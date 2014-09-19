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Истории из жизни

Сглаз удалось уничтожить

Да, я тоже когда-то попала под сглаз как и автор этой истории.

Приехали к свекрови в гости, а у меня было очень красивое платье из китайского шелка. Тогда еще из Китая возили только термосы и полотенца. У знакомых был сын моряк, который и привез эту ткань из плавания для своей мамы. Маме не понравилась, светлая очень и она ее продала. Светло-серо-жемчужного цвета, очень красивая, с купоном из сиреневых цветов. Платье получилось сногсшибательное.

И в этом платье я была, когда мы приехали. Поселок, все друг друга знают. Мы только зашли, прибегает соседка, видела, так как мимо ее окон мы только что прошли.

«Шура, у вас гости? Я на минутку, посмотреть, кто приехал. Смотрю, кто-то прошел в таком красивом платье. А какая жена у твоего старшего красивая! И платье у нее такое богатое!»

Поохала, поахала и убежала. А меня спустя часа 2 стало ломать. Не могу ни сесть, ни лечь, меня корежит, как при простуде, только хуже во много раз. Температура повысилась.

Свекровь ругается: «Завтра я ей дам, этой Вальке! Она баба хорошая, но глазливая. Сама это знает. Если знаешь, чего ты бежишь сюда и охаешь!»

Промаялась я весь день, вечером отправили меня в баню. Когда входила после бани в дом и перешагнула порог, свекровь выплеснула мне в лицо немного холодной воды из ковша. Оказывается, пока я была в бане, свекор сходил к бабке, живущей на их улице, и та заговорила воду. Я проспала почти 12 часов и проснулась в хорошем настроении и с нормальным самочувствием. Сглаз был уничтожен.


Автор: Викторовна.
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Сегодня, 12:07 by Nik_dkПросмотров: 243Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Соседка сглаз поселок

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 12:58
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 565
Забавно, но в голове одни дурацкие ассоциации:
"Сглаз удалось уничтожить"- "Приказано уничтожить" и глаз удалось спасти...
Я тоже когда- то попала под сглаз..под дождь, под БелАЗ..
Какая я сегодня дура дурацкая...да впрочем как всегда. wink
А история жизненная и платье , наверное, было очень красивое.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#2 написал: DRUID
Сегодня, 13:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 852
А я только сама себя могу сглазить. Стоит ляпнуть что нибудь не подумав и всё.
В том году похвасталась, что уже 11 лет ангиной не болела спустя пару часов температура 39 и гнойная ангина на 14 дней.
Стараюсь вообще лишний раз не болтать.

В историю верю , после хорошей баньки всегда, спится хорошо и утром лёгкость.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:16
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Группа: Модераторы
Репутация: (2053|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 103
Цитата: DRUID
А я только сама себя могу сглазить. Стоит ляпнуть что нибудь не подумав и всё.

Есть такая фигня) Хорошо, что сразу подсуетились сглаз снять +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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