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Истории из жизни

Во многом наши предки были умнее нас

Это в своё время мне рассказывала моя мать.
Небольшое вступление. Бабушка в 40 лет осталась вдовой с 8 детьми на руках. Поднимала всех сама одна.
Может, по этой причине её уважали в селе. Моей матери было лет 17-18.
У неё стала опухать левая рука. Сначала мизинец, потом присоединился соседний палец, затем половина кисти, вся кисть. Обращались к врачам, врачи лечили как могли, но опухоль росла.
Опухоль перешла на предплечье, была сильная боль. Кто-то из соседей, жителей села посоветовали моей бабушке обратиться к местной старой знахарке (славянке).
Моя бабушка была ярой мусульманкой, и она никак не могла обратиться за помощью к знахарю, да ещё и к не мусульманину (хотя моя мать при жизни говорила, что её дед, то есть отец моей бабушки, был знахарем, да и бабушка сама, читая как положено намаз, иногда малость шаманила или делала что-то похожее).
Опухоль, отёк на руке дорос до плечевого сустава, рука была багрового цвета, боли невыносимые, как будто кто-то грыз кость.
Вся рука стала размером с ребенка возрастом до 1 года, мать не спала. Люди опять стали уговаривать мою бабушку дать согласие на обращение к знахарке.
Но бабушка отказывала. Уверена, что она понимала, что (или кто) стоит за знахарем. Моей матери стало хуже.
В очередной раз обратились к врачам, хирург сказал, что руку надо ампутировать, пока опухоль не достигла грудной клетки. Было решено, что на следующий день мою мать кладут в сельскую больницу на ампутацию.
Тут уже к соседям, жителям села присоединились старшие братья, сёстры моей матери, говоря, что если ей ампутируют руку, то она никогда уже замуж не выйдет, кто возьмет в жёны безрукого инвалида?
Видимо, именно эти слова и зацепили мою бабушку. Мать пошла к старой знахарке.
Она посмотрела на мать, посадила её, взяла таз с водой, опустила туда огромную, багровую руку, отвернула её голову в другую сторону и сказала: «Что бы ни случилось, не смотри! Не оборачивайся. Я сама тебе скажу, когда можно».
И стала что-то шептать, наклонившись над рукой и тазом с водой. Шептала она очень долго, слов нельзя было разобрать. Прошло много времени.
Старая знахарка вынула руку из таза, положила на стол, отодвинула таз и сказала: «Теперь можешь посмотреть». Таз был полон черных длинных женских толстых волос, которые шевелились, таз кишел.
Знахарка сказала, что моя мать подцепила этих червей, купаясь в речке, что не зря люди говорят «1 августа Илья в воду нассал».
Вот тогда я и поняла, почему с 1 августа в многочисленной семье бабушки в речке купаться нельзя было, могли хорошо побить, контроль за этим был жёсткий.
Мне было лет 36-37, когда вспомнила об этом случае.
Решила посмотреть в интернете, на самом ли деле есть такие черви. В Википедии есть статья, эти черви называются «конским волосом».
Они начинают размножаться в период цветения воды, именно в этот период они ищут жертву. Далее прочитала, что цветение воды примерно и начинается с 1 августа. С тех пор я стала слушаться того, что говорил народ в старые времена. А рука полностью восстановилась.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 124Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Вдова с детьми старая знахарка «конский волос» август старые времена Черви Знахарка Купание Врачи Опухоль

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 01:40
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 632
Знахарка сказала, что моя мать подцепила этих червей, купаясь в речке, что не зря люди говорят «1 августа Илья в воду нассал».


Вообще-то Ильин день 2 августа. И поговорка гласит про оленя) facepalm
И непонятно, почему столько червей не обнаружили. Это же не порча была мистическая, а вполне материальные паразиты.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:54
+3
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Репутация: (2328|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 810
У нас в деревне волос в реке очень распространенное явление. И встретить его можно в любой месяц лета. Мы купаемся спокойно, его не боимся. Он опасен ежели на теле раны открытые есть. Тогда да, может проникнуть под кожу и там жить.Но хирурги в сельских больницах как правило на этом деле прошаренные, да как и местные жители тоже, они сразу понимают причину. За всю жизнь я встретила только одного мужика, кто волоса подцепил. Небольшая операция в амбулатории и он здоров. А мистики в истории ноль, да и в полный таз червей я не верю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: Estellan
Сегодня, 02:04
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (492|0)
Публикаций: 97
Комментариев: 863
По народному поверью, волосатики могут внедряться в кожу человека во время купания; обычно в пятку. После этого червь выедает внутренности человека или «доходит до сердца». На самом деле, это суеверие; волосатики, несмотря на свой вид, безопасны для людей. Люди могут случайно проглотить их личинки и цисты, однако в людях они не паразитируют.

Другой разговор: волосатик в значительной степени напоминает паразитического червя ришту. Червь ришта является возбудителем заболевания дракункулез. Для дракункулеза характерен симптом, который "приписали" конскому волосу. Личинки ришты проникают в организм человека при употреблении неочищенной воды. Достигая половозрелости, ришта стремится покинуть тело хозяина, чтобы отложить яйца в воду. Для этого червь мигрирует в нижние конечности и находится под кожей до тех пор, пока не сможет продырявить ее (как правило, на пятке) и выйти наружу. При этом человек мучается от сильных болей.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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