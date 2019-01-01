Чертовщина у моей девушки (ч.2)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:20

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Okuma Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:20 by

Здравствуйте, с вами опять я, Артур. Думаю, напишу сегодня оставшиеся и страшные истории, дальше буду публиковать те, что рассказывали уже мои родные и лучший друг.Помню историю, которую опять же рассказала Яна, а ей, в свою очередь, - бабушка Женя.В нашем селе завелась какая-то тварь, ночью она убивала всю домашнюю птицу. Люди не то чтобы боялись, но это дело было убыточным. В общем, попросили они охотника (жил у нас один дед), мол, излови это вот. Думали, конечно, на лисицу или собаку, но тварью я ее не просто так назвал.Дело дошло до ночи, и дед подкараулил это вот, рассказывал, что выглядело это, как большая собака, но глаза странно светились. Он, недолго думая, выстрелил, попал собаке в ногу и поволок домой, посадил на цепь и потопал спать. Когда утром он вышел проверить, как там собака, он чуть дар речи не потерял. На цепи сидел голый мужик с раной на ноге. Дед спрашивает, какого черта он тут делает и как оказался здесь. Мужик, растерянный, говорит, что вообще ничего не помнил, что происходило ночью, вообще. Что с ним сделали дальше, понятия не имею. Но история-то правдивая и, как и все, брала свое начало во времена войны и голода.Свежий рассказ, услышанный на прошлой неделе, тоже очень интересен. Бабушка рассказывает не все, далеко не все. Иногда ночью во снах она видит такое, что ее тело все бьется в конвульсиях. Когда она увидела настоящего черта, то не спала несколько месяцев. Но это я знаю, а многое она умалчивает, но сейчас она в лежачем состоянии сломала таз и руку, плюс слепая. Не как Ванга, конечно, бабушка ослепла года 4 назад. Ну, я отвлекся.Жила у нас семья, нехорошая, говорили, мол, колдовством занимаются и так далее. Была у них дочь, хотела брака, как и все в то время, нашла парня, но его мать была против, отговаривала, и тогда скекруха его приворожила. Она это рассказала кому-то, и так дошли, видимо, слухи, но это еще ничего, она призналась, что отняла ребенка, которого и быть не должно, у Бога, взамен что-то дав. А Бог и не особо, думаю, там был замешан. Когда наступило время родов, бедную девочку всю трясло, она кричала, была злая до ужаса, лицо изменилось, на кого посмотрит - сразу все болеть начинают, бегала вокруг дома, мучилась. Но когда она родила, появилось на свет нечто ужасное. По описанию, это был ребенок с копытами и рогами, которого после, ужаснувшись, закопали. Парень тот повесился. Люди так и не поняли, куда делся живот и где ребенок.История следующая не очень страшная, но написать ее стоит. Жила в то время женщина и хотела она себе дар, способности, была на этом помешана. Это было не здравое увлечение, ибо только об этом она и думала. Ударилась с головой в религию, стала верующей и начала писать иконы.Как мы знаем, если хочешь написать икону - нужно ее освятить либо разрешение церкви, но она этим делом не интересовалась, более того, она не умела рисовать, и все лики святых были уродливы до невозможности. Шло время, она умерла, и от нее отказались еще давно, и все ее сторонились. Когда люди зашли в дом, увидели везде стены в ликах святых и последнюю незавершенную икону. На ней был контур лица, ореол и выколоты глаза.Кстати, гуляя летом, я видел подобное у одной женщины, на нее говорят, что она дурочка, ибо у нее и правда с умом не все в порядке, далеко не все. Но когда я проходил мимо ее дома (я высокий очень), то увидел все стены, от пола и до потолка, в плакатах церковных, иконах, всевозможных ликах святых. Зрелище не особо оптимистическое.Все-таки про чертей напишу в 3 части, для меня лично эти истории перевернули мировоззрение в корне, и меня всегда пробирает страх, когда вспоминаю о них. Увидимся!

Ключевые слова: Черти оборотни магия духи страх колдовство ведьма авторская история

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