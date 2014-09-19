Сглаз удалось уничтожить

Nik_dk Просмотров: 243 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:07 by

Да, я тоже когда-то попала под сглаз как и автор этой истории.Приехали к свекрови в гости, а у меня было очень красивое платье из китайского шелка. Тогда еще из Китая возили только термосы и полотенца. У знакомых был сын моряк, который и привез эту ткань из плавания для своей мамы. Маме не понравилась, светлая очень и она ее продала. Светло-серо-жемчужного цвета, очень красивая, с купоном из сиреневых цветов. Платье получилось сногсшибательное.И в этом платье я была, когда мы приехали. Поселок, все друг друга знают. Мы только зашли, прибегает соседка, видела, так как мимо ее окон мы только что прошли.«Шура, у вас гости? Я на минутку, посмотреть, кто приехал. Смотрю, кто-то прошел в таком красивом платье. А какая жена у твоего старшего красивая! И платье у нее такое богатое!»Поохала, поахала и убежала. А меня спустя часа 2 стало ломать. Не могу ни сесть, ни лечь, меня корежит, как при простуде, только хуже во много раз. Температура повысилась.Свекровь ругается: «Завтра я ей дам, этой Вальке! Она баба хорошая, но глазливая. Сама это знает. Если знаешь, чего ты бежишь сюда и охаешь!»Промаялась я весь день, вечером отправили меня в баню. Когда входила после бани в дом и перешагнула порог, свекровь выплеснула мне в лицо немного холодной воды из ковша. Оказывается, пока я была в бане, свекор сходил к бабке, живущей на их улице, и та заговорила воду. Я проспала почти 12 часов и проснулась в хорошем настроении и с нормальным самочувствием. Сглаз был уничтожен.Автор: Викторовна.

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