбежал, сейчас там живет. Каплей, переполнившей сосуд страхов и терпения, стала следующая ситуация. Среди ночи проснулись от лая собачки, а она у нас вообще «неразговорчивая», бежим к ней, она в комнате младшего сына, у него как раз друг остался ночевать. Дети в полусне, а их одеяла висят в воздухе, причем кровать и диван, на которых они спали, находятся в разных углах комнаты, а одеяла висят над центром, аккурат между ними и сложены треугольником, как покатая крыша.Мы влетели, успели это заметить и в ту же секунду в нас с мужем эти одеяла полетели. Сказать, что было страшно, это ничего не сказать. Мать мальчика, друга сына, верующая женщина, развила бурную деятельность по очищению нашего дома. Привезла священника, трижды, с интервалами в пару недель, он проводил обряд очищения. Одеяла летать, конечно, перестали, но теперь в доме ночами кто-то смеется и хождения чего-то неведомого продолжается. Следом за котом к моим родителям перебрались и дети. А ночные шоу продолжаются.Автор: Лана.

Ключевые слова: Дом привидение призрак зеркала

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