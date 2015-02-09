Во многом наши предки были умнее нас

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 124 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 01:15 by

Это в своё время мне рассказывала моя мать.Небольшое вступление. Бабушка в 40 лет осталась вдовой с 8 детьми на руках. Поднимала всех сама одна.Может, по этой причине её уважали в селе. Моей матери было лет 17-18.У неё стала опухать левая рука. Сначала мизинец, потом присоединился соседний палец, затем половина кисти, вся кисть. Обращались к врачам, врачи лечили как могли, но опухоль росла.Опухоль перешла на предплечье, была сильная боль. Кто-то из соседей, жителей села посоветовали моей бабушке обратиться к местной старой знахарке (славянке).Моя бабушка была ярой мусульманкой, и она никак не могла обратиться за помощью к знахарю, да ещё и к не мусульманину (хотя моя мать при жизни говорила, что её дед, то есть отец моей бабушки, был знахарем, да и бабушка сама, читая как положено намаз, иногда малость шаманила или делала что-то похожее).Опухоль, отёк на руке дорос до плечевого сустава, рука была багрового цвета, боли невыносимые, как будто кто-то грыз кость.Вся рука стала размером с ребенка возрастом до 1 года, мать не спала. Люди опять стали уговаривать мою бабушку дать согласие на обращение к знахарке.Но бабушка отказывала. Уверена, что она понимала, что (или кто) стоит за знахарем. Моей матери стало хуже.В очередной раз обратились к врачам, хирург сказал, что руку надо ампутировать, пока опухоль не достигла грудной клетки. Было решено, что на следующий день мою мать кладут в сельскую больницу на ампутацию.Тут уже к соседям, жителям села присоединились старшие братья, сёстры моей матери, говоря, что если ей ампутируют руку, то она никогда уже замуж не выйдет, кто возьмет в жёны безрукого инвалида?Видимо, именно эти слова и зацепили мою бабушку. Мать пошла к старой знахарке.Она посмотрела на мать, посадила её, взяла таз с водой, опустила туда огромную, багровую руку, отвернула её голову в другую сторону и сказала: «Что бы ни случилось, не смотри! Не оборачивайся. Я сама тебе скажу, когда можно».И стала что-то шептать, наклонившись над рукой и тазом с водой. Шептала она очень долго, слов нельзя было разобрать. Прошло много времени.Старая знахарка вынула руку из таза, положила на стол, отодвинула таз и сказала: «Теперь можешь посмотреть». Таз был полон черных длинных женских толстых волос, которые шевелились, таз кишел.Знахарка сказала, что моя мать подцепила этих червей, купаясь в речке, что не зря люди говорят «1 августа Илья в воду нассал».Вот тогда я и поняла, почему с 1 августа в многочисленной семье бабушки в речке купаться нельзя было, могли хорошо побить, контроль за этим был жёсткий.Мне было лет 36-37, когда вспомнила об этом случае.Решила посмотреть в интернете, на самом ли деле есть такие черви. В Википедии есть статья, эти черви называются «конским волосом».Они начинают размножаться в период цветения воды, именно в этот период они ищут жертву. Далее прочитала, что цветение воды примерно и начинается с 1 августа. С тех пор я стала слушаться того, что говорил народ в старые времена. А рука полностью восстановилась.

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