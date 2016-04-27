Там, Где сапоги, красная рубаха и трое из ларца

conjure one Просмотров: 471 Комментарии: 9 +19 Сегодня, 15:17 by

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Эти истории о нашем лесе и его окрестностях рассказали мне соседи по пригороду, где у нас есть свой дом. Все события, о которых пойдет речь, произошли в светлое время суток. Так же замечу, что от нашего посёлка до леса можно добраться по асфальтированной дороге. Сначала она тянется через луга, затем идет вдоль края леса, оставляет его слева и выходит к реке. Чтобы попасть в само урочище, нужно свернуть с асфальта на грунтовку (а их там несколько – выбирай любую), пересечь небольшой луг, и ты на месте.Произошло это в семидесятые годы. Лес тогда был более густой, чем сейчас, даже звери водились, несмотря на близость города: зайцы, лисы и прочая живность. Если не повезёт, можно было и на секача нарваться – тогда лезь на дерево и жди, покуда зверь не уйдет, потому как убежать, пробираясь через валежник, вряд ли получится.И вот как-то раз по поселку разлетелась весть, что в лесу солдатские сапоги выбросили, да столько, что, похоже, целую машину свалили прямо на дорожной обочине. Ну и охотники до этого добра, конечно же, нашлись. И среди них два мужичка, с которыми всё это и приключилось. С вечера разузнали они про точное место, а с утра пораньше, сели на велосипеды и покатили, прихватив мешки. Вскорости в лесу оказались. Листья у деревьев плотные, кругом полумрак. Подъехали по грунтовке к указанному месту, и глаза у мужиков разбежались – давай мешки сапогами набивать. Затарились добром, погрузили всё на велосипеды, а самим сесть некуда. Пошли пешком, а двухколесный транспорт рядом катят. Не успели и пару десятков метров отойти, как в вдогонку сапог прилетел, в мешок угодил. Обернулись – никого. Положили велосипеды на землю, решили проверить, что за дела. Походили, посмотрели – нет ни души. Пожали плечами, подхватили велосипеды, а тут треск послышался, как зверь крупный на них бежит, ни дать ни взять – сам секач. Мужики по сторонам смотрят, но понять ничего могут, - звук совсем уже близко, а никого не видно. Мандраж на них напал. Побросали мешки, сами сели на велосипеды – и прочь из леса. Остановились, только когда на порядочное расстояние отъехали. Передохнули, обсудили всё и решили пока в лес больше не соваться. И хотя со временем сапоги всё же растащили, и эта история за давностью лет стала похожа на деревенскую байку, но то место в лесу до сих пор так и называется – Где сапоги.Эта история о странном появлении необычного человека приключилась непосредственно с одной из моих соседок, когда она была молодой. Повествование буду вести от первого лица.«Как-то в середине восьмидесятых, летом, муж с товарищем отправился к лесу в луга на сенокос. День был не жаркий, облачный, и к обеду я решила вместе с шестилетним сыном навестить их. Путь вроде неблизкий, но мы сравнительно быстро дошли до окраины леса. Справа от дороги тянулся уже скошенный луг, более широкий, до противоположного края метров пятьсот-шестьсот. Слева луг поуже, тянется вдоль леса почти до самой реки. Там на сенокосе, ближе к речке, и был мой Николай.Странности начались, когда мы с сыном миновали на своем пути крохотный мост через ручей и я уже стала различать вдали фигуры мужа и его товарища. Идем мы, идем, и тут вдруг на лугу справа краем глаза я приметила красное пятно. Только что ничего там не было, а тут нате вам. Пригляделась, человек стоит. Похоже, в красной рубахе с длинными рукавами и в черных брюках. Наверное, думаю, где-нибудь в лощинке отдыхал, а теперь дальше путь держит. Но на душе как-то неспокойно стало, слишком вычурной и, что называется не к месту, казалась мне такая одежда незнакомца. Мы с сыном поспешили вперед, и тут я понимаю, что мужик этот начинает довольно быстро идти нам наперерез. И чем ближе он подходит, тем больше я убеждаюсь, что походка и все движения у него какие-то неестественные. Мне стало совсем не по себе, я испугалась за себя и за сына. Что делать? Повернуть обратно – не выход, догнать может. Я схватила сына за руку и бегом к мужу, кричу: «Коля! Коля!» - и рукой на того мужика показываю. Вижу, муж бросает работу и с косой в руках через луг мчит к нам. Мы к нему. Я то и дело оборачиваюсь. Смотрю, а «красная рубаха» уже у дороги. Остановился и смотрит. Тут и Коля подоспел. Пока мы с ним парой слов перекинулись, глядим – нет того мужика, как провалился. Но муж захотел разобраться, что это за тип такой. Побежал к тому месту, где тот только что стоял, поискал его, но никаких следов этого странного человека не нашел, хотя на нем и была ярко-красная рубаха, которую трудно было бы не заметить».Этот случай о ещё одном странном появлении незнакомцев произошел с жительницей нашего поселка лет пять назад. Тогда ей было немного за двадцать пять. И вот что она рассказывала:«Стоял октябрь месяц. Рабочий день, десять утра, но у меня выходной. Захотела съездить к лесу, по лугам побродить, грибов пособирать. Бояться вроде бы нечего, места знакомые, да и на открытой местности буду. Поехала на велосипеде. Ветер в спину подгоняет, а мне и на руку. Переехала мост через ручей и свернула направо, на луг. Спешилась и пошла себе по скошенной траве в сторону реки грибы искать. Около трех часов бродила, набрала полпакета, да и тому была рада. Нужно домой возвращаться.Вышла на асфальтированную дорогу, села на велосипед, пакет на руль повесила и собралась ехать обратно. Но не тут-то было. Педали крутить тяжело. Видно, устала да и ветер сильнее стал – дует прямо в лицо. В общем, еду потихоньку. Начинаю на себя немного злиться, что ползу как черепаха. Смахнула очередную слезу, накатившую на глаза от порыва ветра. Гляжу, вдали по дороге мне навстречу трое идут. Откуда на ровном месте взялись, непонятно, будто из ларца выскочили. Дорога только что была совершенно пустая, местность открытая. Чудеса. Наверное, не заметила, уговариваю себя, ведь так спокойнее. Расстояние между нами сокращается, я приглядываюсь, прислушиваюсь и понимаю, что там вроде бы трое парней, примерно лет шестнадцати-семнадцати, потому как ветер доносит до меня обрывки их залихватского молодого смеха. Но меня этот смех начинает настораживать. Не нравится он мне, и всё. Нутром вдруг начинаю понимать, что влипла. Что делать, не знаю. Как выпутаться, чтобы не подумали, что я их испугалась? В голове уже стучит, руки-ноги, и так свинцовые, становятся чугунными. С дороги здесь съехать некуда, по бокам рытвины, - точно свалюсь. И повернуть назад не могу – руки онемели, руль не слушается. Мыслями я в тупике, но продолжаю ехать вперёд, призрачно надеясь, что всё обойдется. Между нами остается метров сто-сто пятьдесят. И тут очередной порыв ветра немного заваливает мой велосипед в бок, руль по инерции поворачивается, и я съезжаю вправо на дорогу, ведущую к лесу.Оказывается, поддавшись эмоциям, я чуть не проскочила её. Делаю вид, что мне именно туда и надо, также вяло продолжаю крутить педали, благо в этом месте до края леса совсем недалеко. «Эй, эй! Ты куда?! Стой!», - услышала я крики за спиной, только голоса на этот раз звучали более низко, по-мужски. Сердце у меня всё-таки как следует ёкнуло, но я решила, что спасение близко. Скрывшись за деревьями, взяла себя в руки и налегла на педали так, что комки грязи летели в разные стороны. Долго гнала без оглядки, только когда совсем из сил выбилась, решила назад посмотреть. Убедившись, что никто меня не преследует, остаток пути преодолела не торопясь, и благополучно выехала с другой стороны леса. Правда, вся растрепанная, взъерошенная, с помятыми грибами и запасом приключений на всю оставшуюся жизнь».