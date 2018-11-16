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Истории из жизни

Месть духов

Что такое черная энергетика, наша семья увидела, когда купили квартиру в старом доме. Ремонт решили не делать, вроде все чисто и пристойно. Старый хозяин оставил нам красивую люстру, сказал, что снять ее очень сложно, отец предлагал деньги, но он не взял, сказал, пусть остается на память.

Началось все с того, что эта самая люстра упала посреди ночи, разбилась вдребезги. Мы все проснулись в ужасе, убрали и папа казал: «а еще говорил, что она намертво прикреплена и снять ее невозможно!». С тем и разошлись по своим комнатам.

На следующую ночь начались какие-то странные звуки, слышался стон, когда включили свет, в коридоре промелькнула чья-то тень. Так до утра и не уснули, сидели с включенным везде светом и строили разные версии происшедшего. Мама предложила продать квартиру, сказала, что она не сможет здесь жить спокойно, мне было не страшно, скорее интересно, я с таким явлением никогда не сталкивался, а в то, что читал, не верил. А тут такая возможность увидеть все необычное своими глазами. Поэтому и поддержал папу, что нужно еще подождать, может, это обычное совпадение.

Но следующая ночь показала, что нужно как можно быстрее отсюда бежать. Зеркало в коридоре неожиданно упало, разбилось, а следом пошли трещинами все зеркала в квартире, даже маленькое, лежавшее на столе. Потом начали лопаться рюмки в серванте. Это было уже за пределами нашего терпения. Мы вызвали такси и уехали к маминому брату. Там нам не поверили, пока утром сами не увидели все в квартире.

Соседи сказали, что предыдущий хозяин был необщительный, вечно ходил угрюмый, и все старались не сталкиваться с ним на лестнице. Подозревали, что он занимался то ли колдовством, то ли черной магией. Одна соседка сказала, что вся семья была свидетелями Иеговы, но потом жена неожиданно умерла, сын повесился, а их собаку сбыла машина. Может это так повлияло на него, или он действительно занимался магией и вызовом духов, которые застряли в этом мире и поэтому он решил продать квартиру, чтобы избавиться от всего этого. Неизвестно.

Квартиру мы продали, но о происшествии новым хозяевам не сказали, никто бы просто не купил ее. Может это и неправильно, но так вышло. Надеюсь, что новые жильцы освятят квартиру, а может им не будет являться всякая нечисть.


Автор: Коля.
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Сегодня, 09:39 by Nik_dkПросмотров: 405Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Квартира нечисть зеркала полтергейст

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Комментарии

#1 написал: supik
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жестоко вы поступили..
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#2 написал: МАСЯНЯ1808
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Ну что ж. Каждому своё. Не осуждаю.
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