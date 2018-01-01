Белая рука

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:41

Причина: Авторская стилистика сохранена

Tchink Просмотров: 153 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 11:41 by

Эта история произошла в одной из белорусских деревень, более сорока лет назад. Я — мальчишка лет девяти — остался у бабушки с ночевкой. Попив парного молока с хлебом, лег на кровать. Приятно в теплой комнате слушать, как за окном стучит холодный осенний дождь. Бабушка лежит на соседней кровати. В рамке на стене висят две черно-белые фотографии, бабушка и давно умерший дедушка, в молодости. Под тихий треск горящих поленьев в печи, я заснул.Ночью меня разбудил стук в стекло. В темноте окна мелькнула белая ладонь с растопыренными пальцами. Я испуганно закричал и заплакал. Бабушка встала с кровати, вытащила из-под лавки топор на длинном топорище. Эта, много повидавшая на своем веку старушка, оделась, отодвинула засов и смело вышла во двор. Вернулась она через пару минут и, ничего не сказав, зажгла свечу у иконки и стала молиться.Утром меня разбудили голоса во дворе. Прислушался: бабушка говорила с соседкой.— Эй, Валька!— Слушаю вас.— Зайди ко мне домой, сегодня после полудня.— Хорошо, зайду.— Спасибо, дорогая!Я встал, позавтракал блинами и вышел во двор. Прислонившись к дереву, не двигаясь, бабушка стояла и отсутствующим взором смотрела в пространство бормоча про себя.— Заждался он меня, обносился весь, сегодня встречусь с ним.Слезы каплями стекали по ее морщинистым щекам. Увидев меня, она пришел в себя.— Ступай домой, Коленька...— Я позову маму! Я скажу ей!— Нет, не надо, родненький! Иди домой!— А почему ты плачешь?— Просто так! Не беспокойся, ступай, внучек, ступай! Я должна отдохнуть...Я ушел.Сразу после полудня соседка зашла в дом и увидела там такую картину: мертвая бабушка сидела за столом, на нем — две заполненные до краев борщом миски, от которых поднимался горячий пар. На спинке соседнего стула висел хороший мужской костюм.Бабушку похоронили рядом с дедушкой и в гроб ей положили тот самый костюм. В ночь после похорон, некоторые жители села слышали, как на кладбище играла гармошка.

Ключевые слова: Бабушка покойный дед стук в окно гармошка на кладбище авторская история

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