Калейдоскоп

V.V.Pukin Просмотров: 602 Комментарии: 7 +13 Вчера, 20:49 by

Есть у меня давнишняя знакомая Александра. До 2008 г. была обычной среднестатистической россиянкой. А в тот год разразился очередной кризис, в результате чего Шуру сократили. Какое-то время подвизалась на вольных хлебах, выполняя бухгалтерскую работу для нескольких мелких предпринимателей. Но и они вскоре разорились. Женщина осталась практически без средств. Накопленный небольшой финансовый запас таял на глазах.В одну из наших встреч я посоветовал ей (с долей шутки) стать гадалкой-экстрасенсом: «Будешь принимать нуждающихся в такой помощи – вот тебе и копеечка. Как сваха же ты справлялась». У Саши была располагающая к доверительному разговору внешность и манера общения. Действительно, она успешно повыдавала замуж почти всех своих подружек. Себе вот только никак не могла найти подходящий вариант.Ну, пошутили да забыли. Вроде. А через месяц я случайно натыкаюсь в газете на объявление «Ясновидящая, парапсихолог и провидица Александра…» и рядом Сашина фотография. В общем, вот уже с десяток лет моя старая знакомая занимается этим делом. И, похоже, успешно. Недавно виделись – бывшую бухгалтершу Шурочку просто не узнать. Вся в духах, мехах и золоте.За разговором поделилась несколькими интересными с моей точки зрения историями своих клиентов. Один, самый запомнившийся ей случай, пересказываю…Пришёл как-то на сеанс к ясновидящей Александре мужчина средних лет. И поведал следующее...Жил он с женой и двумя детьми. Дочери Маше было пять лет, а младшему сынишке Ярославу только год исполнился. Малец сидел дома с мамой. Дочь же ходила в частный детсад, который располагался в одной из квартир их дома. Очень удобно. Далеко водить не надо и родителям прямо из окна можно приглядывать за дочурой, когда та с другими детсадовцами во дворе на прогулке.Однажды, вернувшись из садика, дочка принесла чужую игрушку. Калейдоскоп. Видно, что ещё из тех, совдеповских времён. Мать, забирая вечером Машку из садика, поинтересовалась – откуда взялся этот калейдоскоп. И не лучше ли его оставить в садике.Но девочка, крепко вцепившись маленькими ручонками в цветастый тубус, заявила:- Это моя игрушка! Мне её мальчик подарил.На вопросы «что за мальчик?» и «как его зовут?», отвечала, что мальчик незнакомый, сам подошёл, когда они играли на детской площадке.Воспитательница же и вовсе не видела никакого чужого мальчишку.Как не убеждала родительница оставить старую игрушку, упрямую Машу было не переубедить. Так и пришла домой с прижатым к груди советским калейдоскопом.Дома, скинув уличную одёжку, направила трубку на мать и весело закричала:- Мама, а я тебя вижу!..Та в ответ:- Маша, ты не можешь через калейдоскоп кого-то видеть. Это же не подзорная труба. Там разноцветные узоры. На свет направляй, а не на меня.Девочка же настойчиво повторяла:- А я тебя вижу, вижу! Ты через него такая странная получаешься!.. На, посмотри.Мама взяла калейдоскоп и, направив на зажжённую люстру, прильнула глазом к окуляру. В калейдоскопе была темень, словно в колодце. Женщина несколько раз потрясла картонную трубу и вновь глянула в малюсенькое круглое окошко. Никакого результата. Сплошная темнота.- Доча, да он ещё и сломан! Ничегошеньки не видно. Давай выбросим в мусорное ведро. Погляди, какой он старый и грязный…Но дочь от обиды чуть не разревелась:- Всё видно! Ты не умеешь смотреть просто!.. Вон, давай Ярику покажу!С этими словами, подбежав к сидящему по полу братишке, приставила к его мордашке окуляр. Тот сначала внимательно вглядывался и вдруг как заревёт во весь голос! Утихомирить орущего и обливающегося слезами малыша с превеликим трудом удалось только часа через два. Да и то не окончательно. Он на протяжении всего вечера то и дело начинал хныкать, норовя устроить повторное оперное представление.И ночь провёл очень беспокойно, постоянно просыпаясь. Всхлипывая, успокаивался лишь на руках у матери.Ко всему прочему дочка Машенька тоже учудила. Проснувшись среди ночи, села у себя в кровати и тихо плачет. Заспанная мать, поднявшись, как по тревоге, на очередной рёв младшенького и увидев плачущую девочку, спросила:- Ну, а с тобой-то что, доча? Ты же большая, а заливаешься слезами, как лялька! Что произошло? Сон плохой приснился?..В ответ девочка, растирая маленькой ладошкой по щекам слёзы, выдала такое, что у женщины похолодело внутри:- Мамочка, когда я умру, вы ко мне на могилку приходить будете?..Утром следующего дня, совершенно невыспавшаяся за бессонную ночь, родительница позвонила на работу и выпросила выходной. Машу с красными глазами тоже не стала в садик отправлять, раз уж сама дома.К полудню дети окончательно успокоились, повеселели. От былой грусти-печали не осталось и следа. Поэтому после обеда мать решила погулять с ними в центральном парке, благо он находился неподалёку от дома.Одевшись потеплее (стояла поздняя уральская осень), двинулись в путь. Пацан в коляске под управлением мамы, девочка рядом скачет.Скакала, скакала, убежав вперёд, и вдруг резко пропала. Обеспокоенная мать взволнованно шарила глазами по кустам вдоль аллейки, надеясь, что Маша отбежала в сторону. Но девочки нигде не было видно. Женщина уже открыла рот, чтобы окликнуть дочь, но тут словно ватный ком застрял в горле, лишая голоса, и подкосились ноги…Метрах в тридцати впереди по аллее зиял чёрным просветом открытый колодец. Словно вспугнутая выстрелом лань, обезумевшая мать бросилась к яме. Не добежав нескольких шагов до края канализационного люка, с ужасом заметила лежащую рядом на утоптанном снегу пёструю трубку калейдоскопа…Заглянув внутрь зияющего проёма колодца чуть не лишилась чувств. Внизу бурлил мутно-бурый водный поток. Женщина неистово принялась кричать, зовя Машу. Ответом из тёмной ямы был лишь шум бурлящей вонючей воды…Поиски утонувшей дочери ни к чему не привели. Даже спустя месяц девочку так и не нашли. Ко всему ещё ударили трескучие морозы за минус тридцать. Родителям сообщили, что поисковые работы возобновят, когда потеплеет. Возможно тогда усилия будут более результативными.Глубину родительского горя описывать бессмысленно. Если отец ещё держался, то мать буквально обезумела. По ночам вставала и почти не одевшись уходила из дома. Кидавшийся вслед муж всегда находил её в одном месте – бродящую по аллеям центрального парка в поисках дочки. Она никак не хотела смириться со смертью любимой Машеньки …А спустя два месяца после трагедии, также уйдя ночью, женщина пропала совсем. Исчезла бесследно, как и её дочь. Давали объявления по местному телевидению, искали через интернет – всё бесполезно.В осиротевшую квартиру на помощь несчастному отцу переехала временно его родная сестра с сыном-второклашкой. Пацана тоже звали Славик. Только не Ярослав, а Станислав.Он-то, резвясь, и отыскал как-то на дне корзины с игрушками всеми позабытый калейдоскоп. Показав его дяде, спросил:- Можно я возьму его себе?- Славка, да он не рабочий…Мужик равнодушно взял в руку игрушку и поднёс к глазам окуляр. К его изумлению, картинка внутри калейдоскопа сверкала яркими разноцветными красками, словно россыпь драгоценных камней! Надо же, а прежде там была одна чернота…- Ну, забирай, конечно, раз такое дело. Да и не спрашивай больше – бери любые игрушки, какие нравятся…Не прошло недели с того разговора, как мальчишка погиб. Свернул себе шею, скатываясь по склону крутой снежной горы. Ударился буйной головой то ли о дерево, то ли о столб.Вот тогда и возникли у мужика нехорошие мысли насчёт этого старого калейдоскопа. Потихоньку он изъял его из игрушек покойного Славика в доме убитой горем сестры. Сначала сразу хотел сжечь картонный тубус в костре или садовой печи, но потом решил всё-таки посоветоваться с каким-нибудь экстрасенсом. Хотя и был до всех этих трагедий совершеннейшим материалистом, не верящим во всякую потустороннюю хрень так же, как в Деда Мороза.Когда он пришёл к ясновидящей Александре, принёс с собой тот самый калейдоскоп. Заметив в разговоре, что переливающаяся картинка в игрушке стала со временем тускнеть. Что ещё более укрепило его подозрения о причастности зловещего предмета ко всем свершившимся бедам.На мой вопрос, что Александра мужчине посоветовала, она ответила:- Если честно, мне после его рассказа самой не по себе стало. Я даже не стала в руки брать этот чёртов калейдоскоп. Сказала мужику отнести игрушку в церковь, затем сделать так, как священник скажет. И, конечно, срочно окреститься самому (он некрещёным оказался), а также не медлить с крещением единственного сына. Да и после обряда почаще в церковь заглядывать…Я с такими тяжёлыми случаями стараюсь не связываться. От греха подальше.Денег брать с несчастного отца не стала.После этого он ушёл, и больше мужчину я не видела. Очень надеюсь, что всё у него наладилось. Дай то Бог…05.02.2019

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